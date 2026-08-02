  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    KAZNI ZA DOPUSTNIKE

    Hrvati odločno nad brisače: 750 evrov je kazen za lulanje v morje

    Po evropskih turističnih krajih veljajo vse strožja pravila. Kazni grozijo tudi zaradi odnašanja peska, neprimernega vedenja in drugih navad, ki jih oblasti ne tolerirajo več.
    S plaž v občini Sv. Filip in Jakov so odpeljali goro brisač in ležalnikov. FOTO: Občina Sv. Filip In Jakov/facebook

    S plaž v občini Sv. Filip in Jakov so odpeljali goro brisač in ležalnikov. FOTO: Občina Sv. Filip In Jakov/facebook

    Dovolj imajo brisač in ležalnikov, ki na plažah samevajo po več ur. FOTO: Občina Sv. Filip In Jakov/Facebook

    Dovolj imajo brisač in ležalnikov, ki na plažah samevajo po več ur. FOTO: Občina Sv. Filip In Jakov/Facebook

    Znamenita plaža La Pelosa na Sardiniji FOTO: Tuul &amp; Bruno Morandi/getty Images

    Znamenita plaža La Pelosa na Sardiniji FOTO: Tuul &amp; Bruno Morandi/getty Images

    V slikovitem Portofinu se ponekod ne smete ustavljati. FOTO: Danny Lehman/getty Images

    V slikovitem Portofinu se ponekod ne smete ustavljati. FOTO: Danny Lehman/getty Images

    V Serra de Tramuntana obiskovalci lahko fotografirajo prelepe sončne zahode. FOTO: Martin Moxter/getty Images

    V Serra de Tramuntana obiskovalci lahko fotografirajo prelepe sončne zahode. FOTO: Martin Moxter/getty Images

    S plaž v občini Sv. Filip in Jakov so odpeljali goro brisač in ležalnikov. FOTO: Občina Sv. Filip In Jakov/facebook
    Dovolj imajo brisač in ležalnikov, ki na plažah samevajo po več ur. FOTO: Občina Sv. Filip In Jakov/Facebook
    Znamenita plaža La Pelosa na Sardiniji FOTO: Tuul &amp; Bruno Morandi/getty Images
    V slikovitem Portofinu se ponekod ne smete ustavljati. FOTO: Danny Lehman/getty Images
    V Serra de Tramuntana obiskovalci lahko fotografirajo prelepe sončne zahode. FOTO: Martin Moxter/getty Images
    Aleksander Brudar
     2. 8. 2026 | 05:00
    4:27
    A+A-

    V nekaterih hrvaških obmorskih občinah se tudi letos srečujejo s problemom brisač in ležalnikov. Na plažah jih že v zgodnjih jutranjih urah pustijo turisti, ki si želijo rezervirati najboljši košček ob morju. V občini Sv. Filip in Jakov, ki je 25 kilometrov jugovzhodno od Zadra, so se odločili, da bodo temu naredili konec. Pred dnevi so njihovi redarji zgodaj zjutraj s plaže odstranili brisače, ležalnike, senčnike in druge predmete, ki so jih dopustniki tam pustili čez noč. Nabrali so jih za cel tovornjak. Občinarji obljubljajo, da bodo ukrepe nadaljevali, in vsem, ki si želijo plažo spremeniti v svojo dnevno sobo, dali jasno vedeti, da tega ne morejo več početi brez posledic.

    Z brisačami se ubadajo tudi na italijanskem otoku Sardinija, kjer želijo ohraniti idilično podobo plaž, zato morajo obiskovalci upoštevati stroga pravila. Na znameniti koralni plaži La Pelosa blizu Stintina morajo kopalci najprej na tla položiti slamnato podlogo, šele nato lahko nanjo razpostrejo brisačo. S tem želijo oblasti preprečiti, da bi se beli pesek oprijel brisač in se spral. Kdor tega pravila ne upošteva, je lahko oglobljen s 100 evri. Kdor bi želel pesek odnesti domov za spominek, pa ga čaka globa do 1000 evrov.

    Dovolj imajo brisač in ležalnikov, ki na plažah samevajo po več ur. FOTO: Občina Sv. Filip In Jakov/Facebook
    Dovolj imajo brisač in ležalnikov, ki na plažah samevajo po več ur. FOTO: Občina Sv. Filip In Jakov/Facebook

    Dragi selfieji

    Zaradi množičnega turizma tudi drugod po Evropi uvajajo določene prepovedi. Na nemškem otoku Sylt je gradnja peščenih gradov prepovedana, za prekrškarje so zagrožene globe do 1000 evrov. Podobno je na španskem otoku Tenerife; zaradi stolpov in globokih lukenj bi se lahko po navedbah oblasti kopalci spotikali in poškodovali.

    V italijanski ribiški vasici Portofino na ligurski obali, ki vsako leto privabi več sto tisoč obiskovalcev, pa želijo obiskovalce naučiti lepšega vedenja. Lani so tam uvedli stroga pravila glede nošenja kopalk, na več območjih v vasi pa so tudi cone, kjer je prepovedano čakanje. Kazen tvega vsak, ki se predolgo zadržuje in fotografira za spomin ter ovira promet pešcev. Luksuzno letovišče z okoli 500 prebivalci je zaradi slikovite promenade priljubljena tema fotografiranja. To pa v glavni turistični sezoni povzroča prave zastoje na ozkih ulicah.

    Znamenita plaža La Pelosa na Sardiniji FOTO: Tuul & Bruno Morandi/getty Images
    Znamenita plaža La Pelosa na Sardiniji FOTO: Tuul & Bruno Morandi/getty Images

    Posebna pravila za obiskovalce so uvedli tudi v italijanskem mestu Varenna ob jezeru Como. Gre za jezero, ki je v obliki črke y in velja za tretje največje jezero v Italiji ter eno najglobljih v Evropi. Vsak, ki se sprehaja po tamkajšnjih ulicah brez majice ali v kopalkah, je lahko oglobljen z od 50 do 200 evri.

