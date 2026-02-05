Zjutraj pri sosedih potres, na udaru velik hrvaški otok: »Dobro je zatreslo«

Danes zjutraj je na otoku Krku pri Stari Baški zabeležili šibek potres z magnitudo 2,7 po Richterjevi lestvici, je sporočila Hrvaška seizmološka služba. Potres so zabeležili ob sedmi urai in tri minute.

Magnituda potresa je znašala 2,7 po Richterjevi lestvici, intenziteta v epicentru pa je bila tri do štiri stopnje po EMS-lestvici, je natančneje pojasnila Seizmološka služba.

Potres so nekateri čutili tudi na sosednjem Cresu, otočani pa so pohiteli deliti svoje vtise v aplikaciji Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra.

»Dobro je zatreslo«, »Ropotanje in tresenje«, »Treslo se je nekaj sekund, zaropotalo«, »Kot blago in kratko grmenje« so nekateri izmed komentarjev v aplikaciji.