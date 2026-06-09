Zlovešča Trumpova objava: Ameriški helikopter sestrelil Iran, ZDA se morajo odzvati

Predsednik ZDA Donald Trump je v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da ga je ameriška vojska obvestila, da je Iran sestrelil njihov helikopter apache, ki je v ponedeljek strmoglavil ob obali Omana. Po njegovih besedah morajo ZDA na ta napad nujno odgovoriti.

»Naša velika vojska me je pravkar obvestila, da so Iranci sinoči sestrelili enega naših visoko tehnološko naprednih helikopterjev apache, medtem ko je patruljiral nad Hormuško ožino. V nesrečo sta bila vpletena dva pilota, oba sta na varnem in nepoškodovana. Kljub temu morajo ZDA nujno odgovoriti na ta napad,« je tako navedel Trump.

Že drugo plovilo z osebjem, za katero ZDA potrdile, da ga je sestrelil Iran

Helikopter apache je že drugo zračno plovilo z osebjem, za katero je Washington potrdil, da ga je med vojno sestrelil Iran. Pred tem so ZDA aprila izgubile lovsko letalo F-15.

Apache je bojni helikopter z dvema članoma posadke. Oborožen je s 30-milimetrskim mitraljezom, a lahko nosi tudi drugo orožje, vključno s raketami hellfire.