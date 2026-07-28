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    REŠEVALNA AKCIJA

    Burja turista odnesla do Paga: »Še dobro, da je imel s seboj telefon«

    Pred vsakim odhodom na morje je treba obvezno preveriti vremensko napoved.
    Simbolična fotografija. FOTO: Susan Q Yin Unsplash
    Simbolična fotografija. FOTO: Susan Q Yin Unsplash
    N. P.
     28. 7. 2026 | 12:13
    1:55
    A+A-

    Stari paški pregovor pravi, da človek načrtuje, burja pa odloča. Pred dnevi se je ta modrost izkazala za še kako resnično, ko je močneje zapihala burja in tujega državljana na deski za veslanje odnesla čez celoten Velebitski kanal, vse od Karlobaga do otoka Paga.

    Pripadniki Hrvaške gorske reševalne službe so izvedli zahtevno reševalno akcijo in moškega uspešno rešili. Glede na izjemno moč vetra na tem območju je imel veliko sreče, da ga ni odpihnilo naprej na odprto morje. Tujec je imel pri sebi mobilni telefon, s katerim mu je uspelo poslati svojo natančno lokacijo, kar je reševalcem bistveno olajšalo iskanje. Na teren je takoj po klicu odhitelo sedem reševalcev iz Gospića, ki so ob uspešni akciji šaljivo pripomnili: »Burja ima očitno svojo redno linijo Karlobag–Pag. Težava je le v tem, da ne prodaja povratnih kart.«

    Stari paški pregovor pravi, da človek načrtuje, burja pa odloča. Simbolična fotografija. FOTO: Matej Druznik/DELO
    Stari paški pregovor pravi, da človek načrtuje, burja pa odloča. Simbolična fotografija. FOTO: Matej Druznik/DELO

    Ker takšni primeri med turistično sezono žal niso redkost, hrvaški reševalci znova opozarjajo na osnovna varnostna pravila. Pred vsakim odhodom na morje je treba obvezno preveriti vremensko napoved in uradna opozorila ter pošteno oceniti lastne zmožnosti. Zelo priporočljivo je, da o načrtovani poti obvestite bližnje, s seboj pa v vodoodporni torbici vedno vzamete napolnjen mobilni telefon. Če vas na morju kljub temu preseneti močan veter, ostanite na plovilu in takoj pokličite številko 112.

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