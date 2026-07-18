Barbara Mikelj iz Mojstrane prav danes praznuje: Lidlova nagrada polepšala rojstni dan (FOTO)

»Če bo, bo, če ne, pa tudi nič hudega,« si je mislila Barbara Mikelj iz Mojstrane, ko se je na spletu prijavila za poletno nagradno igro Lidla in Slovenskih novic. A čeprav še nikoli v življenju ni zadela takšne nagrade, je imela tokrat srečo. In to prav za njen osebni praznik!

Za brezskrbne počitnice otrok s posebnimi potrebami Poletje je čas igre, prijateljstva in nepozabnih doživetij, a številni otroci si počitnic žal ne morejo privoščiti. Zato se je Lidl Slovenija tudi letos pridružil dobrodelni akciji Pomežik soncu®. V okviru svoje akcije, ki poteka od 1. julija do 31. avgusta, Lidl vabi kupce, da z nakupom izdelkov Lupilu in Cien Kids prispevajo za letovanja otrok iz socialno ogroženih družin ter otrok s posebnimi potrebami pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenija. Akcijo lahko podprete tudi s SMS-donacijo. Lidl Slovenija je sicer dolgoletni partner projekta, s pomočjo kupcev pa je doslej omogočil že več kot 2500 brezskrbnih počitniških dni za otroke, ki jih najbolj potrebujejo. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

Tedaj še 33-letno Mojstrančanko smo obiskali in jo razveselili z vrednostno kartico par dni pred njenim 34. rojstnim dnevom, ki ga ima danes, praznovala pa ga bo jutri. »Kar ne morem verjeti, da sem prejela nagrado. Zelo prav mi bo prišlo, da bom nakupila meso in drugo za piknik na vrtu, ki ga pripravljam. Se bo kar poznalo,« se je veselila nagrade.

Barbara dela v proizvodnji v Kranju, poletne popoldneve pa najraje preživlja v prijetni senci domačega vrta, kjer tudi v najhujši vročini zapiha sveža sapica s pobočja bližnje vzpetine Grančišče, čez katero je speljana znana ferata. »Tu je res prijetno in najraje si prinesem ven kvačkanje in ustvarjam, zraven pa poslušam zvočne knjige,« pove in nam pokaže zbirko kvačkanih izdelkov.

V prostem času rada ustvarja, predvsem kvačka. FOTO: Tina Horvat

To jo pomirja, pravi, in je njena najljubša sprostitev. Kvačka prtičke, pliške, šale, kape, odejice in tudi kakšno oblekico, izdelke pa ima zase ali za darila prijateljem in družini. Aktivna je tudi v vaški skupini za ročna dela, s katero se pogosteje družijo pozimi in izmenjujejo izkušnje, nato pa imajo vsako leto razstavo izdelkov.

Slovenske novice in druge medije spremlja samo na spletu. Je namreč generacija, ki zjutraj ne lista več po tiskanem časopisu, ampak vse informacije dobi na spletu. Tako je tudi na spletu zagledala poletno nagradno igro in se prijavila, čeprav v resnici ni verjela, da bo imela pri tem kaj sreče. Barbara je ravnokar začela svoj letni dopust. Na morje ne gre, pravi, s fantom bosta raje odšla na Kraljevo jezero (Königsee) in ogled Orlovega gnezda v bližini mesta Berchtesgaden v Nemčiji. »Živim v tako turističnem kraju, da me niti malo ne mika, da bi se drenjala še med turisti na morju. Zato greva tudi midva s fantom raje na krajši izlet v Alpe, kjer bo verjetno malo bolj sveže kot na morju,« pove Mojstrančanka in se še enkrat zahvali za, kot pravi, čudovito darilo.

E-prijavnica za sodelovanje v nagradni igri

Sodelujte v veliki poletni nagradni igri Lidla in Novic: vsak dan priložnost za lep dobitek. Srečneži, ki jih bomo izžrebali, se bodo razveselili privlačne nagrade: Lidlovega darilnega bona v vrednosti 200 evrov!