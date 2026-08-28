Doživite Kočevsko na kolesu. Tukaj se začne prava gozdna avantura

Kočevsko je pravi raj za ljubitelje makadama, gozdov in odkrivanja skritih kotičkov Slovenije. Veste, česa imamo v Sloveniji zares v izobilju? Gozdov. In veste, kaj vodi skozi gozdove? Gozdne in makadamske ceste. Če k temu dodamo še dobro kolo, nekaj kondicije in željo po raziskovanju, dobimo recept za kolesarski izlet, ki si ga boste zapomnili.

Kočevsko je ena tistih slovenskih pokrajin, kjer se je najbolje prepustiti poti. Tukaj ni treba ves čas loviti povprečne hitrosti, segmentov ali rekordov. Včasih je največja nagrada prav v tem, da odložimo uro, nekoliko globlje zadihamo in se odpeljemo tja, kjer je slišati predvsem veter v krošnjah.

Ko se asfalt zamenja z makadamom

Makadamkanje oziroma gravel kolesarjenje je v zadnjih letih postalo priljubljen način raziskovanja pokrajine. Združuje lahkotnost in hitrost cestnega kolesa z avanturističnim značajem vožnje po manj obljudenih poteh. In Kočevsko je za takšno kolesarjenje kot ustvarjeno. Medtem ko na prometnejših cestah pogosto razmišljamo o avtomobilih, križiščih in prometu, se na gozdni poti misli hitro umirijo. Ostanejo kolo, cesta pod kolesi, vonj gozda in naslednji ovinek. Prav zato je makadam lahko veliko več kot samo trening. Je tudi odličen način za sprostitev in pobeg od vsakdanjega vrveža.

51 kilometrov skozi srce Kočevskega roga

Ena od zanimivih možnosti je Košutina steza, ki kolesarja popelje globoko v Kočevski rog. Trasa je dolga približno 51 kilometrov, zanjo pa boste potrebovali okoli štiri ure. Premagati je treba približno 800 višinskih metrov, zato gre za srednje zahtevno turo, ki bo od kolesarja zahtevala nekaj kondicije. A trud je bogato poplačan.

Pot lahko začnete v Kočevju in se odpravite proti Željnim, nato pa nadaljujete proti območju pod Krenom, Trnovcu, Macesnovi gorici, Rajhenavu in Koprivniku. Od tam vas pot vodi skozi Medvedji gozd in Skrajnik ter nazaj proti Željnim in Kočevju. To ni samo kolesarska trasa, ampak prava vožnja skozi zgodovino in naravo Kočevskega. Na poti se zvrstijo številne zanimivosti, od Kočevskega jezera in Željnskih jam do ostankov nekdanjih naselij, gozdnega rezervata Pragozd Rajhenavski Rog, ostankov Roške žage in ene najbolj prepoznavnih naravnih posebnosti Kočevskega roga, Kraljice Roga.

Ko kolesariš, gozd doživiš drugače

Kočevski gozd ni le kulisa ob cesti. Je del doživetja. Ko se kolesar znajde med visokimi drevesi, se občutek prostora spremeni. Kilometri minevajo drugače, vzponi niso več samo številke na kolesarskem računalniku, spusti pa postanejo priložnost za uživanje v pokrajini. In prav v tem je čar Kočevskega. Ni vam treba iskati eksotične destinacije, da bi imeli občutek, da ste nekje daleč od doma.

Tudi za tiste, ki nimajo svojega kolesa

Če vas je ob branju že zamikalo, vendar v garaži nimate primernega kolesa, to ni nujno težava. V Kočevju si lahko v Hostlu Bearlog izposodite kolesa in e-kolesa. Na voljo so različni modeli za odrasle in otroke, zato je lahko raziskovanje Kočevskega tudi družinski izlet. Za nekoliko bolj adrenalinsko razpoložene pa je na voljo tudi MTB trail center na Stojni, kjer urejene gorskokolesarske poti ponujajo možnost bolj dinamičnega spoznavanja kočevskih gozdov. Tudi najmlajši lahko svoje spretnosti preizkusijo na manjšem poligonu.

Ne boste srečali medveda

Kočevski gozdovi so dom številnih divjih živali. Čeprav so srečanja z njimi redka, je dobro vedeti, kako ravnati, če se na poti vendarle pojavi kakšen gozdni prebivalec, tudi medved. Najpomembnejše je, da ostanete mirni. Živali ne vznemirjajte in ji pustite dovolj prostora, da se umakne. Če opazite medveda, se mu ne približujte in pred njim ne bežite. Če se ne umakne, ga lahko z mirnim glasom opozorite na svojo prisotnost. A naj vas možnost srečanja z divjo živaljo ne odvrne. Prav nasprotno. Ob primernem vedenju in spoštovanju narave je kolesarjenje po Kočevskem varno in predvsem izjemno doživetje.

Kolo, nekaj časa in dovolj radovednosti

Za Kočevsko ne potrebujete posebnega razloga. Potrebujete le nekaj prostega časa in željo, da se odpeljete iz vsakdana. Lahko izberete krajšo družinsko traso, se zapodite na gorskokolesarske poti ali pa si privoščite večurno makadamsko avanturo po Kočevskem rogu. Tukaj lahko vsak najde svojo različico kolesarskega dneva. In morda je prav to največji čar Kočevskega: ne ponuja samo poti, ampak razlog, da zavijete z glavne ceste. Pred odhodom preverite traso, si zemljevid naložite na GPS-napravo in preverite razmere na poti. Nato pa samo še na kolo. Kočevski gozdovi že čakajo.