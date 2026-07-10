Češka koča ponosno odprla vrata. Letošnja sezona v znamenju velike prenove

Ena najstarejših in najbolj priljubljenih planinskih postojank v slovenskih gorah, Češka koča na Spodnjih Ravneh (1543 m), je uspešno vstopila v poletno sezono. Letošnji začetek obratovanja je bil še posebej vznemirljiv, saj so oskrbovalci in Planinsko društvo Jezersko odprtje pogojevali z zaključkom obsežne prenove velike sobe s skupnimi ležišči.

Planinci, ki se v teh vročih dneh zatekajo v osvežujoč objem Kamniško-Savinjskih Alp, bodo v Češki koči naleteli na prijetno osvežitev. Preden je koča sredi junija uradno odprla svoja vrata za obiskovalce, so v njej brneli stroji in orodja. Glavni projekt letošnjega pomladnega urejanja je bila namreč temeljita posodobitev velike sobe za prenočevanje, ki sedaj pohodnicam in pohodnikov ponuja precej več udobja, ne da bi ob tem izgubila svoj prepoznavni, avtentični gorski čar.

Stoletna gorska lepotica s češko dušo

Češka koča, ki neutrudno stoji pod mogočnimi stenami Grintovca in Kočne, ima izjemen zgodovinski pomen. Zgrajena je bila že davnega leta 1900 na pobudo češke podružnice Slovenskega planinskega društva v Pragi. Do danes ji je uspelo ohraniti svojo prvotno zunanjo podobo v stilu češke kmečke hiše, kar jo uvršča med prave arhitekturne in zgodovinske bisere našega visokogorja.

Zaradi svoje strateške lege je koča priljubljena tako med družinami, ki iščejo slikovit izlet nad Zgornjim Jezerskim, kot med izkušenimi alpinisti in ljubitelji adrenalina, saj služi kot odlično izhodišče za zahtevnejše vzpone in visokogorske ferate.

Kako do prenovljene koče in rezervacije?

Če vas mika, da bi med prvimi preizkusili osvežena ležišča in uživali v domači planinski kulinariki, Planinsko društvo Jezersko svetuje predhodno rezervacijo mest.

Takole so videti nove dve in triposteljne sobice, ki so nastale iz prejšnje 15-posteljne 4-ke. Prijetno opremljene v svetlem smrekovem lesu, s policami in obešalniki ter sveže pripravljene čakajo na vas.

Prenovljena soba. FOTO: Češka koča/Facebook

Prenovljena soba. FOTO: Češka Koča Facebook Delo

FOTO: Češka koča/Facebook