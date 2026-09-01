Znane podrobnosti zadnjega slovesa od Kristine Kovačević Hitrec: »Ne potrebujemo komentarjev, potrebna sta razumevanje in molitev«

Hrvaško javnost je v minulih dneh pretresla nenadna smrt Kristine Kovačević Hitrec, znane blogerke, vplivnice in avtorice priljubljene Facebook strani Mamin blog. 38-letnica je bila prepoznavna predvsem po tem, da je odkrito govorila o materinstvu, družinskem življenju in vsakodnevnih izzivih, s katerimi se srečujejo starši. Bila je mama šestih otrok, prejemnica nagrade Ponos Hrvaške in sodelovala je tudi v številnih humanitarnih akcijah.

Po dnevih ogromnega vrveža v medijih družina prosi, naj javnost spoštuje njihovo zasebnost. V sporočilu so poudarili, da za seboj pušča šest otrok in družino, ki se sooča z nepredstavljivo bolečino in izgubo. »Ta tragedija ne potrebuje komentarjev. Potrebni so tišina, razumevanje in molitev,« so zapisali. Znane so tudi podrobnosti njenega zadnjega slovesa. Pogreb bo jutri na pokopališču Rakov Potok-Horvati. Po pogrebni slovesnosti bo v župnijski cerkvi Presvetega Srca Jezusovega sledila še sveta maša zadušnica.

Informacije o pogrebu je družina objavila na Kristininem blogu, kjer so se hkrati še enkrat zahvalili vsem, ki so jim v težkih trenutkih izrekli sožalje, ponudili podporo ali z njimi delili lepe spomine na Kristino. »Dragi prijatelji, sledilci, znanci in vsi, ki ste poznali našo drago Kristino, z veliko žalostjo v srcu se poslavljamo od naše Kristine,« so zapisali. Dodali so, da objavljajo osmrtnico z informacijami o kraju in času njenega zadnjega slovesa, da bi se lahko vsi, ki so jo poznali in ji želijo nameniti zadnji pozdrav, udeležili pogreba.

»V teh težkih trenutkih se vsem zahvaljujemo za besede sožalja, podporo in vsak lep spomin, ki ga ohranjate na Kristino. Naj ji bo mirno nebo. Za vedno bo ostala v srcih vseh, ki so jo imeli radi,« je še zapisano v objavi družine. Za Kristino ostajajo mož Tihomir, otroci Antonio, Patrik, Mia, Tia, Rafael in Viktorija, starša Stjepan in Anđa, sestra Ivana z družino ter drugi sorodniki in prijatelji. Družina je ob objavi podrobnosti pogreba znova pozvala k dostojanstvenemu slovesu in se zahvalila vsem, ki Kristino ohranjajo v lepem spominu.