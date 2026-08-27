Hotel, ki je zrasel v pravo kolesarsko vas

Le nekaj minut od blejskega vrveža se skriva Ribno, mirna vasica, ki je v zadnjih letih dobila povsem nov obraz. Hotel, glamping in kolesarska vas so ustvarili kotiček, kjer se dopust začne že s pogledom na kolo.

Ko se poleti približujemo Bledu in nas na vstopu pričaka tradicionalna pločevinasta kolona, je lahko vožnja do blejskega jezera precej manj romantična od razglednic, ki jih poznamo. Toda na prvem večjem križišču se ponudi drugačna možnost: zavijemo proti Ribnemu.

In prav tam se začne zgodba, ki bi jo moral poznati vsak ljubitelj kolesarstva.

Ko se z Bleda umakneš le za nekaj kilometrov

Ribno leži nekoliko stran od glavnega turističnega toka. Vas ima približno 600 prebivalcev in se razprostira na robu rečno-ledeniške terase nad levim bregom Save Bohinjke. Na njenem robu stoji cerkev svetega Jakoba, ki je z zgodovino kraja povezana že stoletja. Ribno je bilo nekoč gospodarsko središče okoliških vasi in pomemben del območja Bleda. Vas dobiva novo vlogo. Postaja ena zanimivejših izhodiščnih točk za kolesarski oddih na Gorenjskem. In to ne le za cestne kolesarje.

Od hotela do kolesarske vasi

Hotel Ribno je svojo zgodbo začel kot počitniški dom Oddih, pozneje pa je dobil novo podobo. Ob hotelu je zrasel glamping, kasneje pa je ponudbo dopolnila še kolesarska vas. To je koncept, ki precej dobro odgovarja na sodobne potrebe kolesarjev. Bled je namreč izjemno izhodišče za raziskovanje Gorenjske na dveh kolesih, od zahtevnih cestnih vzponov do sproščenih makadamskih poti in družinskih izletov z električnim kolesom.

Poleti je tukaj še posebej prijetno. Zjutraj kolo, čez dan raziskovanje okoliških cest in makadama, popoldne pa sprostitev v naravi.

Glamping ob hotelu na Ribenski gori. FOTO: Janez Mihovec

Sedemnajst lesenih hišk pod Ribensko goro

Najprijetnejši del ponudbe je kolesarska vas. Sestavlja jo 17 lesenih hišk, umeščenih pod Ribensko goro. Vsaka hiška je narejena za do štiri osebe in je primerna za bivanje vse leto. Poleti največ šteje stik z naravo, pozimi pa izolacija in ogrevanje poskrbita, da je bivanje udobno tudi takrat, ko se temperature spustijo. Posebna atrakcija je naravni bazen, v katerem je mogoče zaplavati v toplih dneh. Za popoln oddih so na voljo tudi zasebne infrardeče savne, lesene kadi z vročo vodo na terasah in veliko prostora za sprostitev. Čeprav je vse skupaj namenjeno predvsem aktivnemu oddihu, se hitro pojavi skušnjava, da bi kolo za kakšno uro pustili pri miru.

Kolesar ima tukaj skoraj vse, kar potrebuje

Kolesarska vas je prilagojena različnim vrstam kolesarjev. Dobrodošli so cestni kolesarji, gorski kolesarji, makadamkarji in tudi ljubitelji električnih koles. Vsaka hiška ima svojo kolesarnico, v katero je mogoče shraniti do štiri kolesa. Poskrbljeno je tudi za polnjenje električnih koles, na voljo sta pralnica koles in manjša delavnica za osnovna popravila. Kdor pride brez kolesa, ni v težavah. Izposoditi si je mogoče klasično ali električno kolo različnih velikosti.

To je še posebej priročno za tiste, ki bi radi Gorenjsko raziskovali na dveh kolesih, vendar s seboj ne želijo pripeljati celotne domače kolesarske garaže.

FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Kam na kolo?

Ribno je zanimivo prav zato, ker omogoča zelo različne izlete. Cestni kolesarji lahko izbirajo med krajšimi in daljšimi turami po Bledu in okolici, bolj ambiciozni pa lahko izkoristijo Gorenjsko kot ogromno naravno kolesarsko igrišče. Gorski kolesarji imajo na voljo številne gozdne poti, makadamkarji pa bodo hitro našli razloge, da asfalt zapustijo. Posebna prednost lokacije je bližina različnih terenov. Zjutraj se lahko odpravite na resen trening, naslednji dan pa izberete lahkotnejši izlet in se ustavite ob jezeru, reki ali v eni od okoliških vasi. Za tiste, ki ne želijo sami sestavljati trase, so na voljo tudi nasveti glede kolesarskih poti in vodeni izleti.

Kolesarski oddih z zeleno noto

Hotel Ribno je zanimiv tudi zaradi poudarka na trajnostnem turizmu. Postal je prvi slovenski hotel z nazivom Zero Waste, pri čemer je pomemben cilj zmanjševanje količine odpadkov in porabe energije ter čim bolj učinkovito ločevanje odpadkov. Takšna usmeritev se lepo ujema s kolesarskim turizmom. Kolo je namreč eden najbolj naravnih načinov raziskovanja okolice, brez prometnih zastojev, brez iskanja parkirnega prostora in z veliko več priložnostmi, da pokrajino zares doživimo. Bled poznamo vsi. Ribno je zgodba zase.

Kolesarska vas, Hotel Ribno Bled. FOTO: Leon Vidic

Ribno ponuja kombinacijo, ki je za kolesarski oddih skoraj idealna: dovolj blizu blejskim znamenitostim, a hkrati dovolj odmaknjeno, da lahko po kolesarskem dnevu zadihate v miru. In če je Slovenija v zadnjih letih postala ena najbolj prepoznavnih držav na svetovnem kolesarskem zemljevidu, je prav, da se ta zgodba ne konča pri profesionalnih dirkah. Nadaljuje se tudi tam, kjer zjutraj pripnete čelado, zavrtite pedala in se preprosto odpravite na pot.

Morda je prav Ribno eden tistih kotičkov, kjer boste ugotovili, da za dober kolesarski dopust ne potrebujete veliko. Samo kolo, nekaj prostega časa in pravo izhodišče.