Znamenita freska v Sikstinski kapeli v Vatikanu bo obnovljena

Tri desetletja po zadnji obnovi so v Sikstinski kapeli v Vatikanu začeli temeljito čiščenje znamenite Michelangelove freske Poslednja sodba. Pred 180 kvadratnih metrov veliko umetnino so začeli postavljati odre in s tem začeli projekt, ki naj bi trajal tri mesece. Strokovnjaki že leta ponoči čistijo in konservirajo dele kapele, vendar Poslednja sodba potrebuje intenzivnejše delo, so sporočili iz Vatikana. Glavni restavrator Paolo Violini je povedal, da fresko prekriva belkasta tančica, ki je nastala z odlaganjem mikrodelcev tujih snovi, ki jih prenašajo zračni tokovi, kar je sčasoma zmanjšalo kontraste tehnike chiaroscuro in poenotilo prvotne barve. V Vatikanu so še pojasnili, da bodo s čiščenjem odstranili te usedline in na tak način obnovili kromatsko in svetlobno intenziteto, ki si jo je želel Michelangelo, s tem pa bodo v celoti obnovili formalno in izrazno kompleksnost dela.

Vsako leto si jo ogleda več sto tisoč obiskovalcev.

Znamenito fresko, ki prekriva osrednjo oltarno steno Sikstinske kapele, je renesančni umetnik Michelangelo ustvarjal med letoma 1536 in 1541. Prikazuje Kristusov prihod in zadnjo sodbo Boga nad človeštvom, vsako leto pa si jo ogleda več sto tisoč obiskovalcev v sklopu ogleda Vatikanskih muzejev. Sikstinska kapela iz 15. stoletja, ki je v Apostolski palači, bo v času restavratorskih del ostala odprta. Kapela sicer ni znana le po Michelangelu, ampak je tudi osrednja lokacija konklava, na katerem katoliški kardinali volijo novega papeža. Med izbiro se zberejo pod fresko. Nazadnje se je to zgodilo maja lani ob izvolitvi papeža Leona XIV.