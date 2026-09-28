Zgodovinski uspeh SpaceX: Starship prvič dosegla orbito in izstrelila satelite (FOTO)

Raketa Starship podjetja SpaceX je naredila velik korak proti prihodnosti vesoljskih potovanj. Najmočnejša raketa na svetu je med testnim poletom prvič dosegla Zemljino orbito in v vesolje uspešno namestila 26 satelitov Starlink naslednje generacije.

Izstrelitev se je zgodila iz ameriškega Teksasa ob približno 14.48 po srednjeevropskem času. Kmalu po vzletu se je od rakete ločila prva stopnja, imenovana Super Heavy, ki je končala v Mehiškem zalivu. Zgornja stopnja Starshipa je nato nadaljevala pot in približno 26 minut po izstrelitvi prvič vstopila v orbito okoli Zemlje.

Prelomni trenutek po več letih razvoja

Uspeh predstavlja pomemben mejnik za podjetje Elona Muska. Starship je namreč po več letih razvoja in številnih testiranjih prvič dosegel pravo orbitalno pot. Tokratni polet je bil že 14. testni polet sistema Starship, ki ga SpaceX razvija z namenom prihodnjih misij na Luno in Mars.

FOTO: Steve Nesius Reuters

FOTO: Steve Nesius Reuters

FOTO: Steve Nesius Reuters

Raketa je v orbiti že namestila 26 satelitov Starlink nove generacije. Po prvotnih načrtih bi moral polet trajati približno deset ur, Starship pa bi moral šestkrat obkrožiti Zemljo, vendar so se pri SpaceXu odločili, da bodo misijo zaključili predčasno.

Starship je sestavljen iz približno 70 metrov dolge prve stopnje Super Heavy in okoli 50 metrov dolge zgornje stopnje. Celoten sistem je zasnovan tako, da bi v prihodnosti omogočal polete s človeško posadko proti Luni in Marsu.