Strokovnjaki za kibernetsko varnost so opozorili, da so hekerji v nekatere najbolj priljubljene spletne strani na svetu vstavili zlonamerno kodo, s čimer so obiskovalce potencialno izpostavili kraji osebnih in finančnih podatkov.

Varnostni raziskovalec Scott Helme, ustanovitelj podjetja Report URI, je v torek za časnik Newsweek povedal, da so raziskovalci odkrili vsaj 178 napadenih in okuženih spletnih strani, med katerimi so med drugim BBC, CNN, Ikea in Zoom. Helme je ocenil, da je bila zlonamerna koda morda posredovana na računalnike približno 34 milijonov uporabnikov, ki so obiskali okužene strani, z možnim razponom od 6 do 150 milijonov. »Gre za obiske posameznih računalnikov, na katere se je naložila koda, ne ljudi, ki so izgubili denar ali podatke. Dejanska škoda je veliko manjša,« je ob tem pomiril Helme. Po njegovih besedah bi lahko zlonamerna koda ukradla podatke o plačilnih karticah, zamenjala naslove denarnic za kriptovalute, prestregla piškotke in posnetke zaslonov ter preusmerila vsebine na starejših napravah iPhone in iPad k nepridipravom.

Napadalci naj bi iz denarnic s kriptovalutami ukradli okrog 7000 dolarjev, ni pa jasno, koliko podatkov kreditnih kartic je ogroženih. »To je napad na dobavno verigo: napadete in ogrozite enega zaupanja vrednega prodajalca in zlonamerna koda se bo zagnala na spletnih straneh vseh njegovih strank,« je dejal Helme in dodal, da raziskovalci »niso videli nobenih dokazov o vpletenosti umetne inteligence«.

Celoten seznam napadenih strani: Bančništvo in finance (32): Paychex; HSBC US; Equifax; SmartAsset; HSBC Hong Kong; ABN AMRO; TaxAct; HSBC Mexico; HSBC Singapore; NetCredit; Associated Bank; S-Pankki; Equifax Canada; Equifax UK; The Work Number; Funding Circle; HSBC Australia; CashNetUSA; OnDeck; ICS Cards; HSBC UAE; HSBC Malaysia; Rest Super; HSBC Taiwan; HSBC Vietnam; HSBC Egypt; HSBC Philippines; SmartAdvisor Match; Compare Club; ABN AMRO Lease; Energy Scout; Hang Seng Investment. Tehnologija in programska oprema (23): Zoom; Bitly; Salesforce; GitLab; Optimizely; Mixpanel; Typeform; InMotion Hosting; Wasabi; Perforce/Zend/Puppet; Tableau; Hootsuite; Smartsheet; MuleSoft; Thales/Imperva; Tricentis; Web Hosting Hub; QR Code Generator; ServiceChannel; Brandfolder; Intelex; Enverus; Accruent. Moda in trgovina (20): IKEA; ASOS; Mattel; American Eagle; Scheels; Ariat; American Girl; StackSocial; Crocs India; Levi's Japan; Todd Snyder; Levi's Indonesia; Just Russel; Loloi Rugs; Levi's Australia; Levi's Malaysia; Levi's Philippines; Levi's Singapore; Levi's Korea; Levi's New Zealand. Pretočne vsebine in zabava (12): Peacock; D&D Beyond; Wizards of the Coast; NOW TV; Zattoo; Crave; Starz; SkyShowtime; Bravo; SeaWorld; WOW (Sky Deutschland); NOW Italia. Mediji (10): CNN; BBC; Fox News; NPR; CTV News; Fox Sports; BNN Bloomberg/CP24; TSN; Top Gear; BBC Earth. Potovanja in letalske družbe (9): Alaska Airlines/Hawaiian Airlines; Transavia; Air France-KLM; KLM Netherlands; Trafalgar; Contiki; Insight Vacations; The Travel Corporation; Costsaver. Zdravstvo in farmacija (8): Invisalign; Takeda; Covetrus; iTero; Covetrus Pharmacy; myCovetrus; RaySafe; Takeda Oncology. Industrija (8): Fluke; eMaint; Fluke Networks; Vaillant Germany; Fluke Process Instruments; Fluke Biomedical; Landauer; Vaillant Spain. Telekomunikacije (7): Virgin Media; Virgin Media O2; Vodafone Australia; O2; TPG Telecom; Mint Mobile; TalkTalk. Kriptovalute in trgovanje (6): Ledger; IG; OANDA/Coinpass; Interactive Investor; TMS Brokers; Betashares. Zavarovalništvo (6): Asurion/uBreakiFix; Mutual of Omaha; Admiral; Securian Financial; eRenterPlan; AKA. Nepremičnine (6): Buildium (managebuilding.com); Loft Living apartments; Buildium; HireAHelper; Flytte.no and sister comparison sites; MovingPlace. Turizem in hrana (5): Restaurant ordering sites (order.online); Heineken; Home Chef; Starbucks Canada; Cinnabon. Dom in »pametni dom« (5): Resideo; Honeywell Home; myQ; Chamberlain; First Alert. Neprofitne organizacije (4): Change.org; ASPCA; UNICEF USA; DonorsChoose. Igre na srečo in igralnice (4): Betsson; PokerStars; Tombola; Betfred. Profesionalne storitve (4): Freshfields; CohnReznick; Baringa; Cro Metrics. Logistika (3): ShipStation/ShipEngine; Stamps.com; ShipEngine. Avtomobilizem (3): Lucid Motors; O'Brien Glass; Chevrolet dealer network, including Bill Rapp. Izobraževanje (3): Walden University; Perlego; Chamberlain University.

Kaj lahko naredite?

Vsak, ki je 16. novembra, obiskal katero od prizadetih spletnih mest, se mora zavedati morebitnih tveganj, zlasti če je na kateri od teh spletnih strani vnesel podatke o plačilu ali opravil nakazila kriptovalut. »Vsakemu, ki se je prijavil na prizadeto spletno mesto: Odjavite se iz vseh sej in spremenite geslo,« je pozval Helme.

Dodal je, da se spletni uporabniki že zavedajo, da se morajo izogibati klikanju na neznane povezave, da pa to, kot kaže kmalu ne bo več dovolj, saj da »lahko zlonamerna koda prispe prek zaupanja vrednega spletnega mesta«, kot se je zgodilo v tem primeru. »Obisk znanega, zaupanja vrednega spletnega mesta ne zagotavlja, da je vredno zaupanja,« je dejal Helme za Newsweek in nadaljeval: »Raziskovalci so poročali o zlonamernem JavaScriptu, zasnovanem za ciljanje podatkov o plačilu, transakcij s kriptovalutami in določenih mobilnih naprav. Potrošniki bi lahko bili potencialno izpostavljeni nevarnosti, ne da bi odprli sumljivo e-pošto ali obiskali očitno goljufivo spletno mesto.«

Vsi, ki so obiskali katero od okuženih spletnih strani, morajo spremljati finančno stanje ter reagirati ob sumu na sumljivo delovanje, predvsem nakazila, ki jih niso opravili sami, med drugim svetujejo strokovnjaki. Treba je omogočiti opozorila o transakcijah, uporabljati večfaktorsko preverjanje pristnosti, posodabljati brskalnike in mobilne operacijske sisteme ter natančno preučiti nepričakovane spremembe plačil.

Kar lahko storite, je: