Zjutraj močan potres pri sosedih, čutili so ga tudi v prestolnici: »Omare so škripale, hiša se je tresla«

Ob 5.46 so zaznali potres štiri kilometre severozahodno od Siska. Magnituda potresa je bila po podatkih EMSC 2,9.

Oglasilo se je veliko prebivalcev tega območja, ki so začutili tresenje tal, zlasti iz Siska in okolice.

Tla so se tresla tudi v Indoneziji Indonezijsko provinco Aceh je v torek stresel potres z magnitudo 6,4, je sporočila indonezijska geofizikalna agencija. Navedla je, da je bil epicenter potresa na globini 13 kilometrov, in poudarila, da ni nevarnosti cunamija.

»Ropot, udarec in tresenje hiše. Omare so škripale, hiša se je tresla.«

»Najprej kot eksplozija, nato tresenje, nekje 5 sekund.«

»Kar dolgo je trajalo, mislili smo, da se bo nadaljevalo v močnejšem sunku, spet kot pred petimi leti.«

»Groza, v Selih je streslo hišo.«

Potres so čutili tudi prebivalci Zagreba in okolice, so navedli hrvaški mediji