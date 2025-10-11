  • Delo d.o.o.
BELA HIŠA

Znano zdravstveno stanje Donalda Trumpa, prejel poživitveni odmerek cepiva proti covidu

Trump po navedbah zdravnika odličnega zdravja.
79-letnik, ki je najstarejši izvoljeni predsednik v zgodovini ZDA, ima po zdravstvenih ugotovitvah srce 65-letnika.FOTO: Kent Nishimura Reuters
79-letnik, ki je najstarejši izvoljeni predsednik v zgodovini ZDA, ima po zdravstvenih ugotovitvah srce 65-letnika.FOTO: Kent Nishimura Reuters
STA, S. U.
 11. 10. 2025 | 10:15
1:48
A+A-

Ameriški predsednik Donald Trump je "odličnega zdravja", je v petek po opravljenem drugem zdravstvenem pregledu predsednika letos sporočil njegov zdravnik. 79-letnik, ki je najstarejši izvoljeni predsednik v zgodovini ZDA, ima po zdravstvenih ugotovitvah srce 65-letnika.

Trumpa so v petek zdravstveno pregledali v vojaški bolnišnici Walter Reed na obrobju prestolnice Washington. »Predsednik Trump še naprej kaže odlično splošno zdravstveno stanje. Njegova srčna starost - potrjena mera kardiovaskularne vitalnosti z EKG - se je izkazala za približno 14 let nižjo od njegove kronološke starosti,« je v pismu, ki ga je objavila Bela hiša, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal zdravnik Sean Barbabella.

Po njegovih ocenah je predsednik še naprej sposoben slediti "zahtevnemu dnevnemu urniku brez omejitev". Zdravnik je pojasnil, da so opravili vrsto rutinskih pregledov, Trump pa je prejel tudi posodobljeno poživitveno cepivo proti covidu-19 in redno letno cepljenje proti gripi. Zdravstveni pregled so opravili tri mesece po tem, ko je Bela hiša sporočila, da so zdravniki Trumpu diagnosticirali kronično, vendar nenevarno bolezen ožilja.

Iz Bele hiše so na začetku tega tedna sporočili, da Trumpa čaka "letni" zdravstveni pregled, čeprav je imel takšen pregled že aprila. »V odlični formi sem, ampak vam bom sporočil. Ampak ne, zaenkrat nimam težav ... Fizično se počutim zelo dobro. Psihično se počutim zelo dobro,« je Trump povedal novinarjem v četrtek v Ovalni pisarni.

Donald TrumpZDABela hišazdravniki
