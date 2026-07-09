Kako varno hoditi, teči in kolesariti v največji vročini

Poletje je čas za gibanje na prostem, a visoke temperature lahko hitro postanejo nevaren nasprotnik. Vročinski udar ne izbira, ogroža tako vrhunske športnike kot rekreativce. Najpomembnejše pravilo vročih dni je preprosto: poslušajte svoje telo.

Ko sonce pripeka, mnogi rekreativci ne želijo prekiniti svoje rutine. Tekači vztrajajo pri svojih kilometrih, kolesarji se podajo na dolge ture, pohodniki pa osvajajo vrhove. Toda poletna vročina močno spremeni pogoje vadbe.

Telo mora med telesno aktivnostjo poleg gibanja skrbeti še za eno pomembno nalogo, odvajanje toplote. Če mu to ne uspe, lahko pride do pregrevanja, dehidracije in v najhujših primerih do vročinskega udara, ki je lahko življenjsko nevaren.

Zakaj je vadba v vročini tako zahtevna?

Med športno aktivnostjo mišice proizvajajo veliko toplote. Le manjši del energije se porabi za gibanje, večina pa se pretvori v toploto, ki jo mora telo odstraniti. V normalnih razmerah ima organizem zelo učinkovit sistem hlajenja. Najpomembnejše je znojenje. Ko znoj izhlapeva s kože, odvaja toploto in pomaga znižati telesno temperaturo. Hkrati se razširijo žile v koži, kar omogoči hitrejši prenos toplote iz notranjosti telesa na površino. Toda ta mehanizem ima svoje meje.

Če je zrak zelo vroč in vlažen, če ni dovolj vetra ali če športnik izgubljene tekočine ne nadomešča pravočasno, telo toplote ne more več učinkovito oddajati. Notranja temperatura začne naraščati, zmogljivost pa hitro upada.

Največja nevarnost? Ko ignoriramo prve znake

Pregrevanje telesa se običajno ne zgodi brez opozorila. Telo pogosto pošlje jasne signale, da je obremenitev prevelika.

Med prve znake sodijo:

nenavadna utrujenost,

glavobol,

omotica,

slabost,

zmedenost,

zelo hiter srčni utrip,

slabša koordinacija,

mrzlica kljub vročini,

zmanjšano ali popolnoma ustavljeno znojenje.

Če športnik kljub tem opozorilom nadaljuje napor, lahko telesna temperatura preseže 40 stopinj Celzija. Takrat govorimo o vročinskem udaru, ki zahteva takojšnjo pomoč. Posledice so lahko zelo resne – od poškodb možganov do odpovedi organov.

Kdo je najbolj ogrožen?

Marsikdo bi pomislil, da so največja nevarnost ekstremni napori, kot so maratoni ali večurne kolesarske preizkušnje. V resnici pa se vročinski udar pogosto pojavi tudi pri krajših, vendar zelo intenzivnih aktivnostih.

Težava je predvsem v tem, da športniki zaradi želje po rezultatu ali zaključku treninga prezrejo prve opozorilne znake.

To se lahko zgodi:

tekačem pri hitrih treningih,

kolesarjem med zahtevnimi vzponi,

pohodnikom na izpostavljenih poteh sredi dneva.

Dehidracija je tihi sovražnik

Vročina in izguba tekočine gresta skoraj vedno z roko v roki. Že manjša dehidracija lahko zmanjša telesno zmogljivost, poveča srčni utrip in oteži hlajenje organizma.

Posledice lahko občutimo še dolgo po treningu. Premalo hidrirane mišice so manj prožne, zato se poveča tveganje za:

mišične krče,

poškodbe mišic,

težave z vezmi,

počasnejšo regeneracijo.

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko telo za popolno obnovo tekočine v mišičnih celicah potrebuje tudi do 48 ur. Če se na trening odpravimo že nekoliko izsušeni, se posledice lahko vlečejo več dni.

Kako prilagoditi trening v vročini?

Poleti velja preprosto pravilo: manj je pogosto več. Kakovosten krajši trening je boljša izbira kot dolg napor v ekstremnih razmerah. Tekači: raje krajše in pametnejše

V vročih dneh so primernejši:

lahkotni krajši teki,

fartlek,

kratki teki v klanec,

vadba moči.

Fartlek je dobra izbira, saj omogoča prilagajanje intenzivnosti. Če postane prevroče ali telo pokaže znake utrujenosti, lahko tempo takoj zmanjšamo. Odlična izbira so tudi gozdne poti, kjer senca občutno zmanjša toplotno obremenitev.

Kolesarji: dolge ture pustite za hladnejše dni

Kolesarji naj se izogibajo večurnim vožnjam v največji vročini. Bolj smiselni so:

zgodnji jutranji treningi,

krajši intervali,

tehnična vadba,

vadba moči v notranjih prostorih.

Dolgi vzponi in naporni gorski treningi so veliko prijetnejši in varnejši v hladnejšem vremenu.

Pohodniki: načrtujte pot, ne samo cilja

Pri pohodništvu je poleti pomembna predvsem dobra priprava.

Priporočljivo je:

začeti pohod zgodaj zjutraj,

izbirati senčne poti,

načrtovati dovolj postankov,

imeti dovolj vode,

se izogibati dolgim izpostavljenim grebenom med 11. in 17. uro.

Najboljši čas za vadbo? Zgodaj zjutraj ali zvečer

Največja napaka rekreativcev je vadba sredi dneva, ko so temperature najvišje. Najprimernejši čas za gibanje je: med 5. in 9. uro zjutraj, po 19. uri zvečer. Takrat je zrak hladnejši, sončno sevanje pa manj intenzivno.

Oblačila so pomembnejša, kot si mislimo

Poleti velja pravilo: čim lažje, tem bolje.

Najprimernejša so:

lahka športna oblačila,

svetle barve,

materiali, ki odvajajo vlago,

zračne kape ali vizirji.

Bombažna oblačila, ki zadržujejo znoj, lahko hlajenje telesa celo otežijo.

Ne čakajte na žejo

Pitje ne sme biti le odziv na občutek žeje. Ko postanemo žejni, je telo že začelo izgubljati tekočino.

Pomembno je: dovolj piti že pred treningom, med daljšimi aktivnostmi redno dodajati tekočino, pri močnem potenju nadomeščati tudi minerale, po vadbi poskrbeti za ponovno hidracijo. Pri aktivnostih, daljših od ene ure, samo voda pogosto ni dovolj. Ob močnem potenju telo izgublja tudi elektrolite, predvsem natrij.

Poletje je idealen čas tudi za moč

Vročina ne pomeni, da moramo zmanjšati vse aktivnosti. Lahko pa je odlična priložnost za drugačen pristop. Namesto dolgih vzdržljivostnih treningov lahko več pozornosti namenimo: vajam za moč, stabilizaciji, krepitvi jedra telesa, funkcionalni vadbi. Takšen trening pomaga ohranjati pripravljenost, zmanjšuje tveganje za poškodbe in je dobra priprava na jesensko sezono.

Jeseni boste lahko celo hitrejši

Športniki pogosto mislijo, da je poleti treba za vsako ceno ohranjati dolge treninge. Toda kakovost je pomembnejša od količine. Če boste vroče dni izkoristili za krajše, premišljene treninge, vaje za moč, fartlek in zmerne vzdržljivostne obremenitve, se lahko jeseni vrnete močnejši in bolje pripravljeni. Poletna vročina ni razlog, da se odpovemo športu. Zahteva pa več načrtovanja, prilagajanja in poslušanja telesa.

Najpomembnejše pravilo ostaja preprosto: če telo opozarja, da je prevroče, trening prekinite. Noben športni dosežek ni vreden tveganja za zdravje.