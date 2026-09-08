Zloglasnega spolnega nasilneža preiskujejo tudi v Italiji, Rim zahteval skrivne dosjeje

Afera Epstein dobiva novo poglavje. Potem ko sta zaradi številnih omemb svojih državljanov odprli ločeni preiskavi Francija in Velika Britanija, je sedaj to storila tudi Italija. Rimsko tožilstvo je odprlo preiskavo zaradi suma trgovine z ljudmi in spolnega nasilja nad mladoletnicami in zaprosilo ameriško ministrstvo za pravosodje za dostop do še vedno zaupnih dokumentov iz dosjejev pokojnega ameriškega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina.

Preiskavo je sprožilo združenje Differenza Donna, ki je analiziralo obsežno dokumentacijo, objavljeno v ZDA. Italija se v njej pojavlja pogosto: otok Capri je omenjen več kot 250-krat, med drugim pa so navedeni tudi Rim, Milano, Amalfijska obala in Sardinija. Dokumenti razkrivajo še stike z vidnimi osebnostmi iz italijanskega političnega, gospodarskega in poslovnega sveta.

Tožilstvo je zaprosilo za dostop do še vedno zaupnih dokumentov.

Tožilci preverjajo tudi, ali so bila Epsteinova potovanja in poznanstva v Italiji zgolj del njegovega družabnega življenja ali pa se je za njimi skrivala organizirana mreža za rekrutiranje in izkoriščanje mladih žensk in mladoletnic.

Epstein je bil leta 2019 aretiran zaradi obtožb spolnega izkoriščanja mladoletnic, a je še istega leta umrl v newyorškem zaporu. Njegovi stiki z vplivnimi ljudmi so odtlej predmet številnih preiskav in ugibanj, prav tako še ni popolnoma raziskan vzrok njegove smrti, ki naj bi bil domnevni samomor.