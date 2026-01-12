  • Delo d.o.o.
KOT V VENEZUELI

Zloglasni Putinov propagandist znova grozi: »Čas je za nove specialne operacije. Izgubili smo to državo, to je hud problem!«

Navdihnila ga je Trumpova operacija v Venezueli.
Vladimir Solovjov. FOTO: Zaslonski Posnetek
M. U.
 12. 1. 2026 | 20:38
Eden najbolj razvpitih ruskih propagandistov Vladimir Solovjov je v eni od svojih televizijskih oddaj sporočil, da bi morala Rusija resno premisliti o lastni »sferi vpliva« ter o možnosti sprožitve novih t. i. specialnih vojaških operacij v Armeniji in državah Srednje Azije. Pri tem je izraz specialna vojaška operacija uporabil na enak način, kot ga Moskva uporablja za opis vojne v Ukrajini, ki jo je sprožila februarja 2022, je navedla Ukrajinska Pravda. Kot piše Meduza, neodvisni ruski medij s sedežem v Latviji, je Solovjov kot primer navedel ravnanje Združenih držav Amerike v Venezueli in ocenil, da so s tem »pohodile mednarodno pravo«. Po njegovih besedah so dogodki v Armeniji za Rusijo boleči in pomembnejši od razmer v Venezueli, pri čemer je posvaril, da bi izguba Armenije, pa tudi destabilizacija Srednje Azije, predstavljali gromozanski varnostni problem za Moskvo.

Meni, da imajo do tega pravico

Solovjov je odkrito postavil pod vprašaj pomen mednarodnega prava in zatrdil, da bi Rusija, če je zaradi nacionalne varnosti sprožila vojaško operacijo v Ukrajini, iz istih razlogov lahko sprejela podobne ukrepe tudi na drugih območjih, ki jih šteje za del svoje sfere vpliva.

Putinov človek norel na televiziji: Smrt je neizogibna, življenje je močno precenjeno (VIDEO)

Na njegove izjave je odgovorilo armensko ministrstvo za zunanje zadeve, ki je ruskemu veleposlaniku v Erevanu izročilo protestno noto. V njej izraža »globoko ogorčenje« zaradi komentarjev, izrečenih v oddaji državne ruske televizije, in poudarja, da so takšne izjave nezdružljive s prijateljskimi odnosi med Armenijo in Rusijo.

Nastopi Putinovega propagandista prihajajo v občutljivem trenutku za regijo, potem ko sta Armenija in Azerbajdžan s posredovanjem Združenih držav Amerike podpisala mirovni sporazum. Sporazum sta 8. avgusta v Beli hiši podpisala azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev in armenski premier Nikol Pašinjan v navzočnosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa, vključuje pa tudi vzpostavitev tranzitnega koridorja z imenom »Trumpova pot za mednarodni mir in blaginjo«.

Vladimir PutinRusijaDonald TrumpVladimir SolovjovArmenija in Azerbajdžan
