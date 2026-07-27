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    Medved na Lošinju le nemška domišljija?

    Ko so v kampu odpravljali posledice neurja, naj bi opazili kosmatinca. Na recepciji in v lokalnem lovskem društvu pravijo, da to ni mogoče.
    Gostje kampa Lopari na otoku Mali Lošinj naj bi s svojim neverjetnim odkritjem seznanili recepcijo. FOTO: Leon Vidic

    Gostje kampa Lopari na otoku Mali Lošinj naj bi s svojim neverjetnim odkritjem seznanili recepcijo. FOTO: Leon Vidic

    Divje svinje so na otoku naselili v 80. letih prejšnjega stoletja zaradi lova. Fotografija je simbolična. FOTO: Oste Bakal

    Divje svinje so na otoku naselili v 80. letih prejšnjega stoletja zaradi lova. Fotografija je simbolična. FOTO: Oste Bakal

    Jelene v kampu Lopari videvajo skoraj vsak večer. Fotografija je simbolična. Foto: Mavric Pivk

    Jelene v kampu Lopari videvajo skoraj vsak večer. Fotografija je simbolična. Foto: Mavric Pivk

    Medveda na otoku ni, zagotavljajo v lovskem društvu Halmac iz Nerezin. FOTO: lovacki-savez-pgz.hr

    Medveda na otoku ni, zagotavljajo v lovskem društvu Halmac iz Nerezin. FOTO: lovacki-savez-pgz.hr

    Gostje kampa Lopari na otoku Mali Lošinj naj bi s svojim neverjetnim odkritjem seznanili recepcijo. FOTO: Leon Vidic
    Divje svinje so na otoku naselili v 80. letih prejšnjega stoletja zaradi lova. Fotografija je simbolična. FOTO: Oste Bakal
    Jelene v kampu Lopari videvajo skoraj vsak večer. Fotografija je simbolična. Foto: Mavric Pivk
    Medveda na otoku ni, zagotavljajo v lovskem društvu Halmac iz Nerezin. FOTO: lovacki-savez-pgz.hr
    Gordana Stojiljković
     27. 7. 2026 | 10:45
    3:18
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    Medtem ko so dopustniki v kampih Lopari in Rapoča v Nerezinah na Malem Lošinju še odpravljali posledice silovitega neurja, ki je podiralo borovce kot za šalo in jih pometalo po prikolicah, avtomobilih in parcelah, je med kampisti zakrožila še ena zgodba, tokrat precej bolj kosmata. Govori se, da naj bi na obrobju kampa opazili medveda!

    Če so divje svinje in jelenjad na Lošinju že skoraj domačini, je medved na otoku približno tako običajen kot pingvin na plaži. Dolgoletna kampistka pripoveduje, da je le nekaj dni pred neurjem med vračanjem iz Osorja srečala nemške sosede, ki so navdušeno fotografirali nekaj ob cesti ob robu kampa. Ko jih je vprašala, kaj so ujeli v objektiv, je sledil odgovor: »Medveda!«

    Temu se je le nasmehnila, saj je bila prepričana, da na Lošinju medvedov pač ni. Kasneje je izvedela, da naj bi Nemci svoje odkritje zaupali na recepciji kampa, kjer naj bi jim razložili, da živali včasih prihajajo proti vodi. »Medveda sama nisem videla, skoraj vsak večer pa z naše parcele občudujem čredo jelenov – včasih jih naštejem tudi petnajst,« pravi naša sogovornica, ki dodaja, da je jelenov na sosednjem Cresu še precej več.

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    Več merjascev kot turistov

    Ko smo preverjali, ali so nemški gostje res prijavili opaženega medveda, so na recepciji povedali, da nimajo nobenih informacij. »Moram reči, da smo se kar malo nasmejali. Kar vam lahko potrdimo, je, da imamo divje svinje, ki se letos še niso pojavile, in pa srne,« so pojasnili na recepciji. Še bolj odločen je bil predsednik tamkajšnjega Lovskega društva Halmac Damir Jurković. »Medveda zagotovo niso videli. Na tem območju ga nimamo in ga nikoli nismo imeli. Veliko bolj verjetno je, da so videli lopatarja ali divjo svinjo,« je dejal.

    Jelene v kampu Lopari videvajo skoraj vsak večer. Fotografija je simbolična. Foto: Mavric Pivk
    Jelene v kampu Lopari videvajo skoraj vsak večer. Fotografija je simbolična. Foto: Mavric Pivk

    Hrvaški mediji pa že leta opozarjajo, da so kvarnerski otoki Lošinj, Cres in Krk postali pravi raj za divje prašiče. Če se populacija ne bo zmanjšala, se pošalijo nekateri domačini, bo kmalu na otokih več merjascev kot turistov. Zanimivo je, da teh živali tam nekoč sploh ni bilo. Na otok so tujerodno divjad naselili v 80. letih prejšnjega stoletja, in to po sklepu občine Cres - Lošinj iz leta 1981, predvsem zaradi zaslužka s komercialnim lovom. Tako so leta 1985 naselili 63 lopatastih jelenov, 54 muflonov in 29 divjih svinj. Zanje so naredili ograjena lovišča, a divjad je že davno ušla in se začela nekontrolirano širiti po otokih. Mufloni se niso obnesli, divje svinje pa so zagospodarile otoku.

    Če boste torej letos na Lošinju v grmovju zaslišali šumenje, brez panike. Najverjetneje gre za jelena, divjega prašiča ali kakšnega radovednega fotografa. Medved pa bo, vsaj za zdaj, ostal le junak dopustniških zgodb.

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