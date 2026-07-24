Ivanka in Janko sta zelo srečne roke, Lidlov bon za 200 evrov še zdaleč ni njun prvi dobitek

Ko človek govori z zakoncema Ivanko in Jankom Barle iz Mengša, hitro postane jasno, da pri njiju leta niso ovira. Ona je stara 76 let, on 74, a njun vsakdanjik ni miren in počasen. Potovanja, delo okoli hiše, vrt, druženje in nova doživetja so še vedno del njunega življenja. »Dobro se drživa,« se nasmehneta, ko vprašamo, kako se počutita. In zelo vesela sta, ker sta izžrebanca poletne nagradne igre Slovenskih novic in Lidla. Dobila sta Lidlov bon v vrednosti 200 evrov.

Njuna zgodba je tudi zgodba o sreči. Večkrat sta namreč zadela v različnih nagradnih igrah – od izletov in potovanj do praktičnih nagrad in denarnih zneskov. »V naši hiši imamo kar srečo,« pove Janko. Pri prijavah je najbolj vztrajna njuna hčerka, ki pogosto izpolnjuje in pošilja kupončke. Med drugim so zadeli potovanje v Egipt, kjer sta bila dvakrat, pa obisk tekme na Poljskem, tri dni Pariza, Tenerife, Maroko ... »Če sodeluješ, vedno obstaja možnost,« poudarita v en glas.

Izžrebanka Ivanka iz Mengša

Če sodeluješ, vedno obstaja možnost!

Čeprav pravita, da leta počasi delajo svoje, ju še vedno vleče na pot. Kmalu ju čaka dopust na Dugem otoku, nato pa še 10-dnevno križarjenje po grških otokih, s postanki v Turčiji in Italiji, zadnje potovanje sta tudi zadela v nagradni igri. Prav neverjetno.

E-prijavnica za sodelovanje v nagradni igri

Skrivnost njune energije

Ivanka je 24 let delala kot natakarica, upokojitev je dočakala kot negovalka. Janko je večino svoje poklicne poti preživel v proizvodnji v MM Količevo. Imata tri otroke. Najstarejši sin ima 53 let, hčerka 48, najmlajši sin pa 41; vnukinji sta stari 22 in 13 let.

A za nasmehi in dobro voljo se skrivajo tudi težke preizkušnje. Janko se je že večkrat poškodoval. Nekoč je pri delu z drevjem padel z lestve, motorna žaga pa je ostala prižgana. V zadnjem trenutku se mu je uspelo izogniti in preprečiti še hujšo nesrečo. »Kar se tiče izvidov in krvi, je vse v redu,« pove, a prizna, da poškodbe in leta vendarle pustijo posledice.

Ko nista na poti, ju zaposlijo domača opravila. »Rože, sadje, fige, vse to me veseli,« pove Ivanka. Ko ju vprašamo, kaj je skrivnost njune energije, je odgovor povsem preprost: ljudje, druženje in gibanje. »Velikokrat obiščeva kakšno veselico, pa ne samo v domačem kraju.« S pokojnino skrbno ravnata in znata živeti skromno. »Nisva lačna,« se nasmeji Janko.