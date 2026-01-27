  • Delo d.o.o.
IZGUBILA BOJ

Zvezdnica TikToka pri komaj 26 letih umrla za rakom: »Zdaj je v nebesih« (FOTO)

Mackenzie Paul se je tri leta borila z levkemijo. Tik pred smrtjo sledilcem sporočila, da ne more več jesti.
Rak ji ni vzel veselja do življenja. FOTO: Kenziepaul3/instagram

Rak ji ni vzel veselja do življenja. FOTO: Kenziepaul3/instagram

Brandon in Mackenzie Paul FOTO: Kenziepaul3/instagram

Brandon in Mackenzie Paul FOTO: Kenziepaul3/instagram

Borila se je do konca. FOTO: Kenziepaul3/instagram

Borila se je do konca. FOTO: Kenziepaul3/instagram

Rak ji ni vzel veselja do življenja. FOTO: Kenziepaul3/instagram
Brandon in Mackenzie Paul FOTO: Kenziepaul3/instagram
Borila se je do konca. FOTO: Kenziepaul3/instagram
A. B.
 27. 1. 2026 | 06:31
 27. 1. 2026 | 06:35
3:31
A+A-

»Kenzie je zdaj v nebesih.« S temi besedami je novico ob zadrževanju solz sledilcem na Facebooku sporočil Brandon Paul, mož ameriške TikTok zvezdnice Mackenzie Paul. Slednja je namreč umrla v starosti 26 let po triletnem boju z rakom. »Sebično si želim, da bi bila tukaj, še vedno z mano, in potreboval bom ves preostanek svojega življenja, da bom to prebolel,« je dodal Brandon in nadaljeval: »Ampak ena stvar, zaradi katere sem resnično vesel, je to, da je ne boli več.« Tako za spletno vplivnico kot njenega moža so bila zadnja leta namreč zelo težka. »Bili so tudi trenutki, ko je bila na intenzivni negi in ni dihala sama. Čudež je bil, da je prišla tako daleč,« je še povedal. Ženo je opisal kot svojo trdno oporo in najboljšo prijateljico.

»V vseh teh zadnjih dveh letih in pol sem se trudil, da nobenega dne ne bi jemal za samoumevnega,« je poudaril. »Bila je najmočnejša, najbolj delavna in najbolj disciplinirana ženska, kar sem jih kdaj srečal. Vsak dan me je naredila boljšega moškega, boljšega moža.« Zjutraj na dan svoje smrti se Mackenzie ni dobro počutila in je zato morala na urgenco. Nato pa so jo premestili na intenzivno nego, kjer je umrla. Brandon poudarja, kako hitro se je levkemija širila. »Tisto poletje, ko je bila v remisiji, sem čutil olajšanje. Kot da bi bilo konec. In potem se je začela nočna mora, ko mi je povedala, da se je vrnila. Zato je bil najin cilj, da preživiva čim več časa skupaj in počneva stvari, ki jih je imela rada.« Prepričan je, da če ne bi bila bojevnica, bi ta svet zapustila že bistveno prej. »Nisem prepričan, zakaj se je to moralo zgoditi. Ampak vesel sem, da sem lahko zadnji dve leti preživel z ljubeznijo svojega življenja. Ona je moje vse. Vedno bo. Vedno bo moja najboljša prijateljica. Je rock zvezda. Zelo jo imam rad.«

Da se bojuje z akutno mieloblastno levkemijo (AML), je Mackenzie javno razkrila oktobra 2023. Takrat je bila stara 23 let in je obiskovala drugi letnik medicine na Fakulteti za humano medicino Univerze v Michiganu. Za revijo People je razkrila, da je nekega dne v predavalnici omedlela, in ko se je zbudila, se je nad njo sklanjalo pet medicinskih sester. Ko se ji je teden dni kasneje spet vrtelo, je poklicala svojega osebnega zdravnika in ta ji je predlagal laboratorijske in krvne preiskave. Nekaj ​​tednov pozneje so ji diagnosticirali AML. Gre za rak krvi in kostnega mozga. Svoj boj je dokumentirala na TikToku, kjer je imela več kot 28.000 sledilcev. Svoj zadnji videoposnetek je objavila nekaj dni pred smrtjo. Oboževalcem je sporočila, da izgublja glas. »Trenutno me resnično bolijo vsa usta,« je dejala. »Grozno je, ker imam apetit in poskušam jesti, ampak dobesedno tako boli, da sem v solzah. Zato, če bi lahko, prosim, molite zame.«

Brandon in Mackenzie Paul FOTO: Kenziepaul3/instagram
Brandon in Mackenzie Paul FOTO: Kenziepaul3/instagram

Borila se je do konca. FOTO: Kenziepaul3/instagram
Borila se je do konca. FOTO: Kenziepaul3/instagram

