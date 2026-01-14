Znan je datum, ko bomo po več kot pol stoletja spet poleteli proti Luni

Le še nekaj tednov nas loči od trenutka, ko se bo proti Luni po več kot pol stoletja ponovno vrnila človeška ekipa. Vesoljska agencija Nasa je namreč sporočila, da je izstrelitev misije Artemis II trenutno načrtovana za 6. februar, okno, ko naj bi bile okoliščine za izstrelitev primerne, pa se razteza vse od 31. januarja do 14. februarja. Da bi misija uspela, se mora namreč »poklopiti« več faktorjev, med njimi položaja Zemlje in Lune, pa seveda vremenske razmere na območju izstrelišča na Floridi. Po trenutnih modelih in izračunih, naj bi bilo vse to najbližje popolnosti omenjenega 6. februarja, v primeru, da bi šlo kar koli narobe, vreme, še posebej na Floridi je namreč nepredvidljivo, pa so potencialno še ugodni datumi tudi 7., 8., 10. in 11. februar. V najslabšem primeru, v Nasi so seveda pripravljeni tudi na to, bo na voljo še nekaj datumov v začetku marca in aprila.

Proti našemu edinemu naravnemu satelitu bodo poleteli Nasini astronavti Reid Wiseman, Victor Glover in Christina Koch, pridružil pa se jima bo še astronavt iz kanadske vesoljske agencije Jeremy Hansen. Ekipa na Luni sicer tokrat še ne bo pristala, med misijo, ki bo trajala deset dni, jo bodo astronavti le obkrožili in se vrnili nazaj na Zemljo. Na površini Lune naj bi pristala šele naslednja odprava Artemis III, kar naj bi se po trenutnih načrtih zgodilo naslednje leto. Artemis II bo sicer prva vesoljska misija, ki bo človeško posadko ponesla do Lune, v natanko 53 letih. Astronavti bodo najprej nekajkrat obkrožili Zemljo, pri čemer bodo testirali opremo, ki dovaja kisik in jim omogoča preživetje, v primeru, da bo test uspešen, bodo poleteli do Lune in nazaj. Glavni cilj misije je sicer dokazati, da raketa, vesoljsko plovilo in vse sistemi na njem delujejo brezhibno, da lahko v plovilu človeška posadka preživi in v naslednji misiji na Luni tudi pristane.