Po tem, ko so policisti med obsežno preiskavo našli in zasegli gore bankovcev, ki naj bi jih skril nekdanji minister v vladi Viktorja Orbána, so se madžarski novinarji lotili še zapravljanja davkoplačevalskega denarja nekdanjega premierja. Odkrili so, da je Orbán med leti 2015 in 2025 za 327 službenih potovanj porabil približno 13,2 milijona evrov javnega denarja.

Stroški vključujejo letalske vozovnice, nastanitev, dnevnice, hrano, najem avtomobila in druge stroške. Orbán je najpogosteje potoval v Bruselj, ki ga je obiskal 74-krat. Ta potovanja so stala približno 1,5 milijona evrov, pet potovanj v Združene države Amerike pa približno 1,04 milijona evrov. Z leti so se stroški hotelskih nastanitev sicer močno zviševali. Od leta 2016 do 2021 je Orbánova letna poraba za hotele v povprečju znašala manj kot 274.000 evrov, leta 2022 pa je presegla 822.000 evrov. Lani je Orbán skupaj s svojo delegacijo za nastanitev porabil že skoraj 1,23 milijona evrov.

Najdražje potovanje je bilo v Vietnam in Singapur septembra 2017, stalo je približno 494.000 evrov. Že samo za let so odšteli več kot 411.000 evrov, za nastanitev pa še približno 41.000 evrov. Stroški so vključevali še dežnike, prenosne hladilne torbe, približno 11.000 evrov pa so odšteli za zabavo v hotelu Fullerton v Singapurju.

Kosilo v Michelinovi restavraciji

Drugo najdražje je bilo potovanje v Argentino decembra 2023, ko se je Orbán udeležil inavguracije predsednika Javierja Miela. Tridnevno bivanje je stalo okoli 436.000 evrov, od tega so okoli 200.000 evrov porabili za nastanitev v luksuznih hotelih, precej razsipno je bilo tudi delovno kosilo v restavraciji Don Julio z Michelinovo zvezdico, kjer je račun znašal okoli 3500 evrov, napitnina v višini skoraj 400 evrov pa je bila plačana iz državnega proračuna. Na tretje mesto sta se uvrstila dva obiska Katarja med svetovnim prvenstvom leta 2022. Orbán si je polfinale in finale ogledal v živo, potovanji pa sta stali okoli 361.000 evrov, velika večina oziroma 345.000 evrov je nekdanji premier zapravil za nastanitev, piše portal 444.hu

Novinarji portala 444.hu so podatke o stroških nekdanjega premierja zahtevali že pred več kot enim letom, vendar jih pristojno ministrstvo ni želelo posredovati. Sprožili so sodni postopek in zahtevano dokumentacijo končno prejeli konec oktobra.