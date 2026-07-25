Brez teh 10 stvari ne odhajajte na aktivni dopust. Olajšale vam bodo vsako športno dogodivščino

Poletni dopust je idealen čas za gibanje na prostem. Jutranji tek ob morju, kolesarski izlet, pohod na razgledni vrh ali raziskovanje obale s supom so odlični načini za aktiven oddih. Za to pa ni treba s seboj odpeljati polovice športne trgovine.

Prav nasprotno, nekaj premišljeno izbranih pripomočkov je pogosto dovolj, da bo dopust bolj sproščen, udoben in varen.

1. Kakovostni športni copati

Dobri športni copati so osnova aktivnega dopusta. Če izberete vsestranski model, bodo primerni za sprehode, tek in lažje pohodniške ture, hkrati pa boste prihranili prostor v prtljagi.

2. Steklenica za vodo

Poleti je hidracija pomembnejša od večine športnih dodatkov. Steklenico imejte vedno pri roki, saj zadostno pitje tekočine zmanjšuje tveganje za dehidracijo in izboljšuje počutje med telesno dejavnostjo.

3. Lahka športna oblačila

Majice iz materialov, ki odvajajo vlago in se hitro sušijo, zagotavljajo bistveno več udobja kot bombaž. Zavzamejo malo prostora in so pripravljene za ponovno uporabo že po kratkem pranju.

4. Pokrivalo za zaščito pred soncem

Kapa ali lahek klobuk učinkovito ščitita glavo in obraz pred močnim soncem. Posebej priporočljiva sta pri pohodih, kolesarjenju ali daljšem zadrževanju na prostem.

5. Krema z zaščitnim faktorjem

Sončne opekline lahko hitro pokvarijo dopust. Kakovostna krema z visokim zaščitnim faktorjem naj bo obvezna oprema vsakega, ki se poleti rekreira na prostem.

6. Plavalna očala ali potapljaška maska

Če dopustujete ob morju ali jezeru, si ne prikrajšajte pogleda pod gladino. Plavalna očala ali maska omogočajo povsem drugačno doživetje narave.

7. Vadbena elastika

Zavzame manj prostora kot brisača, z njo pa lahko opravite učinkovit trening za skoraj vse mišične skupine. Je odličen pripomoček za ohranjanje moči tudi na dopustu.

8. Manjši nahrbtnik

Za krajše pohode, kolesarske izlete ali raziskovanje okolice je lahek nahrbtnik skoraj nepogrešljiv. Vanj lahko spravite vodo, prigrizek, vetrovko in osnovne osebne potrebščine.

9. Osnovni komplet prve pomoči

Obliži, razkužilo, povoj in sredstvo proti pikom žuželk ne zavzamejo veliko prostora, lahko pa pridejo še kako prav ob manjših poškodbah ali neprijetnih srečanjih s komarji in osami.

10. Dobra volja

Morda se sliši kot kliše, a prav sproščenost je pogosto najpomembnejši del aktivnega dopusta. Ni treba podirati osebnih rekordov, dovolj je, da uživate v gibanju in naravi.

Manj prtljage, več doživetij

Veliko ljudi na dopust odpelje kup športne opreme, nato pa ugotovi, da največ uporabljajo le športne copate, kopalke in plastenko z vodo. Ključ do prijetnega aktivnega oddiha ni v količini opreme, temveč v tem, da imate pri sebi najnujnejše in da se vsak dan vsaj malo gibate.

Najlepši dopust ni tisti z največ kovčki, ampak tisti, s katerega se domov vrnete spočiti, polni energije in lepih spominov.