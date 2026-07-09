Kako si pomagamo, če nimamo klimatske naprave?

Najpomembnejše je, da vročine čez dan ne spuščamo v stanovanje. Okna zato odpiramo zgodaj zjutraj in pozno zvečer, ko je zrak zunaj hladnejši. Takrat naredimo prepih in odpremo okna na nasprotnih straneh stanovanja. Čez dan pa okna zapremo, saj sredi največje vročine z odpiranjem pogosto dosežemo ravno nasprotno od želenega – v notranjost spustimo še več vročega zraka.

Okna odpiramo zgodaj zjutraj in pozno zvečer.

Veliko lahko naredimo tudi z roletami, žaluzijami in zavesami. Če sonce ves dan tolče v steklo, se prostor segreva zelo hitro. Najbolje je, da senčila spustimo že zjutraj, še preden se stanovanje začne segrevati. Zunanje rolete so pri tem najbolj učinkovite, pomagajo pa tudi debelejše zavese ali svetla notranja senčila, ki vsaj del sončne toplote zadržijo stran od prostora.

Ventilator za občutek svežine

Ko se zvečer zunaj nekoliko ohladi, izkoristimo vsak prepih. Odpremo balkonska vrata, okna in notranja vrata ter poskrbimo, da zrak zakroži po stanovanju. Takrat lahko prižgemo tudi ventilator in ga usmerimo proti oknu, da pomaga potiskati topel zrak ven. Če ga obrnemo proti notranjosti, pa lahko predenj postavimo posodo z ledom ali zamrznjene plastenke vode. Ventilator sicer prostora ne ohladi tako kot klima, lahko pa občutno izboljša občutek svežine.

Namesto da ventilator usmerimo vase, ga postavimo približno meter pred odprto okno in ga obrnimo navzven. Tako bo iz prostora izsesaval topel zrak, kar ustvari blag podtlak. Če nato na nasprotni strani stanovanja odpremo drugo okno, bo v prostor prihajal hladnejši večerni ali jutranji zrak. Ta metoda je pogosto učinkovitejša od običajnega pihanja ventilatorja po sobi, saj dejansko pospešuje izmenjavo zraka.

Če se le da, pripravljamo hrano zunaj. FOTO: Oleg Breslavtsev/Getty Images

Pomembno je tudi, da stanovanja ne segrevamo po nepotrebnem. Pečica naj v vročih dneh raje počiva, saj lahko kuhinjo hitro spremeni v savno. Če je mogoče, se izognimo dolgemu kuhanju, uporabi štedilnika in drugim opravilom, ki dodatno dvigujejo temperaturo. Tudi električne naprave oddajajo toploto, zato izklopimo računalnike, televizorje, igralne konzole in polnilce, kadar jih ne uporabljamo.

Pečica naj v vročih dneh raje počiva.

Če se sonce najbolj upre v en prostor, zapremo notranja vrata in vročini preprečimo, da bi se razširila po celotnem stanovanju. Nasprotno pa zvečer vrata odpremo, da lahko svež zrak čim hitreje doseže vse prostore. Pomagamo si lahko tudi z mokro rjuho, ki jo obesimo pred odprto okno, ko je zunaj zrak že hladnejši. Ko zrak prehaja skozi vlažno tkanino, se nekoliko ohladi, kar lahko v manjših prostorih naredi prijetno razliko.

Umaknimo preproge

Dobro je pogledati tudi proti tlom. Preproge zadržujejo toploto, zato jih v največji vročini umaknemo, če imamo to možnost. Keramične ploščice, kamen ali gola tla delujejo hladneje in pomagajo, da prostor vsaj na občutek ni tako zadušljiv. Tudi pri izbiri tekstila v stanovanju velja enako: težke zavese, debele prevleke in temni materiali toploto zadržujejo bolj kot lahki in svetli.

Okna naj bodo čez dan zastrta. FOTO: Busà Photography/Getty Images

Še en manj znan trik: če imamo čez dan zelo segreto stanovanje, lahko pred sončno okno na zunanji strani obesimo reševalno termo folijo iz prve pomoči. Ker odbija velik del sončnega sevanja, lahko bistveno zmanjša segrevanje prostora. Ključno je, da je nameščena na zunanji strani okna.