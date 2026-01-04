  • Delo d.o.o.
Znano, koliko ljudi naj bi umrlo v Trumpovem napadu na Venezuelo

Ameriški predsednik je dejal, da v napadu ni umrl noben ameriški vojak.
FOTO: Jose Abreu Afp
FOTO: Jose Abreu Afp
STA, M. U.
 4. 1. 2026 | 12:34
 4. 1. 2026 | 12:34
1:39
V ameriškem sobotnem napadu na Venezuelo naj bi umrlo najmanj 40 ljudi, med njimi tudi civilisti, je po navedbah časnika New York Times dejal anonimni visoki venezuelski uradnik. Venezuela in ZDA sicer uradnega števila žrtev nista razkrili, ameriški predsednik Donald Trump pa je dejal, da v napadu ni umrl noben ameriški vojak.

Trump po Venezueli dve državi označil kot naslednji tarči: »Nekatere proizvajajo kokain, druge so propadle države« (VIDEO)

Po poročanju New York Timesa je med žrtvami 80-letna ženska, ki naj bi bila ubita v zračnem napadu v obalnem venezuelskem mestu Catia La Mar zahodno od Caracasa.

Trump je sicer v soboto zatrdil, da v napadu ni umrl noben ameriški vojak, nekaj pa naj bi jih bilo poškodovanih. Je pa dodal, da je v napadu umrlo veliko državljanov Kube, ki naj bi varovali venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.

»Kuba se je od vedno zanašala na Venezuelo. Tam so dobili denar in Venezuelo so varovali, a v tem primeru se to ni preveč dobro izteklo,« je dejal Trump. Za New York Post je še povedal, da napadov na Kubo ne načrtuje, češ da bo ta padla »sama od sebe«. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je sicer po napadu na Venezuelo dejal, da bi moralo skrbeti tudi njeno zaveznico Kubo.

Po odstranitvi predsednika Venezuele tu že nevarna reakcija Severne Koreje: »Verjetno se bojijo, da bi lahko ZDA ... «

Maduro, ki so ga ameriške sile zajele v sobotnem napadu, naj bi po navedbah New York Timesa konec decembra zavrnil Trumpov ultimat, naj zapusti položaj in odide v izgnanstvo v Turčijo, povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

Donald TrumpZDAVenezuelaNicolas MaduroNew York Times
