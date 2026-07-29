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    GREMO V ŠOTOR

    Kako izbrati pravi šotor? Dobra izbira je ključ do brezskrbnega kampiranja

    Na trgu prevladujeta dve osnovni izvedbi šotorov.
    Večina kupcev največ pozornosti namenja vodoodpornosti, izkušeni kampisti pa opozarjajo, da je kakovostno prezračevanje prav tako pomembno. FOTO: Arhiv Slovenskih novic
    Večina kupcev največ pozornosti namenja vodoodpornosti, izkušeni kampisti pa opozarjajo, da je kakovostno prezračevanje prav tako pomembno. FOTO: Arhiv Slovenskih novic
    Miroslav Cvjetičanin
     29. 7. 2026 | 10:54
    8:08
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    Šotorjenje v zadnjih letih znova pridobiva priljubljenost. Vedno več ljudi se odloča za počitnice v naravi, kjer lahko uživajo v večji svobodi, neposrednem stiku z okoljem in bolj sproščenem tempu življenja. Kampiranje ni več le način poceni dopustovanja, temveč življenjski slog, ki združuje oddih, gibanje, druženje in stik z naravo.

    Da bo dopust pod platneno streho res prijetna izkušnja, je izbira primernega šotora ena najpomembnejših odločitev. Kakovosten šotor ni le zaščita pred dežjem, vetrom in soncem, temveč začasen dom, v katerem bodo dopustniki preživeli več dni ali celo tednov. Prav zato se nakupa ne splača opraviti na hitro, saj lahko prava izbira pomeni razliko med sproščenim dopustom in neprestanim bojem z vročino, vlago ali neurji.

    Velikost naj bo večja od dejanskih potreb

    Ena najpogostejših napak je izbira premajhnega šotora. Oznake proizvajalcev sicer povedo, za koliko oseb je šotor namenjen, vendar gre predvsem za spalne kapacitete. V praksi je precej udobneje izbrati model za eno ali celo dve osebi več.

    Če bodo v šotoru spale tri osebe, je veliko primernejši štiri- ali petosebni model. Tako ostane dovolj prostora za prtljago, oblačila in drugo opremo, še posebej v kampih, kjer avtomobila ni dovoljeno parkirati neposredno ob šotoru. Poleg spalnega dela je priporočljivo izbrati šotor z večjim dnevnim prostorom, stojno višino, priročnimi žepi za shranjevanje in kakovostnim dnom, ki ga je mogoče preprosto očistiti.

    Oblika šotora določa udobje bivanja

    Na trgu prevladujeta dve osnovni izvedbi šotorov. Iglu šotori so kompaktni, hitro postavljivi in namenjeni predvsem posameznikom, parom ali krajšim potovanjem. Zaradi nižje višine in omejenega prostora niso najboljša izbira za daljše družinske počitnice. Za družine so precej primernejši tunelski šotori. Ti ponujajo več spalnih prostorov, prostoren osrednji bivalni del, pogosto tudi stojno višino ter nadstrešek, ki zagotavlja senco ali zaščito pred dežjem. Velika vrata, številna okna in komarniki omogočajo učinkovito prezračevanje, zaradi česar je bivanje prijetnejše tudi v vročih poletnih dneh.

    Dobro prezračevanje je pomembnejše, kot si marsikdo predstavlja

    Večina kupcev največ pozornosti namenja vodoodpornosti, izkušeni kampisti pa opozarjajo, da je kakovostno prezračevanje prav tako pomembno. Poleti se lahko notranjost šotora zelo hitro segreje. Zato naj ima izbrani model velika okna, zračne odprtine in komarnike, ki omogočajo kroženje zraka tudi ponoči. Idealno je, če je mogoče odpreti okna na obeh straneh šotora, saj tako nastane naravni prepih, ki občutno izboljša bivalno udobje.

    Vodni stolpec pove, koliko dežja bo šotor prenesel

    Eden najpomembnejših tehničnih podatkov pri izbiri je vodni stolpec, ki označuje vodoodpornost materiala. Vrednost 1.000 milimetrov pomeni, da tkanina prenese pritisk vodnega stolpca višine enega metra, preden začne prepuščati vlago. Pri družinskih šotorih strokovnjaki priporočajo najmanj 1.000 milimetrov, še bolje pa več, saj so poletne nevihte vse pogostejše in močnejše. Poleg kakovostnega platna so pomembni tudi varjeni šivi, ki preprečujejo zamakanje, ter integrirano dno, ki poleg zaščite pred vlago preprečuje vdor mrčesa in drugih nezaželenih obiskovalcev.

