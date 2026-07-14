Kako preživeti vročinski val: presenetljivi triki, ki vas bodo resnično ohladili

Temperature bodo ta teden še vedno visoke, že danes bodo v večjem delu države presegale 30 °C, na jugu in proti vzhodu pa se lahko ogreje celo do 33 °C. A vsi doma nimamo klimatske naprave. Kako sploh preživeti pripeko v tem primeru? Strokovnjaki ponujajo nekaj nenavadnih, a znanstveno dokazanih trikov, s katerimi boste lažje premagovali vročino.

Mlačna prha je boljša od mrzle

Znanstveniki z angleške Univerze v Readingu opozarjajo, da vas bo mlačna prha ohladila hitreje kot ledeno mrzla voda. Šok zaradi mrzle vode namreč povzroči krčenje krvnih žil, s tem pa telo zadrži toploto v notranjosti. Mlačna voda po drugi strani pomaga telesu, da toploto lažje oddaja skozi kožo. Triki je še posebej učinkovit tik pred spanjem.

Skodelica vročega čaja in začinjena hrana

Čeprav se sliši povsem skregano z logiko, lahko pitje vročega čaja ali uživanje pekoče hrane pomaga pri hlajenju. Študija Univerze v Ottawi je pokazala, da topli napitki in kapsaicin v feferonih možganom pošljejo signal, da nam je vroče. Telo se v odziv začne intenzivneje znojiti, izhlapevanje potu s kože pa vas na koncu ohladi bolj, kot vas je napitek ali hrana segrela.

Nadgradnja ventilatorja z ledom

Navadni ventilatorji pogosto le premeščajo topel zrak po prostoru. Če pred ventilator postavite posodo, napolnjeno z ledom, in pihanje usmerite vanjo, bo naprava po sobi začela širiti prijetno hladen zrak.

Šok zaradi mrzle vode povzroči krčenje krvnih žil, s tem pa telo zadrži toploto v notranjosti. FOTO: Artem Tarasov Getty Images

Ohladite se na »vročih točkah«

Če vas popade neznosna vročina, zapestja za nekaj minut potisnite pod hladno tekočo vodo. To bo hitro znižalo temperaturo krvi v žilah. Enak učinek boste dosegli, če hladne obkladke položite na mesta, kjer so žile tik pod kožo – na primer na vrat.

Premaknite ležišče na tla

Ker se topel zrak dviga, je lahko spanje v postelji med vročinskimi valovi prava nočna mora. Če imate resne težave s spancem, položite vzmetnico na tla, kjer je temperatura zraka vedno za kakšno stopnjo nižja.

Pravilno zračenje in manj mesa

Čez dan imejte okna in rolete strogo zaprte, da preprečite vstop vročine. Stanovanje prezračite šele zvečer, ko se zunaj ohladi. Najbolje je odpreti okna na nasprotnih straneh doma, saj boste tako ustvarili prepih. Prav tako se v dneh najhujše vročine odpovejte težki mesni hrani; prebava velikih količin beljakovin namreč zahteva več energije, kar dodatno dviguje telesno temperaturo.

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