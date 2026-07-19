  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    POLETI Z OTROKI V HRIBE

    Kako otrokom približati hribe tako, da jih bodo vzljubili za vse življenje

    Poletje je odlična priložnost, da ugasnete telefone, obujete planinske čevlje in se skupaj odpravite na pot.
    Otroci bodo veliko bolj motivirani, če bodo sodelovali že pri pripravah. FOTO: Getty Images
    Otroci bodo veliko bolj motivirani, če bodo sodelovali že pri pripravah. FOTO: Getty Images
    Miroslav Cvjetičanin
     19. 7. 2026 | 09:08
    A+A-

    Poletne počitnice so idealen čas za družinske izlete v hribe. Svež zrak, čudoviti razgledi in gibanje v naravi so odlična priložnost, da otrokom približamo ljubezen do slovenskega gorskega sveta. Toda uspešen družinski pohod ni tekmovanje, kdo bo prvi na vrhu, temveč skupna dogodivščina, ob kateri bodo najmlajši uživali in si želeli še več.

    Naj bo cilj doživetje, ne osvojeni vrh

    Odrasli pogosto razmišljamo o višini vrha, številu prehojenih kilometrov ali premaganih višinskih metrih. Otroci pa svet doživljajo drugače. Njihovo pozornost pritegnejo potočki, metulji, nenavadni kamni, gozdni škrati in zgodbe, ki jih spremljajo na poti.

    Namesto da ves čas sprašujemo, koliko je še do vrha, raje pohod spremenimo v pustolovščino. Opazujte živali, iščite planinske rože, pripravite lov na zaklad ali si pripovedujte legende o Kekcu, Zlatorogu, Ajdovski deklici ali Kralju Matjažu. Prav igra in domišljija sta največji zaveznici staršev na družinskem pohodu.

    Prava tura je tista, ki jo otrok zmore z nasmehom

    Pri izbiri ture velja eno preprosto pravilo, prilagodite jo najmlajšemu članu skupine. Otroci niso pomanjšani odrasli. Hitreje se utrudijo, vendar si tudi hitreje opomorejo, če imajo dovolj časa za počitek, malico in igro. Če otrok še nima veliko izkušenj, začnite z lažjimi izleti po gozdnih poteh ali nižjih hribih. Redni sprehodi in gibanje v naravi bodo postopoma razvijali njegovo vzdržljivost, samozavest in veselje do hoje. Ne pozabite: tempo naj določa otrok. Če bo na koncu dneva še vedno dobre volje, boste dosegli veliko več kot z osvojitvijo zahtevnega vrha.

    Varnost je vedno na prvem mestu

    Poletje je čas neviht, visokih temperatur in velikega obiska gora. Pred odhodom vedno preverite vremensko napoved ter razmere na izbrani poti. Za družine z mlajšimi otroki so najbolj primerne označene in tehnično nezahtevne planinske poti. Če razmišljate o zahtevnejših turah, morate starši dobro poznati uporabo planinske opreme in osnove varnega gibanja v gorah. Tega se je najbolje naučiti na tečajih planinskih društev ali pod vodstvom izkušenih planincev.

    Prav tako nikoli ne podcenjujte sonca. V nahrbtniku naj bodo vedno dovolj vode, pokrivala, sončna krema, rezervna oblačila in osnovni komplet prve pomoči.

    Naj otrok postane pravi mali planinec

    Otroci bodo veliko bolj motivirani, če bodo sodelovali že pri pripravah. Skupaj izberite cilj, poglejte fotografije poti, preberite zanimivosti o kraju in pripravite nahrbtnik. Naj otrok nosi svoj manjši nahrbtnik, v katerem ima plastenko vode, prigrizek, vetrovko in morda kakšen obliž. Tako bo dobil občutek odgovornosti in ponosa, da je tudi sam pomemben član odprave. Če je mogoče, pohod zaključite s prenočevanjem v planinski koči. Večerja v gorah, druženje z drugimi pohodniki in sončni vzhod nad vrhovi so doživetja, ki jih otroci pogosto pomnijo vse življenje.

