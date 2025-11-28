  • Delo d.o.o.
NE DOVOLIJO VEČ

Župan zaprl vrata Thompsonu: v mestu ne bo več ustaških pozdravov na mestnih površinah

V Zagrebu ne dovolijo dodatnega koncerta Marka Perkovića - Thompsona. Pevec je zagrozil z radikalnimi potezami.
Koncert 5. julija na hipodromu FOTO: Damir Sencar/Afp
I. R.
 28. 11. 2025 | 07:10
3:06
A+A-

Po julijskem koncertu Marka Perkovića - Thompsona na zagrebškem hipodromu, ki se ga je udeležilo okoli pol milijona obiskovalcev, kontroverzni pevec znova buri duhove. Zaradi vzklika Za dom spremni na začetku pesmi Bojna Čavoglave, ki jo redno izvaja na svojih koncertih, so mu zagrebške oblasti zaprle vrata. Mestna skupščina Zagreba je namreč v začetku novembra po nujnem postopku izglasovala predlog sklepa, s katerim župana poziva k sprejetju ukrepov za preprečitev uporabe fašističnih in ustaških simbolov na vseh površinah in prostorih, ki jih upravlja mesto Zagreb, njegove ustanove ali mestna trgovska podjetja. Župan Tomislav Tomašević (iz vrst levosredinske stranke Možemo!) je temu po napovedih sledil, s čimer so zaprli vrata Thompsonu, ki si še vedno prizadeva za dodatni nastop po že razprodanem koncertu v zagrebški Areni 27. decembra. Sporna je seveda njegova pesem Bojna Čavoglave, ki se začenja s klicem Za dom spremni, ki so ga uporabljali ustaši.

Verjetno je neizpodbitno, da gre za ustaško pesem.

Velja za kontroverznega pevca, ki poveličuje ustaštvo. FOTO: Antonio Bronic/Reuters
Thompson se s tako odločitvijo mestne oblasti Zagreba ne more sprijazniti, zaradi česar je v videonagovoru na svoji strani na Facebooku mestne voditelje označil za sekto, župana pozval k »razumu, umiritvi napetosti in spoštovanju pravnega reda Republike Hrvaške«, v nasprotnem pa napovedal »bolj radikalne poteze«, pri čemer ni natančno pojasnil, kaj je imel v mislih. »To poletje so bile svobodne demokratične volitve, izvoljen sem bil po volji državljanov, skupščina je bila izvoljena po volji prebivalcev Zagreba. Odločitev sem sprejel in ne glede na pritiske je ne nameravam spremeniti,« je odgovoril Tomašević. »Koncert 27. decembra bo, ker je bila pogodba podpisana, jaz pa sem legalist,« je v radijski oddaji odvrnil Tomašević.

Kar pa zadeva koncert 28. decembra, za katerega si prizadevajo v Thompsonovi ekipi, zanj še ni bila podpisana nobena pogodba. »Če menite, da je nekaj nezakonito ali da je bila kršena pravica, se uporabijo pravni instrumenti in greste na sodišče, kjer se o tem odloči na sodišču,« je dejal Tomašević. Spomnil je tudi, da se je nekaj podobnega zgodilo v Pulju, ko je bil prepovedan koncert v puljski Areni, zato je pevčev menedžment tožil mesto in izgubil. Tomašević je še dejal, da so dovolili koncert na hipodromu in da je vesel, da so vse službe storile vse, da nihče ni bil poškodovan, da ni bilo težav, zahvalil se je tudi vsem državnim institucijam, ki so opravile ogromno logistično delo. Kar še vedno zameri, pa je, da vse tri veje oblasti – izvršilna, zakonodajna in sodna – niso bile »na ravni naloge«. In to zato, ker je bilo dovoljeno petje ustaške pesmi Jure in Boban. »Verjetno je neizpodbitno, da gre za ustaško pesem. V središču mesta,« je dejal.