    Stabilna konstrukcija pomeni večjo varnost

    Na odpornost šotora ne vpliva le kakovost platna, temveč tudi konstrukcija. Aluminijaste palice so praviloma lažje in trpežnejše, kakovostni kovani klini pa zagotavljajo dobro pritrditev tudi na zahtevnejših terenih. Smiselno je imeti nekaj rezervnih klinov in napenjalnih vrvic, saj se lahko razmere zaradi vetra ali neurja hitro spremenijo. Pri postavljanju je priporočljivo uporabiti gumijasto kladivo, ki olajša zabijanje klinov in preprečuje poškodbe opreme.

    Cena ni vedno najboljše merilo kakovosti

    Na trgu so šotori v zelo različnih cenovnih razredih. Cenejši modeli so lahko primerni za občasno uporabo, pri rednem kampiranju pa razlike v kakovosti hitro postanejo očitne. Največje razlike so v kakovosti materialov, odpornosti proti vodi, trpežnosti konstrukcije in izdelavi šivov. Vodoodbojni materiali zadostujejo za krajše plohe, medtem ko vodoodporni zdržijo tudi dolgotrajno deževje. Ker se kakovosten šotor kupuje za več let, je pogosto smiselno nekoliko višjo začetno investicijo razumeti kot dolgoročno naložbo.

    Izbira lokacije je polovica uspeha

    Tudi najboljši šotor ne bo nudil udobja, če ga postavimo na neprimerno mesto. V kampu je priporočljivo izbrati ravno in dobro odcedno površino, kjer se ob močnem deževju voda ne bo zadrževala. Izogibati se velja kotanjam in mestom pod drevesi z večjimi suhimi vejami. Če je mogoče, naj bo šotor postavljen v delni senci, saj se notranjost na soncu hitro segreje. Vhod naj ne bo obrnjen neposredno proti prevladujoči smeri vetra, s čimer zmanjšamo prepih in možnost vdora dežja.

    Pred postavitvijo je priporočljivo odstraniti kamenje, storže in ostre veje. Dodatna zaščitna podloga pod šotorom pa podaljša življenjsko dobo dna in izboljša zaščito pred vlago.

    Pravilno vzdrževanje podaljša življenjsko dobo

    Kakovosten šotor lahko ob pravilni negi služi desetletje ali več. Po vsakem kampiranju ga je treba temeljito očistiti in predvsem popolnoma posušiti. Vlažen šotor je idealno okolje za nastanek plesni in neprijetnih vonjav. Pred zlaganjem je priporočljivo odstraniti pesek, zemljo in listje, saj drobni delci poškodujejo tkanino in zadrge. Šotor je najbolje hraniti v suhem in zračnem prostoru, zaščitenem pred neposredno sončno svetlobo. Občasno je priporočljivo pregledati tudi stanje šivov, napenjalnih vrvic, klinov in nosilnih palic ter morebitne poškodbe pravočasno odpraviti.

    Oprema, ki bistveno izboljša udobje

    Uspešno kampiranje ni odvisno le od kakovosti šotora, temveč tudi od premišljeno izbrane opreme. Med najpomembnejše sodijo kakovostna spalna podloga ali napihljiva vzmetnica, spalna vreča, primerna letnemu času, in udoben vzglavnik.

    Priporočljivo je vzeti tudi:

    • zložljivo mizo in stole,
    • naglavno ali kamp svetilko z rezervnimi baterijami,
    • podaljšek in električni adapter za priklop v kampu,
    • gumijasto kladivo,
    • rezervne kline in napenjalne vrvice,
    • večnamensko orodje ali nož,
    • komplet za popravilo šotora,
    • vrv in ščipalke za sušenje perila,
    • hladilno torbo ali prenosni hladilnik,
    • komplet prve pomoči,
    • sredstva proti komarjem in klopom,
    • prenosni kuhalnik, posodo za kuhanje ter nepremočljive vreče za zaščito oblačil in elektronike.

    Prav ti manjši pripomočki pogosto odločajo o tem, kako udobno bo bivanje v kampu.

    Šotorjenje je več kot le dopust

    Izkušeni kampisti pogosto pravijo, da pri šotorjenju ni najpomembnejša količina opreme, ampak njena kakovost in premišljena izbira. Dobro načrtovan šotor, pravilno izbrana lokacija in nekaj zanesljivih pripomočkov ustvarijo pogoje za sproščene počitnice, kjer je več časa za naravo, druženje in oddih. Šotorjenje ostaja eden najbolj pristnih načinov preživljanja prostega časa. Omogoča neposreden stik z naravo, več svobode pri raziskovanju novih krajev ter številna nepozabna doživetja, ki jih hotelske sobe težko nadomestijo. Prav zato se številni po prvi izkušnji pod platneno streho h kampiranju vedno znova vračajo – z vse več znanja, izkušenj in željo po novih dogodivščinah.

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