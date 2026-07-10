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PEKLENSKI POLET

Zjutraj šok na nebu: na letalu počilo okno, potniki v paniki reševali Srba (VIDEO)

Takoj je prišlo do padca tlaka in sprožile so se kisikove maske.
Simbolična fotografija FOTO: Delo Ui
Simbolična fotografija FOTO: Delo Ui
M. U.
 10. 7. 2026 | 10:41
 10. 7. 2026 | 13:54
2:20
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Prava drama se je v jutraj odvila na letu družbe Ryanair z atenskega letališča proti Münchnu. Incident, ki je šokiral potnike, se je zgodil kmalu po vzletu. Med letom se je zaslišal močan pok, nakar je eno od oken počilo, je za rthess.gr povedala ena od potnic. Takoj je prišlo do padca tlaka in sprožile so se kisikove maske. Okno je razbil kos odpadnega materiala, ki se je odtrgal od enega od letalskih motorjev.

Skoraj do ramen je bil zunaj letala

Po navedbah očividcev je do najbolj kritičnega trenutka prišlo, ko je zrak začel vleči 61-letnega državljana Srbije, ki je sedel tik ob počenem oknu, poroča Proto thema. Skoraj do ramen je bil zunaj letala, rešila pa sta ga varnostni pas ter potniki, ki so sedeli ob njem in so ga vlekli nazaj, so za Radio Solun povedali očividci.

Pilot je takoj spremenil smer in zahteval zasilni pristanek ter je letalo varno vrnil na letališče v Solunu. Po zadnjih informacijah je bil poškodovani Srb s reševalnim vozilom prepeljan v bolnišnico zaradi poškodbe vratu. Poleg njega so v bolnišnico preventivno prepeljali še tri potnike, ki so zdravstveno ustanovo že zapustili. Ryanair je zagotovil nadomestno letalo, pristojni pa vzroke okvare motorja še preiskujejo.

Pri potniških letalih imajo okna tri plasti akrila

Zunanja plast prevzame največje obremenitve zaradi razlike v tlaku. Srednja plast je dodatna varnostna zaščita. Notranja plast predvsem ščiti potnike pred stikom z drugima plastema in poškodbami.

Če poči zunanja plast

To je najpogostejši primer. Letalo je zasnovano tako, da lahko varno nadaljuje let ali se preusmeri na najbližje letališče.  Če poči več plasti ali pride do preboja. lahko pride do hitre dekompresije kabine, močnega toka zraka, padca tlaka, zaradi česar iz stropa samodejno padejo kisikove maske in nujnega spuščanja letala na nižjo višino. Poškodbe oken so sicer redke. Najpogostejši vzroki so: trk s ptico, toča, utrujenost materiala,

proizvodna napaka ali nepravilno vzdrževanje. 

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