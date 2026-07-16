Bojana z Drenovega Griča vsak dan bere Novice: v trgovino kar s kolesom

Malo pred Vrhniko leži Drenov Grič, mimo katerega se – tako po stari cesti kot po avtocesti – premika pol Evrope proti Jadranskemu morju in nazaj; in tam smo v začetku tedna s telefonskim klicem presenetili našo zvesto bralko Bojano Ban, ki je bila srečna izžrebanka poletne nagradne igre Slovenskih novic in Lidla. Sprva ni mogla verjeti, da si je sreča tokrat izbrala njo; a postregla nam je s širokim nasmehom, ko je zagledala ogromni nagradni ček in vrednostno Lidlovo kartico z 200 evri za nakup v bližnjem Lidlu.

Kartica jim bo prav prišla.

V Bojaninem primeru je to tisti na Vrhniki, do katerega ima od doma slabe štiri kilometre in je prva velika trgovina, ko se na Vrhniko pripelje iz ljubljanske smeri. V trgovino se pogosto odpeljeta kar s kolesom. Glede nakupovalnih navadah jo z odgovorom prehiti njen mož Jože, pogosto se skupaj odpravita v Lidl: »Meso več ali manj pri njih kupim. Kruh tudi. Potem pa, ko si tam, kar mečeš noter, ne?« nasmeji omizje v senci njihovega vrta, kjer je poletno pripeko manj občutiti. Priznata, da se še nista povsem navadila na Lidlovo aplikacijo, da bi si vnaprej pogledala morebitne popuste.

Študentsko delo kot odskočna deska za kariero Študentsko delo je lahko veliko več kot le priložnost za dodaten zaslužek. V Lidlu Slovenija to dokazujejo s programom Študent+, ki mladim omogoča pridobivanje dragocenih izkušenj, spoznavanje različnih področij dela in razvoj kompetenc za prihodnost. Mnogi svojo pot začnejo v trgovini, nato pa jo nadaljujejo na drugih delovnih mestih znotraj podjetja. Takšna zgodba je tudi Timotejeva, ki je od študentskega dela napredoval do zaposlitve v delovnopravni pisarni uprave. Program Študent+ tako mladim odpira vrata do novih znanj, odgovornosti in priložnosti za dolgoročno kariero. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

Bistveno bolj od rok ji gre brskanje po spletnih Slovenskih novicah, dolga leta so bili naročeni na naš časopis: »Naročila sem se na spletni strani na dnevno varianto za Novice in Ono plus. Novice nato preberem naslove, vsega ne odprem, razen kar je zanimivo,« na kratko pojasni svoje bralne navade mladostna upokojenka, ki se je z možem na Drenov Grič preselila že pred desetletji in si tam ustvarila dom. »Sva priseljena, ampak že 30 let. Mogoče pa že imava domovinsko pravico,« v šali ugiba Bojana. Imajo tudi zelo aktivno prostovoljno gasilsko društvo Drenov Grič – Lesno Brdo, ki je izjemno uspešno na mednarodnih gasilskih tekmovanjih. Tudi Bojanin in Jožetov naraščaj se je te dni odpravil na Češko, kjer tekmujejo na mladinski gasilski olimpijadi. Ko se bodo vrnili domov, pa jih bosta lahko naša nagrajenka in njen soprog pogostila z domačimi dobrotami, ki jih bosta nabavila v bližnjem Lidlu.

E-prijavnica za sodelovanje v nagradni igri

Sodelujte v veliki poletni nagradni igri Lidla in Novic: vsak dan priložnost za lep dobitek. Srečneži, ki jih bomo izžrebali, se bodo razveselili privlačne nagrade: Lidlovega darilnega bona v vrednosti 200 evrov!