    Ne hitite, ustvarjajte spomine

    Najlepši družinski pohodi niso nujno tisti na najvišje vrhove. Pogosto ostanejo v spominu zaradi skupnega smeha, nabiranja borovnic, opazovanja svizcev ali počitka na travniku s pogledom na gore.  Če boste otrokom dovolili raziskovati v svojem tempu, bodo hribe povezovali z lepimi občutki in ne z naporom. Prav to pa je najboljša popotnica, da bodo tudi kot odrasli radi zahajali v naravo.

    Poletje je zato odlična priložnost, da ugasnete telefone, obujete planinske čevlje in se skupaj odpravite na pot. Morda ne boste osvojili najvišjega vrha, boste pa ustvarili spomine, ki bodo vašo družino spremljali še vrsto let.

    Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

    Več iz teme

    otroci v hribihkako z otrokom v hribepočitnicekam v hribe
    ZADNJE NOVICE
    09:00
    Novice  |  Nedeljske novice
    EKO ŽIVILA

    Bolj zdrava, kakovostnejša, a predraga: za slovenskega potrošnika pomembnejše slovensko poreklo kot način predelave

    Kupovali bi več ekoloških živil, če bi bila cenejša.
    Simona Fajfar19. 7. 2026 | 09:00
    09:00
    Bulvar  |  Suzy
    PRESREČNA

    Novopečena mamica Klara Jazbec: prvorojenka ji je stopila srce (Suzy)

    S partnerjem Gregom, s katerim sta par že od najstniških let, sta se razveselila deklice.
    19. 7. 2026 | 09:00
    09:00
    Bulvar  |  Tuji trači
    OČE IN OTROCI

    Kaj je v resnici storil Brad Pitt?

    Dogodek na letalu je bil kaplja čez rob, deset let pozneje pa se je njegovemu priimku odpovedalo vseh šest otrok.
    19. 7. 2026 | 09:00
    08:52
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    TEŽAVE?

    Slaba energija v službi? Morda moramo postaviti jasnejše osebne meje

    Vprašajmo se, kaj nam takšna izkušnja kaže.
    19. 7. 2026 | 08:52
    08:45
    Novice  |  Slovenija
    NARAVA

    Garažna hiša razburja Krvavec! Koalicija za trajnostno prometno politiko gradnji nasprotuje

    Cerkljanski župan pravi, da je cilj zaščita vodnih virov.
    19. 7. 2026 | 08:45
    08:45
    Novice  |  Svet
    V PRIPRAVLJENOSTI

    Alarm v Nemčiji, omenja se možen napad na državo! Raven varnostne grožnje je postavljena na »visoko«

    Nemčija je v zadnjih letih zabeležila več smrtonosnih napadov.
    19. 7. 2026 | 08:45

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ODKRIVAMO SLOVENIJO

    Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo13. 7. 2026 | 10:20
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGROŽENOST

    Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

    Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
    15. 7. 2026 | 10:57
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
    Photo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ODKRIVAMO SLOVENIJO

    Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo13. 7. 2026 | 10:20
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGROŽENOST

    Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

    Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
    15. 7. 2026 | 10:57
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    VIDEO

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
    Promo
    Lifestyle  |  Polet
    HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

    Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

    Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
    17. 7. 2026 | 08:33
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    USPEH BRE PRIMERE

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    INVESTICIJE

    Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    13. 7. 2026 | 08:11
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OSEBNE FINANCE

    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
    Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    CITRUSI

    Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

    Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
    Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZA BRALCE

    Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

    Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
    Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NAGRADNA IGRA

    Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

    Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
    Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NATEČAJ

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    14. 7. 2026 | 14:39
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    OKUSEN ZAJTRK

    Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

    Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
    Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    PRIHODNOSTI

    Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    14. 7. 2026 | 07:55
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKA INOVACIJA

    Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

    Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
    Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki