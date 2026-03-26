Zmajuje z glavo, z očmi zavija nazaj: vsi se spet sprašujejo, kaj se dogaja s Trumpom? Poglejte posnetek ... (VIDEO)

Videoposnetek, ki ga je objavil novinar Aaron Rupar, je na družabnem omrežju objavil posnetek, ki je nastal med okroglo mizo v Memphisu, kjer so praznovali rezultate tamkajšnje varnostne delovne skupine, skupne operacije lokalne, državne in zvezne policije. Posnetek prikazuje pa ameriškega predsednika Donalda Trumpa približno uro po začetku dogodka, kako sedi in posluša udeležence, nato pa v nekem trenutku oči zavije nazaj in silovito trzne z glavo, kar so mnogi interpretirali kot, da se je Trump na vse pretege trudil ostati buden, v nekem trenutku pa mu to skoraj ne bi uspelo. »Če bi fant poleg vas v baru tako zavil z očmi in trznil z glavo, bi poklical natakarja, ker bi sklepali, da je gost v težavah,« je ob posnetku zapisal Rupar, o zdravju ameriškega predsednika pa so seveda po ogledu posnetka ponovno začeli ugibati tudi drugi. In to ne prvič.

V zadnjih tednih so se pojavile fotografije, na katerih so dobro vidne modrice na Trumpovih rokah, kar je Bela hiša sicer pojasnila kot posledico intenzivnega rokovanja in jemanja aspirina, ki redči kri, opazili so tudi rdečico na njegovem vratu. Slednja naj bi bila sicer posledica kreme, ki jo uporablja Trump, pojasnil njegov zdravnik Sean Barbabella. Donald Trump po njegovih besedah uporablja kremo za preventivno nego kože na vratu, rdečica na mestu, kjer je nanesel kremo, pa je pričakovana in začasna ter nič, kar bi moralo kogar koli skrbeti.

Tiskovna predstavnica Caroline Leavitt je dodala: »Predsednika vidite vsak dan. Je aktiven, dela in v njegovem življenjskem slogu ni bilo nobenih sprememb, prav tako ni bilo sprememb v njegovem zdravstvenem stanju.« Kljub temu je zadnji videoposnetek ponovno sprožil razpravo o Trumpovi fizični in kognitivni sposobnosti opravljanja funkcije predsednika, še posebej, ker je med kampanjo zaradi podobnih trenutkov pogosto kritiziral nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna. Bela hiša zadnjega posnetka za zdaj še ni komentirala, piše Mirror.