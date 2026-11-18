Pred četrtkovim zgodovinskim tristranskim srečanjem na Kitajskem sta se predsednika ZDA in Rusije Donald Trump ter Vladimir Putin v prisotnosti gostitelja, kitajskega predsednika Xi Jinpinga, danes že pozdravila z rokovanjem. Voditelji so se nato z ostalimi udeleženci foruma za azijsko-pacifiško sodelovanje (Apec) udeležili večerje ob odprtju.

Xi je danes po dvostranskem srečanju s Putinom na letališču slovesno sprejel tudi Trumpa, nakar je skupaj s soprogo Peng Liyuan oba voditelja pozdravil ob prihodu na večerjo ob odprtju vrha foruma Apec. Trump in Putin, ki se nista sestala od njunega zadnjega srečanja avgusta lani na Aljaski, sta se v prisotnosti Xija na rdeči preprogi rokovala in si izmenjala nekaj besed, nato pa sta skupaj z ostalimi voditelji 21-članske skupine pozirala za skupno fotografijo. Gre za prvo srečanje trojice voditeljev pred njihovim težko pričakovanim prvim tristranskim zasedanjem, ki bo potekalo v četrtek popoldne ob robu Apeca v Shenzhenu.

Srečanje pred sprejemno večerjo na vrhu Azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (APEC). FOTO: Iori Sagisawa Via Reuters

Ruski državni mediji so prvi pozdrav trojice voditeljev po poročanju britanskega BBC opisali celo kot »zgodovinsko rokovanje«. Čeprav od četrtkovega srečanja ni pričakovati praktičnih rezultatov, naj bi Putin glede na ocene nekaterih analitikov že dosegel glavni cilj, da se prikaže kot predstavnik ene vodilnih svetovnih sil. Trump naj bi sicer želel četrtkovo srečanje izkoristiti zlasti za pogovore o omejevanju jedrske oborožitve. Voditelji bodo po pričakovanjih govorili še o vojni v Iranu in razmerah na Bližnjem vzhodu, med osrednjimi temami pogovorov pa domnevno ne bo vojne v Ukrajini.