  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEKDANJIK PREDSEDNIK

Znano, kako se Biden bori z rakom, ki so mu ga diagnosticirali

82-letni demokrat, ki se je lani odrekel kandidaturi za ponovno izvolitev, je maja letos razkril, da je dobil raka.
Joe Biden in žena Jill Biden FOTO: Joe Biden Via X Joe Biden Via Reuters
Joe Biden in žena Jill Biden FOTO: Joe Biden Via X Joe Biden Via Reuters
STA, A. Ka.
 11. 10. 2025 | 20:38
 11. 10. 2025 | 20:39
1:36
A+A-

Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden, ki ima raka prostate, se zdravi z obsevanjem, prejema tudi hormonsko terapijo, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes povedal njegov predstavnik. Zdravljenje z obsevanjem se uporablja za različne stopnje raka prostate. 

82-letni demokrat, ki se je lani odrekel kandidaturi za ponovno izvolitev, je maja letos razkril, da so mu diagnosticirali agresivno obliko raka prostate z metastazami v kosteh.

»Rak nas vse prizadene. Tako kot mnogi izmed vas sva tudi Jill in jaz spoznala, da smo najmočnejši v trenutkih, ko smo najbolj ranljivi,« je takrat v objavi na družbenem omrežju X zapisal Biden, čigar sin Beau Biden je umrl za rakom leta 2015.

Cilj jemanja hormonov

Ameriško združenje za boj proti raku je pojasnilo, da je cilj jemanja hormonov v okviru te bolezni zmanjšati raven moških hormonov, imenovanih androgeni, v telesu ali preprečiti, da bi spodbujali rast rakavih celic prostate, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rak prostate je po podatkih združenja najpogostejša oblika raka pri moških. Pogost je zlasti pri starejših. Raziskave kažejo, da ima okoli 80 odstotkov moških, starejših od 80 let, v prostati rakave celice.

Več iz teme

joe bidenrakrak prostatezdravjemoškibolezen
ZADNJE NOVICE
20:38
Novice  |  Svet
NEKDANJIK PREDSEDNIK

Znano, kako se Biden bori z rakom, ki so mu ga diagnosticirali

82-letni demokrat, ki se je lani odrekel kandidaturi za ponovno izvolitev, je maja letos razkril, da je dobil raka.
11. 10. 2025 | 20:38
20:02
Novice  |  Nedeljske novice
UPANJE

V bolezni in preizkušnjah do življenjskih spoznanj

Na dobrodelnem večeru Ko življenje obrne smer so Tanja Žagar, Martin Golob in Alen Kobilica delili ganljive zgodbe o bolezni, izgubi in vztrajnosti, ki so jim dale novo moč in pogled na življenje.
11. 10. 2025 | 20:02
19:34
Bulvar  |  Domači trači
LJUBEZEN V ZRAKU

Poročil se je Jan Plestenjak! Novica udarila kot strela z jasnega

Da sta si obljubila večno zvestobo, kaže tudi sprememba priimka na Tadejinem profilu na Instagramu.
11. 10. 2025 | 19:34
19:13
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POLICIJSKA OPERACIJA V TEKU

Groza na tržnici v Nemčiji: neznanec začel streljati, več ljudi je zadel

Napadalec je po incidentu, ki se je zgodil nekaj po 15. uri, pobegnil.
11. 10. 2025 | 19:13
18:30
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: aspekt z Marsom lahko prinese nemir ali nepotrpežljivost

Proti večeru se Luna poveže z Merkurjem v harmoničnem trigonu, kar nam omogoča jasnejše izražanje čustev in misli.
11. 10. 2025 | 18:30
18:02
Bulvar  |  Tuji trači
PO HUDI DIAGNOZI

Priljubljena Kate Middleton naj bi imela samo slabih 41 kilogramov

Princesa se v zadnjem času pojavlja v javnosti. Na slikah je videti dobro razpoložena, kar je zagotovo dober znak.
11. 10. 2025 | 18:02

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

To je nova realnost financiranja v Evropi

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 12:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

To je nova realnost financiranja v Evropi

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 12:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki