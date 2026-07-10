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    Doživetje v Beli krajini, na kopel v gozd brez kopalk

    Japonci gozdno kopel zaradi ugodnih učinkov na zdravje predpisujejo na recept. Doživimo jo lahko tudi v Beli krajini, v krajinskem parku Lahinja.
    Gozdne kopeli v Lahinji trajajo od dve do tri ure in potekajo v majhnih skupinah ali individualno. FOTO: Krajinski park Lahinja
    Gozdne kopeli v Lahinji trajajo od dve do tri ure in potekajo v majhnih skupinah ali individualno. FOTO: Krajinski park Lahinja
    T. H.
     10. 7. 2026 | 07:10
     10. 7. 2026 | 08:01
    2:40
    A+A-

    V teh vročih dneh večina išče osvežitev v morju, jezerih ali rekah. A obstaja kopel, pri kateri ne potrebujete kopalk – gozdna kopel. Gre za počasno potopitev v svet dreves, ptičjega petja, vonja po mahu in šumenja listja. Takšno doživetje, ki ima sicer korenine na Japonskem, kjer mu rečejo šinrin joku in spada v nacionalni program javnega zdravja, ponujajo tudi v Krajinskem parku Lahinja v Beli krajini, kjer obiskovalce vabijo, da za nekaj ur pozabijo na telefon, hitenje in vsakodnevni stres.

    To ni pohod, pri katerem bi nabirali kilometre, niti predavanje o naravi. Gre za počasen, voden sprehod, med katerim se udeleženci ustavljajo, opazujejo, poslušajo in naravo doživljajo z vsemi čuti. Ob nežnem šumenju reke Lahinje, petju ptic in vonju gozda se ritem dihanja umiri, misli postanejo tišje, telo pa se sprosti. Preplet vode in gozda ustvarja posebno ozračje, ki ga obiskovalci občutijo že po nekaj minutah počasne hoje.

    Slovenija ponuja idealne razmere za terapevtske sprehode po gozdu. FOTO: Tina Horvat
    Slovenija ponuja idealne razmere za terapevtske sprehode po gozdu. FOTO: Tina Horvat

    »Gozdna kopel je celosten pristop k sprostitvi in obnovi telesa ter duha. Temelji na globokem povezovanju z naravo, kjer skozi vodene sprehode doživljamo pomirjujoč učinek narave, ki ugodno vpliva na zdravje in dobro počutje. Gozdna kopel je most med človekom in naravo, naravna metoda za sodobnega človeka, ki išče ravnovesje telesa, uma in duha,« pravi certificirana vodnica gozdnih kopeli in gozdnih terapij Sara Hutar, ki izvaja vodenja v krajinskem parku, svojo ljubezen do narave pa deli tudi skozi projekt Gozdni utrip.

    Ugodni učinki na zdravje

    Številne raziskave kažejo ugodne učinke gozdnih kopeli na zdravje. Med drugim naj bi pomagale zniževati raven stresnega hormona kortizola, umirjati srčni utrip in krvni tlak, izboljševati spanec ter zmanjševati občutke tesnobe.

    V krajinskem parku Lahinja gozdne kopeli trajajo od dve do tri ure in potekajo v majhnih skupinah ali individualno. Posebnost doživetja je tudi zaključna gozdna čajanka, na kateri udeleženci v miru strnejo vtise in še zadnjič vdihnejo svežino belokranjskega gozda. Morda je prav to najlepši opomnik, da se včasih za pravo poletno osvežitev ni treba potopiti v vodo. Dovolj je, da se potopimo v naravo.

    Številne raziskave kažejo ugodne učinke gozdnih kopeli na zdravje.

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