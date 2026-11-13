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SNEŽENJE

Zapadle prve snežinke, popoln kaos na avtocestah! Ponekod napovedujejo kar 30 centimetrov snega (VIDEO)

Ne le sneg, na Hrvaškem grozi tudi orkanska burja.
FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X Neverin
FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X Neverin
M. U.
 13. 11. 2026 | 18:38
 13. 11. 2026 | 19:53
4:09
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Zima je pokazala prve zobe! Medtem ko imamo pri nas težave z obilnim deževjem in poplavami, so na Hrvaškem popoldne začele padati snežinke, ki so ponekod že pobelile ceste. V gorskih predelih bi lahko do večera zapadlo celo do 30 centimetrov snega. A to še ni vse – prihaja tudi močan veter, ob Jadranu pa grozi orkanska burja.

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FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X Neverin
FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X Neverin

Kot poroča Dnevnik.hr, so kamere Hrvaškega avtokluba (HAK) na avtocesti A6 že zabeležile zasneženo pokrajino na območju Ravne Gore, Delnic in Vrbovskega. Ponekod so se ceste že odete v belo, vremenoslovci pa opozarjajo, da bi lahko sneženje v prihodnjih urah postalo še izrazitejše.

Zaradi močnega vetra sta za ves promet zaprta odsek avtoceste A1 med priključkoma Sveti Rok in Posedarje ter odsek Jadranske magistrale med Karlobagom in Sveto Marijo Magdaleno, so v petek zvečer opozorili iz Hrvaškega avtokluba (HAK). Dodali so, da so prekinjene tudi nekatere trajektne, katamaranske in ladijske povezave. Trenutno ni nobene prevozne cestne povezave za tovornjake s priklopniki, vlačilce s polpriklopniki in vozila brez predpisane zimske opreme iz notranjosti Hrvaške proti Hrvaškemu primorju ali Istri in v obratni smeri. Na avtocesti A7 Rupa–Reka–Šmrika zaradi močnega vetra med priključkoma Reka vzhod in Šmrika velja prepoved prometa za vozila I. in II. skupine. Prepoved velja za motorna kolesa, vozila s priklopniki, dvonadstropne avtobuse, dostavna vozila in vozila s pokritim tovornim prostorom.

Zimske razmere vladajo tudi na posameznih cestah v Gorskem kotarju, Hrvaškem primorju in Liki. Med drugim so zajele odsek avtoceste A6 Reka–Zagreb med priključkoma Kikovica in Bosiljevo II ter staro cesto skozi Gorski kotar, državno cesto DC3 na odseku Stubica–Kikovica.

Napovedujejo kar 30 centimetrov snega!

Po napovedih vremenskega portala Istramet bi lahko v gorskih predelih Hrvaške do petkovega večera zapadlo do 30 centimetrov mokrega snega. Sneženje naj bi se nadaljevalo do konca dneva, nato pa postopoma oslabelo.

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za danes napovedal pretežno oblačno, deževno in razmeroma vetrovno vreme. Ponekod so možni tudi močnejši nalivi in nevihte, medtem ko bo v višjih legah dež prehajal v sodro in sneg.

Da je zima že pokazala svojo moč, priča tudi videoposnetek, objavljen na facebook strani Vlakovi u Rijeci. Na njem je videti vlak, ki se med Fužinami in Lokvami prebija skozi zasneženo pokrajino.

Ne le sneg, grozi tudi orkanska burja

Ob sneženju vremenoslovci opozarjajo še na močan veter. Na vzhodu Hrvaške bo pihal zmeren do močan severozahodnik, drugod severovzhodnik. Ob Jadranu bo sprva pihal zmeren do močan jugozahodnik, na jugu tudi jugo, nato pa se bo veter obrnil v močno in ponekod orkansko burjo. Zaradi nevarnih vremenskih razmer je DHMZ za petek izdal oranžno opozorilo za primorsko-goransko, liško-senjsko, zadrsko, šibeniško-kninsko in dubrovniško-neretvansko županijo.

Temperature bodo čez dan padale. V notranjosti države se bodo večinoma gibale med 5 in 10 stopinjami Celzija, ob Jadranu pa od 14 stopinj na severu do 21 stopinj na jugu.

Kaj prinaša sobota?

Po burnem petku naj bi se vreme v soboto, nekoliko umirilo. V večjem delu države bo prevladovalo sončno, a hladnejše vreme. Zjutraj bo po nižinah ponekod megleno. Nevarnosti pa še ne bo povsem konec. Pod Velebitom bo predvsem ponoči in zjutraj še vedno pihala močna, občasno tudi orkanska burja. Oranžno vremensko opozorilo bo zato v prvih sobotnih urah veljalo za primorsko-goransko, liško-senjsko in zadrsko županijo.

 

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