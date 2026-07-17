Jože si vsak dan vzame čas za križanko

Jože Balek iz Neradnovcev na Goričkem nas je s simpatičnim nemškim ovčarjem Hektorjem pričakal že pri dvoriščni ograji. Dan prej smo ga obvestili, da je med nagrajenci letošnje nagradne igre Lidla in Slovenskih novic. »Pridite, pridite, greva na teraso, sem že skuhal kavo,« nas je gostoljubno povabil, še preden smo si segli v roke. Na mizi terase je že bil naš časopis, odprt pa na tisti strani, kjer je križanka. »Zelo rad jih rešujem, tudi v vaših prilogah,« je priznal. Ta dan je eno že rešil.

Jože Balek z Goričkega v družbi nemškega ovčarja Hektorja FOTO: Andrej Bedek

Od kod črpa toliko energije in dobre volje v teh turbulentnih časih, ga pobaram, medtem ko iz radijskega sprejemnika prihajajo same slabe novice. Odgovor je preprost, pravi: »Samo poglejte okoli sebe.« In res sem pogledal. Prizor, ki se je tistega dne razprostiral pred menoj s terase, je bil naravnost čudovit. Tam, kjer živi Jože, je severovzhod naše dežele tako lep, da se zdi skoraj kičast. Tisto dopoldne se je videlo daleč denimo v poldrugi kilometer oddaljeno Madžarsko. Sama narava, travniki, gozd, živali … »Nič ni lepšega kot tukaj ob kavi prebrati vaš časopis,« pove. Prav čutiti je bilo mir in spokojnost okolja. »Rad vas prebiram, ker ste dobri,« nam še obenem polaska. Naš naročnik je Jože sicer šele drugo leto. Novice je prej več let dnevno hodil kupovat v nekaj kilometrov oddaljene Gornje Petrovce, pot mu je tako vedno vzela nekaj časa. Zdaj, ko že peto leto uživa v zasluženem pokoju, si je to skrb, kot hudomušno pove, prihranil. »Tudi okoli hiše je veliko dela, s trto, zelenico, vselej se kaj najde,« nam je razlagal Jože, vesel, da je bil izbran v nagradni igri.

Oddajte plastenke in pomagajte društvu Tačke pomagačke Imate doma prazne plastenke pijač? Do 31. oktobra jih lahko oddate v treh Lidlovih trgovinah – na Toplarniški ulici v Ljubljani, na Titovi cesti v Mariboru in na Šucevi ulici v Kranju – ter tako podprete Društvo Tačke pomagačke. Celoten izkupiček od prodaje zbranih plastenk bo namenjen društvu, ki s terapevtskimi psi pomaga otrokom, starejšim in drugim uporabnikom. Lidl Slovenija bo akciji dodal še donacijo v višini 15.000 evrov, dodatnih 5000 evrov pa bo prispevala tudi družba Surovina, ki bo v akciji poskrbela za pravilno ravnanje z zbrano embalažo. Majhna gesta lahko tako prinese veliko dobrega – za ljudi, štirinožne pomočnike in okolje. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

Ko naš naročnik dobi v nabiralnik izvod Slovenskih novic, se najprej loti športnih strani, nato naslovne teme, pohvali pa nas, da imamo tudi veliko lokalnih novic. O vsebini govori povsem odkrito: »Pri vas mi je všeč, da med vsemi časopisi pišete najbolj jedrnato in brez dolgoveznih besedil. Imate zelo lep stik z ljudmi in okoljem.« Ko sva se zapletla v pogovor, seveda nisva mogla mimo nogometa. Hišni kosmatinec Hektor se je medtem že umaknil v senco pod vinsko trto, Jožeta pa sem še pobaral, kako bo izkoristil vrednostno kartico. »V Lidlu imajo precej tehnične opreme, zato razmišljam, da jo bom unovčil v ta namen. Takšne stvari vedno pridejo prav pri urejanju okolice hiše,« nam je še zaupal Jože Balek. Ko smo se poslovili, sta se s Hektorjem že odpravila na obhod parcele in preverila, kje bi novo orodje lahko prišlo prav.

Sodelujte v veliki poletni nagradni igri Lidla in Novic: vsak dan priložnost za lep dobitek. Srečneži, ki jih bomo izžrebali, se bodo razveselili privlačne nagrade: Lidlovega darilnega bona v vrednosti 200 evrov!