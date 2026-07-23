Jekleni Janko s kolesom do Srbije

Janko Žunič iz vasice Bolehnečici v občini Sveti Jurij ob Ščavnici se je lotil prav posebnega izziva: s kolesom je krenil proti Vojvodini v Srbiji. Kot veliki ljubitelj konj se je namreč želel udeležiti kasaške dirke v Subotici, kjer pogosto gostuje še en veliki ljubitelj konj, srbski košarkarski zvezdnik Nikola Jokić.

Po daljših pripravah na razdaljo 416 kilometrov se je na pot odpravil kar sam. Cilj prvega dne je bil srbski Sombor, kamor je kljub hudi vročini po medžimurskih in podravskih ravnicah prispel po 16 urah in prevoženih 340 kilometrih. Tam se je sestal s svojo spremljevalno ekipo, ženo Bredo, sorodniki ter prijatelji Francem, Suzano, Brankom, Tončem, Marjeto, Leo in Marjanom, ki so ga oskrbeli s prehrano in krepčilnimi napitki.

Letos se bo upokojil.

Spremljali so ga družina in prijatelji.

Naslednje jutro se je vrnil v Sombor, od koder je nadaljeval pot do hipodroma v Subotici, kjer so potekale velike kasaške dirke, na cilju pa so ga poleg tisočglave množice pozdravili tudi vodstvo kasaškega kluba, pevec Zvonko Bogdan in oče košarkarskega zvezdnika Nikole Jokića Branislav ali Bucko, kot mu pravijo. Slovenca Janka so tam poimenovali kar jekleni z drugega planeta, saj niso mogli verjeti, da je do Subotice kar prikolesaril.

Sinova rokometaša

Janko Žunič, rojen 1961., je bil zaposlen v Avtoradgoni in Hartu Boračeva, najdlje pa v podjetju Makoter, od koder bo letos odšel v zasluženi pokoj. Prihaja iz družine, kjer so vsi družinski člani izjemno družbeno aktivni; žena Breda je ravnateljica OŠ Mala Nedelja in voditeljica domala vseh prireditev v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Imata sinova Aljaža in Matevža ter vnukinji Jano in Anjo. Oba sinova sta odlična rokometaša, začela sta pri RK Arcont Radgona, Matevž pa trenutno igra v prvi slovenski ligi pri RK Jeruzalem Ormož. Janko je tudi vitez krvodajalec, saj je kri daroval kar 132-krat, strasten čebelar, tajnik izjemno delavnega Čebelarskega društva Sveti Jurij ob Ščavnici ter aktivni gasilec.

416 KILOMETROV je premagal.

Janko se je kolesarjenja resno lotil šele pred tremi leti, vsako leto se poda na daljši podvig. Prvo leto je s prijatelji kolesaril do Kopra, drugo do Medulina, letos pa se je odpravil do Subotice, in to sam. Kot skromno pove, se zanj priprave začnejo 1. januarja, na sobnem kolesu, ob lepem vremenu se odpravi tudi na kakšno turo po Pomurju.