    Zaprto pred sončnim mrkom

    Španci pa so pri prepovedih šli še nekoliko dlje. Kdor želi preskočiti obisk stranišča na plažah občine Lepe na jugozahodu države in se olajšati v morje, mora biti še kako previden. Uriniranje v morje je namreč prepovedano od leta 2012. Globe znašajo do 750 evrov, kako poteka nadzor, pa ni znano.

    Na španskem balearskem otoku Majorka se medtem ukvarjajo z vprašanjem, kako obvladati pričakovani pritok obiskovalcev zaradi popolnega sončnega mrka, ki bo 12. avgusta jasno viden iz Španije. Oblasti so se odločile, da bodo v času astronomskega pojava zaprle priljubljeno gorsko pot v Serra de Tramuntana, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine. Zaradi sončnega mrka pričakujejo tako velike množice ljudi, da bo pritok obiskovalcev po poročanju časopisa El Pais težko obvladljiv.

    V slikovitem Portofinu se ponekod ne smete ustavljati. FOTO: Danny Lehman/getty Images
    V slikovitem Portofinu se ponekod ne smete ustavljati. FOTO: Danny Lehman/getty Images

    In če smo začeli s Hrvaško, še končajmo z njo. V večjih obalnih mestih, kot je denimo Split, se že več let soočajo s težavo, ki jim jo povzročajo pijani turisti. Ti ponoči ne samo razgrajajo po mestnih ulicah, ampak tam tudi urinirajo. Hrvaški sabor je že sprejel zakon, ki hrvaškim mestom in občinam dovoljuje, da uvedejo prepoved uživanja alkohola ponoči. V Splitu že velja prepoved prodaje alkohola od 21. ure do 6. ure zjutraj v trgovinah. Podoben ukrep velja tudi v Makarski. 

    Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

    Več iz teme

    turizemHrvaškakazenŠpanijaItalijapočitniceprepovedpoletjedopust
    ZADNJE NOVICE
    07:00
    Lifestyle  |  Polet
    PREPROSTO UČINKOVITO

    Za trajno hujšanje ni potreben fitnes. To so štiri navade, ki resnično pomagajo pri izgubi kilogramov

    Vsi se strinjamo, da uspešno hujšanje ni posledica ene same čudežne metode.
    Miroslav Cvjetičanin2. 8. 2026 | 07:00
    06:05
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    ODLOČITEV SODIŠČA

    Lepotni poseg ji je uničil življenje, zato je kliniko tožila za 300.000 evrov

    Po ugotovitvah sodišča najbolj verjeten vzrok za okvaro živca proces brazgotinjenja.
    2. 8. 2026 | 06:05
    06:00
    Lifestyle  |  Astro
    ASTRO

    Sanjska knjiga Babe Vange: Če v sanjah vidite to, vas čaka ogromno denarja

    Njena knjiga o razlagi sanj še vedno navdihuje številne ljudi, ki si želijo globlje razumeti svoje sanje in življenjske izzive.
    2. 8. 2026 | 06:00
    06:00
    Premium
    Bulvar  |  Suzy
    ODRAŠČANJE NEKOČ

    Damjana Golavšek o časih brez telefonov in interneta: »Imeli smo manj, živeli pa več« (Suzy)

    Izjemna izvajalka se z nostalgijo spominja obdobja, ko se je veliko hodilo peš in se nikomur ni mudilo. Včasih se ob tem vpraša, ali res pripada tako drugačni generaciji ali pa je čas takrat preprosto tekel počasneje.
    2. 8. 2026 | 06:00
    05:00
    Poletje s SN
    KAZNI ZA DOPUSTNIKE

    Hrvati odločno nad brisače: 750 evrov je kazen za lulanje v morje

    Po evropskih turističnih krajih veljajo vse strožja pravila. Kazni grozijo tudi zaradi odnašanja peska, neprimernega vedenja in drugih navad, ki jih oblasti ne tolerirajo več.
    Aleksander Brudar2. 8. 2026 | 05:00
    23:14
    Šport  |  Tekme
    PREMAGALA ŠPANSKO

    Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je v finalu EP

    V polfinalu v Trentu je premagala Španijo z 90:71
    1. 8. 2026 | 23:14

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ODKRIVAMO SLOVENIJO

    Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo13. 7. 2026 | 10:20
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    RECEPT

    Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

    Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
    Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VODENJE

    Nov program za novo generacijo voditeljev

    Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
    31. 7. 2026 | 08:37
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KOLESARSTVO

    Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

    Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
    27. 7. 2026 | 09:26
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Photo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ODKRIVAMO SLOVENIJO

    Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo13. 7. 2026 | 10:20
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    RECEPT

    Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

    Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
    Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VODENJE

    Nov program za novo generacijo voditeljev

    Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
    31. 7. 2026 | 08:37
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KOLESARSTVO

    Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

    Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
    27. 7. 2026 | 09:26
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VIDEO

    Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

    Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
    Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    NOVO LETOVIŠČE

    Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

    V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
    Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NATEČAJ

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    14. 7. 2026 | 14:39
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    VIDEO

    Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

    Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
    Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZA VOLANOM

    Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

    Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
    30. 7. 2026 | 10:57
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    NAKUP STANOVANJA

    Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

    Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
    30. 7. 2026 | 13:16
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    POLETNE DOBROTE

    Jejte kot v grški taverni kar doma

    Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
    27. 7. 2026 | 08:44
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    NOVA LINIJA

    Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

    Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
    28. 7. 2026 | 13:00
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki