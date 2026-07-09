  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    VROČINSKI VAL IN ŠPORTANJE

    Kako varno hoditi, teči in kolesariti v največji vročini

    Že manjša dehidracija lahko zmanjša telesno zmogljivost, poveča srčni utrip in oteži hlajenje organizma.
    Največja napaka rekreativcev je vadba sredi dneva, ko so temperature najvišje. FOTO: Arhiv Slovenskih novic
    Največja napaka rekreativcev je vadba sredi dneva, ko so temperature najvišje. FOTO: Arhiv Slovenskih novic
    Miroslav Cvjetičanin
     9. 7. 2026 | 11:15
    8:01
    A+A-

    Poletje je čas za gibanje na prostem, a visoke temperature lahko hitro postanejo nevaren nasprotnik. Vročinski udar ne izbira, ogroža tako vrhunske športnike kot rekreativce. Najpomembnejše pravilo vročih dni je preprosto: poslušajte svoje telo.

    Ko sonce pripeka, mnogi rekreativci ne želijo prekiniti svoje rutine. Tekači vztrajajo pri svojih kilometrih, kolesarji se podajo na dolge ture, pohodniki pa osvajajo vrhove. Toda poletna vročina močno spremeni pogoje vadbe.

    Telo mora med telesno aktivnostjo poleg gibanja skrbeti še za eno pomembno nalogo, odvajanje toplote. Če mu to ne uspe, lahko pride do pregrevanja, dehidracije in v najhujših primerih do vročinskega udara, ki je lahko življenjsko nevaren.

    Zakaj je vadba v vročini tako zahtevna?

    Med športno aktivnostjo mišice proizvajajo veliko toplote. Le manjši del energije se porabi za gibanje, večina pa se pretvori v toploto, ki jo mora telo odstraniti. V normalnih razmerah ima organizem zelo učinkovit sistem hlajenja. Najpomembnejše je znojenje. Ko znoj izhlapeva s kože, odvaja toploto in pomaga znižati telesno temperaturo. Hkrati se razširijo žile v koži, kar omogoči hitrejši prenos toplote iz notranjosti telesa na površino. Toda ta mehanizem ima svoje meje.

    Če je zrak zelo vroč in vlažen, če ni dovolj vetra ali če športnik izgubljene tekočine ne nadomešča pravočasno, telo toplote ne more več učinkovito oddajati. Notranja temperatura začne naraščati, zmogljivost pa hitro upada.

    Največja nevarnost? Ko ignoriramo prve znake

    Pregrevanje telesa se običajno ne zgodi brez opozorila. Telo pogosto pošlje jasne signale, da je obremenitev prevelika.

    Med prve znake sodijo:

    • nenavadna utrujenost,
    • glavobol,
    • omotica,
    • slabost,
    • zmedenost,
    • zelo hiter srčni utrip,
    • slabša koordinacija,
    • mrzlica kljub vročini,
    • zmanjšano ali popolnoma ustavljeno znojenje.

    Če športnik kljub tem opozorilom nadaljuje napor, lahko telesna temperatura preseže 40 stopinj Celzija. Takrat govorimo o vročinskem udaru, ki zahteva takojšnjo pomoč. Posledice so lahko zelo resne – od poškodb možganov do odpovedi organov.

    Kdo je najbolj ogrožen?

    Marsikdo bi pomislil, da so največja nevarnost ekstremni napori, kot so maratoni ali večurne kolesarske preizkušnje. V resnici pa se vročinski udar pogosto pojavi tudi pri krajših, vendar zelo intenzivnih aktivnostih.

    Težava je predvsem v tem, da športniki zaradi želje po rezultatu ali zaključku treninga prezrejo prve opozorilne znake.

    To se lahko zgodi:

    • tekačem pri hitrih treningih,
    • kolesarjem med zahtevnimi vzponi,
    • pohodnikom na izpostavljenih poteh sredi dneva.

    Dehidracija je tihi sovražnik

    Vročina in izguba tekočine gresta skoraj vedno z roko v roki. Že manjša dehidracija lahko zmanjša telesno zmogljivost, poveča srčni utrip in oteži hlajenje organizma.

    Posledice lahko občutimo še dolgo po treningu. Premalo hidrirane mišice so manj prožne, zato se poveča tveganje za:

    • mišične krče,
    • poškodbe mišic,
    • težave z vezmi,
    • počasnejšo regeneracijo.

    Strokovnjaki opozarjajo, da lahko telo za popolno obnovo tekočine v mišičnih celicah potrebuje tudi do 48 ur. Če se na trening odpravimo že nekoliko izsušeni, se posledice lahko vlečejo več dni.

    Kako prilagoditi trening v vročini?

    Poleti velja preprosto pravilo: manj je pogosto več. Kakovosten krajši trening je boljša izbira kot dolg napor v ekstremnih razmerah. Tekači: raje krajše in pametnejše

    V vročih dneh so primernejši:

    • lahkotni krajši teki,
    • fartlek,
    • kratki teki v klanec,
    • vadba moči.

    Fartlek je dobra izbira, saj omogoča prilagajanje intenzivnosti. Če postane prevroče ali telo pokaže znake utrujenosti, lahko tempo takoj zmanjšamo. Odlična izbira so tudi gozdne poti, kjer senca občutno zmanjša toplotno obremenitev.

    Kolesarji: dolge ture pustite za hladnejše dni

    Kolesarji naj se izogibajo večurnim vožnjam v največji vročini. Bolj smiselni so:

    • zgodnji jutranji treningi,
    • krajši intervali,
    • tehnična vadba,
    • vadba moči v notranjih prostorih.

    Dolgi vzponi in naporni gorski treningi so veliko prijetnejši in varnejši v hladnejšem vremenu.

    Pohodniki: načrtujte pot, ne samo cilja

    Pri pohodništvu je poleti pomembna predvsem dobra priprava.

    Priporočljivo je:

    • začeti pohod zgodaj zjutraj,
    • izbirati senčne poti,
    • načrtovati dovolj postankov,
    • imeti dovolj vode,
    • se izogibati dolgim izpostavljenim grebenom med 11. in 17. uro.

    Najboljši čas za vadbo? Zgodaj zjutraj ali zvečer

    Največja napaka rekreativcev je vadba sredi dneva, ko so temperature najvišje. Najprimernejši čas za gibanje je: med 5. in 9. uro zjutraj, po 19. uri zvečer. Takrat je zrak hladnejši, sončno sevanje pa manj intenzivno.

    Oblačila so pomembnejša, kot si mislimo

    Poleti velja pravilo: čim lažje, tem bolje.

    Najprimernejša so:

    • lahka športna oblačila,
    • svetle barve,
    • materiali, ki odvajajo vlago,
    • zračne kape ali vizirji.

    Bombažna oblačila, ki zadržujejo znoj, lahko hlajenje telesa celo otežijo.

    Ne čakajte na žejo

    Pitje ne sme biti le odziv na občutek žeje. Ko postanemo žejni, je telo že začelo izgubljati tekočino.

    Pomembno je: dovolj piti že pred treningom, med daljšimi aktivnostmi redno dodajati tekočino, pri močnem potenju nadomeščati tudi minerale, po vadbi poskrbeti za ponovno hidracijo. Pri aktivnostih, daljših od ene ure, samo voda pogosto ni dovolj. Ob močnem potenju telo izgublja tudi elektrolite, predvsem natrij.

    Poletje je idealen čas tudi za moč

    Vročina ne pomeni, da moramo zmanjšati vse aktivnosti. Lahko pa je odlična priložnost za drugačen pristop. Namesto dolgih vzdržljivostnih treningov lahko več pozornosti namenimo: vajam za moč, stabilizaciji, krepitvi jedra telesa, funkcionalni vadbi. Takšen trening pomaga ohranjati pripravljenost, zmanjšuje tveganje za poškodbe in je dobra priprava na jesensko sezono.

    Jeseni boste lahko celo hitrejši

    Športniki pogosto mislijo, da je poleti treba za vsako ceno ohranjati dolge treninge. Toda kakovost je pomembnejša od količine. Če boste vroče dni izkoristili za krajše, premišljene treninge, vaje za moč, fartlek in zmerne vzdržljivostne obremenitve, se lahko jeseni vrnete močnejši in bolje pripravljeni. Poletna vročina ni razlog, da se odpovemo športu. Zahteva pa več načrtovanja, prilagajanja in poslušanja telesa.

    Najpomembnejše pravilo ostaja preprosto: če telo opozarja, da je prevroče, trening prekinite. Noben športni dosežek ni vreden tveganja za zdravje.

    Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

    Več iz teme

    vročina in športdehidracijašportna rekreacijahidracija
    ZADNJE NOVICE
    12:15
    Novice  |  Slovenija
    NEKAJ SO JIH USPEŠNO PRENESLI

    Temperatura presegla kritično mejo, dve tretjini vzorcev celic Biobanke uničenih

    Ocenil je, da sta propadli dve tretjini od 4000 vzorcev propadle Biobanke, medtem ko so okoli 1300 vzorcev uspešno prenesli.
    9. 7. 2026 | 12:15
    12:00
    Poletje s SN
    SLANE NOVICE

    Pastirska pravljica sredi Blok: od domačega zajtrka do Križne jame in Krpanove poti (FOTO)

    Bloška planota ponuja veliko več kot le poletni oddih ob jezeru.
    Mitja Felc9. 7. 2026 | 12:00
    11:45
    Lifestyle  |  Stil
    MODNI IZBOR

    Najlepše enodelne kopalke poletja 2026: Modeli za različne postave (FOTO)

    Katere enodelne kopalke so letos v modi? Izbrali smo največje trende poletja 2026 in našli trike, kako izbrati pravi model.
    Barbara Kotnik9. 7. 2026 | 11:45
    11:39
    Bulvar  |  Tuji trači
    STARA JE BILA 75 LET

    Umrla je legendarna pevka, novembra bi morala nastopiti na Dunaju

    Od maja je bila hospitalizirana na Portugalskem, kjer je tudi umrla.
    9. 7. 2026 | 11:39
    11:15
    Novice  |  Slovenija
    BOGATEJŠI ZA NOVI PARK

    Park čutil povezuje generacije (FOTO)

    V Občini Škofljica se je pridobitev, ki so jo dobili spomladi 2023, že dobro prijela. Steze so speljane skozi naravno vegetacijo v polkrožnih linijah kot simbolni nagovor narave.
    Primož Hieng9. 7. 2026 | 11:15
    11:15
    Poletje s SN
    VROČINSKI VAL IN ŠPORTANJE

    Kako varno hoditi, teči in kolesariti v največji vročini

    Že manjša dehidracija lahko zmanjša telesno zmogljivost, poveča srčni utrip in oteži hlajenje organizma.
    Miroslav Cvjetičanin9. 7. 2026 | 11:15

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    USPEH

    Ko prezračevanje postane naložba v zdravje, trajnost in prihodnost bivanja

    Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
    Promo Slovenske novice8. 7. 2026 | 09:38
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    LEPOTA IN STIL

    To poletje lahko izgledate še bolje

    Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
    Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VELIK USPEH

    Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

    Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
    Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    INOVATIVNO

    Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

    Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
    8. 7. 2026 | 09:31
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VELIK USPEH

    Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

    Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
    Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    INOVATIVNO

    Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

    Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
    8. 7. 2026 | 09:31
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVA NARAVA

    Ste ob nakupu rastline prejeli tudi njen rastlinski potni list?

    Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
    Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    OSEBNE FINANCE

    Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

    Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
    Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVJE

    Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

    Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
    Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    VEČ IZBIRE

    Kakšno ceno ima izgorelost?

    Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
    6. 7. 2026 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PRIJAVE

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
    Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ODDIH NA SLOVENSKI OBALI

    Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 11:52
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    STROKOVNJAK SVETUJE

    V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

    Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
    8. 7. 2026 | 09:47
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    POČITNICE BREZ SKRBI

    Naj vas po dopustu ne pričaka visoka položnica

    Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
    Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki