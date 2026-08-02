Hrvati odločno nad brisače: 750 evrov je kazen za lulanje v morje

V nekaterih hrvaških obmorskih občinah se tudi letos srečujejo s problemom brisač in ležalnikov. Na plažah jih že v zgodnjih jutranjih urah pustijo turisti, ki si želijo rezervirati najboljši košček ob morju. V občini Sv. Filip in Jakov, ki je 25 kilometrov jugovzhodno od Zadra, so se odločili, da bodo temu naredili konec. Pred dnevi so njihovi redarji zgodaj zjutraj s plaže odstranili brisače, ležalnike, senčnike in druge predmete, ki so jih dopustniki tam pustili čez noč. Nabrali so jih za cel tovornjak. Občinarji obljubljajo, da bodo ukrepe nadaljevali, in vsem, ki si želijo plažo spremeniti v svojo dnevno sobo, dali jasno vedeti, da tega ne morejo več početi brez posledic.

Z brisačami se ubadajo tudi na italijanskem otoku Sardinija, kjer želijo ohraniti idilično podobo plaž, zato morajo obiskovalci upoštevati stroga pravila. Na znameniti koralni plaži La Pelosa blizu Stintina morajo kopalci najprej na tla položiti slamnato podlogo, šele nato lahko nanjo razpostrejo brisačo. S tem želijo oblasti preprečiti, da bi se beli pesek oprijel brisač in se spral. Kdor tega pravila ne upošteva, je lahko oglobljen s 100 evri. Kdor bi želel pesek odnesti domov za spominek, pa ga čaka globa do 1000 evrov.

Dovolj imajo brisač in ležalnikov, ki na plažah samevajo po več ur. FOTO: Občina Sv. Filip In Jakov/Facebook

Dragi selfieji

Zaradi množičnega turizma tudi drugod po Evropi uvajajo določene prepovedi. Na nemškem otoku Sylt je gradnja peščenih gradov prepovedana, za prekrškarje so zagrožene globe do 1000 evrov. Podobno je na španskem otoku Tenerife; zaradi stolpov in globokih lukenj bi se lahko po navedbah oblasti kopalci spotikali in poškodovali.

V italijanski ribiški vasici Portofino na ligurski obali, ki vsako leto privabi več sto tisoč obiskovalcev, pa želijo obiskovalce naučiti lepšega vedenja. Lani so tam uvedli stroga pravila glede nošenja kopalk, na več območjih v vasi pa so tudi cone, kjer je prepovedano čakanje. Kazen tvega vsak, ki se predolgo zadržuje in fotografira za spomin ter ovira promet pešcev. Luksuzno letovišče z okoli 500 prebivalci je zaradi slikovite promenade priljubljena tema fotografiranja. To pa v glavni turistični sezoni povzroča prave zastoje na ozkih ulicah.

Znamenita plaža La Pelosa na Sardiniji FOTO: Tuul & Bruno Morandi/getty Images

Posebna pravila za obiskovalce so uvedli tudi v italijanskem mestu Varenna ob jezeru Como. Gre za jezero, ki je v obliki črke y in velja za tretje največje jezero v Italiji ter eno najglobljih v Evropi. Vsak, ki se sprehaja po tamkajšnjih ulicah brez majice ali v kopalkah, je lahko oglobljen z od 50 do 200 evri.

Zaprto pred sončnim mrkom

Španci pa so pri prepovedih šli še nekoliko dlje. Kdor želi preskočiti obisk stranišča na plažah občine Lepe na jugozahodu države in se olajšati v morje, mora biti še kako previden. Uriniranje v morje je namreč prepovedano od leta 2012. Globe znašajo do 750 evrov, kako poteka nadzor, pa ni znano.

Na španskem balearskem otoku Majorka se medtem ukvarjajo z vprašanjem, kako obvladati pričakovani pritok obiskovalcev zaradi popolnega sončnega mrka, ki bo 12. avgusta jasno viden iz Španije. Oblasti so se odločile, da bodo v času astronomskega pojava zaprle priljubljeno gorsko pot v Serra de Tramuntana, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine. Zaradi sončnega mrka pričakujejo tako velike množice ljudi, da bo pritok obiskovalcev po poročanju časopisa El Pais težko obvladljiv.

V slikovitem Portofinu se ponekod ne smete ustavljati. FOTO: Danny Lehman/getty Images

In če smo začeli s Hrvaško, še končajmo z njo. V večjih obalnih mestih, kot je denimo Split, se že več let soočajo s težavo, ki jim jo povzročajo pijani turisti. Ti ponoči ne samo razgrajajo po mestnih ulicah, ampak tam tudi urinirajo. Hrvaški sabor je že sprejel zakon, ki hrvaškim mestom in občinam dovoljuje, da uvedejo prepoved uživanja alkohola ponoči. V Splitu že velja prepoved prodaje alkohola od 21. ure do 6. ure zjutraj v trgovinah. Podoben ukrep velja tudi v Makarski.