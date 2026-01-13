Župnik Franjo razkril, koliko denarja je prejel od vernikov

Hrvaški mediji so razkrili, koliko denarja je med božičnim blagoslovom prejel eden od duhovnikov. V župniji Vodice se je tako končal božični blagoslov družin in domov, v okviru katerega je bilo v obdobju 14 dni blagoslovljenih več kot 1750 družin.

Vodiški župnik Franjo Glasnović je na Facebooku objavil podrobnosti in zapisal, da je bilo med blagoslovom skupaj zbranih 45.190 evrov prostovoljnih prispevkov.

»V 14 dneh blagoslova na 25 območjih župnije smo obiskali številne družine. Blagoslovili smo jih nekaj več kot 1750. V okviru blagoslova je bilo blagoslovljenih tudi 30 novih družin. Največja ulica je Zatonska, z več kot 210 družinami in okoli 800 prebivalci. Iz odgovornosti in transparentnosti do skupnosti objavljamo: iz prispevkov vernikov je bilo zbranih 45.190 evrov (7000 evrov več kot lani). Prispevki vernikov gredo, skladno s finančnim sistemom Katoliške cerkve na Hrvaškem, ki velja od leta 2000, v župnijsko blagajno za potrebe župnije, pastorale, za vzdrževanje stavb ter nagrade sodelavcem, ki pomagajo v župniji,« piše v objavi.

»Bogu hvala za vse, kar nam je dal in podaril. Tudi letos smo imeli lepo vreme z le enim deževnim dnem, zato nam je vse uspelo opraviti pravočasno,« je še sporočil.