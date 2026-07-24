  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    Z NAGRADAMI OKOLI SVETA

    Ivanka in Janko sta zelo srečne roke, Lidlov bon za 200 evrov še zdaleč ni njun prvi dobitek

    Njuna zgodba je tudi zgodba o sreči.
    Zakonca Barle septembra čaka še 10-dnevno nagradno križarjenje. FOTOGRAFIJI: Jože Suhadolnik
    Zakonca Barle septembra čaka še 10-dnevno nagradno križarjenje. FOTOGRAFIJI: Jože Suhadolnik
    G. S.
     24. 7. 2026 | 06:50
    3:08
    A+A-

    Ko človek govori z zakoncema Ivanko in Jankom Barle iz Mengša, hitro postane jasno, da pri njiju leta niso ovira. Ona je stara 76 let, on 74, a njun vsakdanjik ni miren in počasen. Potovanja, delo okoli hiše, vrt, druženje in nova doživetja so še vedno del njunega življenja. »Dobro se drživa,« se nasmehneta, ko vprašamo, kako se počutita. In zelo vesela sta, ker sta izžrebanca poletne nagradne igre Slovenskih novic in Lidla. Dobila sta Lidlov bon v vrednosti 200 evrov.

    Njuna zgodba je tudi zgodba o sreči. Večkrat sta namreč zadela v različnih nagradnih igrah – od izletov in potovanj do praktičnih nagrad in denarnih zneskov. »V naši hiši imamo kar srečo,« pove Janko. Pri prijavah je najbolj vztrajna njuna hčerka, ki pogosto izpolnjuje in pošilja kupončke. Med drugim so zadeli potovanje v Egipt, kjer sta bila dvakrat, pa obisk tekme na Poljskem, tri dni Pariza, Tenerife, Maroko ... »Če sodeluješ, vedno obstaja možnost,« poudarita v en glas.

    Izžrebanka Ivanka iz Mengša
    Izžrebanka Ivanka iz Mengša

    Če sodeluješ, vedno obstaja možnost!

    Čeprav pravita, da leta počasi delajo svoje, ju še vedno vleče na pot. Kmalu ju čaka dopust na Dugem otoku, nato pa še 10-dnevno križarjenje po grških otokih, s postanki v Turčiji in Italiji, zadnje potovanje sta tudi zadela v nagradni igri. Prav neverjetno.

    E-prijavnica za sodelovanje v nagradni igri

    Skrivnost njune energije

    Ivanka je 24 let delala kot natakarica, upokojitev je dočakala kot negovalka. Janko je večino svoje poklicne poti preživel v proizvodnji v MM Količevo. Imata tri otroke. Najstarejši sin ima 53 let, hčerka 48, najmlajši sin pa 41; vnukinji sta stari 22 in 13 let.

    A za nasmehi in dobro voljo se skrivajo tudi težke preizkušnje. Janko se je že večkrat poškodoval. Nekoč je pri delu z drevjem padel z lestve, motorna žaga pa je ostala prižgana. V zadnjem trenutku se mu je uspelo izogniti in preprečiti še hujšo nesrečo. »Kar se tiče izvidov in krvi, je vse v redu,« pove, a prizna, da poškodbe in leta vendarle pustijo posledice.

    Ko nista na poti, ju zaposlijo domača opravila. »Rože, sadje, fige, vse to me veseli,« pove Ivanka. Ko ju vprašamo, kaj je skrivnost njune energije, je odgovor povsem preprost: ljudje, druženje in gibanje. »Velikokrat obiščeva kakšno veselico, pa ne samo v domačem kraju.« S pokojnino skrbno ravnata in znata živeti skromno. »Nisva lačna,« se nasmeji Janko.

    Več iz teme

    poletna nagradna igra Lidlnagradna igraLidldobitek
    ZADNJE NOVICE
    08:05
    Bulvar  |  Domači trači
    NIKOLI NE ZASPITA SPRTA

    Marjetka razkrila, kaj z Raayem nikoli ne storita po prepiru

    V novi pesmi sta spregovorila o prepirih, spravi in majhnih pozornostih, ki lahko v odnosu pomenijo največ
    24. 7. 2026 | 08:05
    07:54
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    PROMETNE NESREČE

    82-letna Hrvatica divjala na mostu v Brežicah, posledice so hude

    39-letna voznica osebnega avtomobila med Drnovim in Čatežem ob Savi med vožnjo zaspala.
    24. 7. 2026 | 07:54
    07:52
    Novice  |  Slovenija
    PREBUJENE NOGOMETNE STRASTI V DEŽELI PETELINA

    NK Šentjernej je v štirih letih doživel preporod, novi stadion in zgodovinski uspeh (FOTO)

    Tomaž Strgar s kolegi iz upravnega odbora je začrtal nove smernice razvoja kolektiva.
    Rok Tamše24. 7. 2026 | 07:52
    07:45
    Lifestyle  |  Stil
    ODPRTA KUHINJA

    Ozimnica brez kisa: 9 načinov, kako shraniti poletne pridelke

    Ko beseda nanese na ozimnico, večina najprej pomisli na kozarce s kumaricami, papriko, rdečo peso ali vloženimi bučkami. Toda resnica je, da ozimnica že dolgo ni več samo vlaganje v kis.
    Kaja Berlot24. 7. 2026 | 07:45
    07:41
    Šport  |  Odmevi
    LAHKO BI BIL SNEMALEC PRI EUROSPORTU

    Boštjan Kavčnik je Tadeju Pogačarju za v Alpe pripravil lažja kolesa (FOTO)

    V cilju je nemalokrat pred tekmeci slovenskega šampiona.
    Miha Hočevar24. 7. 2026 | 07:41
    07:38
    Bulvar  |  Domači trači
    LOČITEV

    Bivša žena Martina Strela o prvem srečanju: »Kakšen bizgec!«, komentirala tudi pogovor z delfini

    V enem izmed podkastov je Maya Peron iskreno spregovorila o nekdanjem možu.
    24. 7. 2026 | 07:38

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PRILOŽNOSTI

    Zakaj podjetja izgubljajo posle?

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    10. 7. 2026 | 15:02
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NATEČAJ

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    14. 7. 2026 | 14:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZA BRALCE

    Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

    Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
    Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PRILOŽNOSTI

    Zakaj podjetja izgubljajo posle?

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    10. 7. 2026 | 15:02
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NATEČAJ

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    14. 7. 2026 | 14:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZA BRALCE

    Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

    Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
    Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    CITRUSI

    Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

    Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
    Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
    Photo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ODKRIVAMO SLOVENIJO

    Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo13. 7. 2026 | 10:20
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    OKUSEN ZAJTRK

    Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

    Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
    Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DIAGNOZA

    Ali sem res izkoristil vse možnosti?

    Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
    22. 7. 2026 | 08:14
    Promo
    Lifestyle  |  Polet
    HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

    Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

    Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
    17. 7. 2026 | 08:33
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki