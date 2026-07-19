Kako otrokom približati hribe tako, da jih bodo vzljubili za vse življenje

Poletne počitnice so idealen čas za družinske izlete v hribe. Svež zrak, čudoviti razgledi in gibanje v naravi so odlična priložnost, da otrokom približamo ljubezen do slovenskega gorskega sveta. Toda uspešen družinski pohod ni tekmovanje, kdo bo prvi na vrhu, temveč skupna dogodivščina, ob kateri bodo najmlajši uživali in si želeli še več.

Naj bo cilj doživetje, ne osvojeni vrh

Odrasli pogosto razmišljamo o višini vrha, številu prehojenih kilometrov ali premaganih višinskih metrih. Otroci pa svet doživljajo drugače. Njihovo pozornost pritegnejo potočki, metulji, nenavadni kamni, gozdni škrati in zgodbe, ki jih spremljajo na poti.

Namesto da ves čas sprašujemo, koliko je še do vrha, raje pohod spremenimo v pustolovščino. Opazujte živali, iščite planinske rože, pripravite lov na zaklad ali si pripovedujte legende o Kekcu, Zlatorogu, Ajdovski deklici ali Kralju Matjažu. Prav igra in domišljija sta največji zaveznici staršev na družinskem pohodu.

Prava tura je tista, ki jo otrok zmore z nasmehom

Pri izbiri ture velja eno preprosto pravilo, prilagodite jo najmlajšemu članu skupine. Otroci niso pomanjšani odrasli. Hitreje se utrudijo, vendar si tudi hitreje opomorejo, če imajo dovolj časa za počitek, malico in igro. Če otrok še nima veliko izkušenj, začnite z lažjimi izleti po gozdnih poteh ali nižjih hribih. Redni sprehodi in gibanje v naravi bodo postopoma razvijali njegovo vzdržljivost, samozavest in veselje do hoje. Ne pozabite: tempo naj določa otrok. Če bo na koncu dneva še vedno dobre volje, boste dosegli veliko več kot z osvojitvijo zahtevnega vrha.

Varnost je vedno na prvem mestu

Poletje je čas neviht, visokih temperatur in velikega obiska gora. Pred odhodom vedno preverite vremensko napoved ter razmere na izbrani poti. Za družine z mlajšimi otroki so najbolj primerne označene in tehnično nezahtevne planinske poti. Če razmišljate o zahtevnejših turah, morate starši dobro poznati uporabo planinske opreme in osnove varnega gibanja v gorah. Tega se je najbolje naučiti na tečajih planinskih društev ali pod vodstvom izkušenih planincev.

Prav tako nikoli ne podcenjujte sonca. V nahrbtniku naj bodo vedno dovolj vode, pokrivala, sončna krema, rezervna oblačila in osnovni komplet prve pomoči.

Naj otrok postane pravi mali planinec

Otroci bodo veliko bolj motivirani, če bodo sodelovali že pri pripravah. Skupaj izberite cilj, poglejte fotografije poti, preberite zanimivosti o kraju in pripravite nahrbtnik. Naj otrok nosi svoj manjši nahrbtnik, v katerem ima plastenko vode, prigrizek, vetrovko in morda kakšen obliž. Tako bo dobil občutek odgovornosti in ponosa, da je tudi sam pomemben član odprave. Če je mogoče, pohod zaključite s prenočevanjem v planinski koči. Večerja v gorah, druženje z drugimi pohodniki in sončni vzhod nad vrhovi so doživetja, ki jih otroci pogosto pomnijo vse življenje.

Ne hitite, ustvarjajte spomine

Najlepši družinski pohodi niso nujno tisti na najvišje vrhove. Pogosto ostanejo v spominu zaradi skupnega smeha, nabiranja borovnic, opazovanja svizcev ali počitka na travniku s pogledom na gore. Če boste otrokom dovolili raziskovati v svojem tempu, bodo hribe povezovali z lepimi občutki in ne z naporom. Prav to pa je najboljša popotnica, da bodo tudi kot odrasli radi zahajali v naravo.

Poletje je zato odlična priložnost, da ugasnete telefone, obujete planinske čevlje in se skupaj odpravite na pot. Morda ne boste osvojili najvišjega vrha, boste pa ustvarili spomine, ki bodo vašo družino spremljali še vrsto let.