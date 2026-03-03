  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRESENJE TAL

Zjutraj močan potres pri sosedih, čutili so ga tudi v prestolnici: »Omare so škripale, hiša se je tresla«

Tla so se stresla ob 5.46.
Tla so se stresla ob 5.46. FOTO: Guliver/thinkstockphotos 
Tla so se stresla ob 5.46. FOTO: Guliver/thinkstockphotos 
M. U.
 3. 3. 2026 | 07:15
 3. 3. 2026 | 07:51
1:20
A+A-

Ob 5.46 so zaznali potres štiri kilometre severozahodno od Siska. Magnituda potresa je bila po podatkih EMSC 2,9.

Oglasilo se je veliko prebivalcev tega območja, ki so začutili tresenje tal, zlasti iz Siska in okolice.

Tla so se tresla tudi v Indoneziji

Indonezijsko provinco Aceh je v torek stresel potres z magnitudo 6,4, je sporočila indonezijska geofizikalna agencija. Navedla je, da je bil epicenter potresa na globini 13 kilometrov, in poudarila, da ni nevarnosti cunamija.

»Ropot, udarec in tresenje hiše. Omare so škripale, hiša se je tresla.«

»Najprej kot eksplozija, nato tresenje, nekje 5 sekund.«

»Kar dolgo je trajalo, mislili smo, da se bo nadaljevalo v močnejšem sunku, spet kot pred petimi leti.«

»Groza, v Selih je streslo hišo.«

Potres so čutili tudi prebivalci Zagreba in okolice, so navedli hrvaški mediji 

Več iz teme

potrestresenje talHrvaška
ZADNJE NOVICE
08:35
Šport  |  Tekme
KVALIFIKACIJE ZA SP 2027

Klemen Prepelič: Zaradi bomb v Dubaju je težko igrati

Slovenska košarkarska reprezentanca v 48 urah dvakrat ugnala Češko.
Nejc Grilc3. 3. 2026 | 08:35
08:20
Novice  |  Slovenija
ŽE 12. ZBIRKA

Srečkova ljubezen ne popušča

Predstavitev nove zbirke kot poklon življenju, ustvarjanju in ljubezni do poezije.
Primož Hieng3. 3. 2026 | 08:20
08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
08:05
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RAZLIČNI VZROKI

To ni le težava starejših, ampak tudi več kot milijarde mladih po svetu

Zanemarjene težave lahko vodijo v izgubo sluha, ta pa vpliva na socialne odnose, samozavest in kognitivne sposobnosti.
3. 3. 2026 | 08:05
08:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
SMRTNA PROMETNA NESREČA

Po trčenju se je traktor prevrnil na streho in zagorel, voznik (51) umrl na kraju nesreče

Zgodilo se je na regionalni cesti Novo mesto–Otočec.
3. 3. 2026 | 08:05
07:49
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Brez skrivnosti, le dobre surovine: tako nastaja najboljša kranjska klobasa v Sloveniji

Pozoren moraš biti, da vse narediš tako, kot je napisano, pravi Jože Mlinarič, ki dela najbolje ocenjeno in najbolj okusno kranjsko klobaso.
Alenka Kociper3. 3. 2026 | 07:49

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BRDA

Kam na nepozaben izlet za konec tedna?

V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
27. 2. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
PremiumPromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki