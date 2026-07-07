Kje se je v Kranju varno kopati?

Prve letošnje analize kakovosti naravnih kopalnih voda v Mestni občini Kranj kažejo, da sta za kopanje primerna Kokra pri Kosorepu in Čukov bajer na Bobovku. Na Savi pri Savskem otoku pa kopanje trenutno ni priporočljivo.

Mestna občina Kranj tudi letos spremlja kakovost vode na treh najbolj priljubljenih naravnih kopališčih: v Čukovi jami oziroma Čukovem bajerju v Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev na Bobovku, na Kokri pri Kosorepu ter na Savi pri Savskem otoku.

Prve analize potrdile dobro kakovost vode

Prvo letošnje vzorčenje je sredi junija opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Rezultati analiz so pokazali, da kakovost vode v Čukovem bajerju in na Kokri pri Kosorepu ustreza priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), zato sta obe lokaciji primerni za poletno osvežitev.

Na Savi kopanje trenutno odsvetujejo

Drugače je na Savi pri Savskem otoku, kjer analize kažejo začasno slabšo kakovost vode. Na Mestni občini Kranj pojasnjujejo, da je vzrok predvsem kratkotrajno onesnaženje zaradi obilnejših padavin in površinskega odtekanja vode v dneh pred vzorčenjem. Zato kopanje na tej lokaciji trenutno ni priporočljivo.

Novo vzorčenje še pred koncem poletja

Kakovost vode v rekah in jezerih se lahko zaradi padavin, vodostaja in drugih naravnih dejavnikov hitro spremeni, zato bo Mestna občina Kranj tudi v nadaljevanju poletja opravila novo vzorčenje. Občina bo rezultate spremljanja kakovosti vode objavila po opravljenih analizah, da bodo obiskovalci pravočasno obveščeni o razmerah na priljubljenih naravnih kopališčih.

Po trenutnih podatkih tako ostajata Kokra pri Kosorepu in Čukov bajer najbolj varni izbiri za kopanje med naravnimi kopališči v Mestni občini Kranj.