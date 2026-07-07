  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    GREMO V VODO

    Kje se je v Kranju varno kopati?

    Analize pokazale dobro novico za Kokro in Čukov bajer.
    Po trenutnih podatkih tako ostajata Kokra pri Kosorepu in Čukov bajer najbolj varni izbiri za kopanje med naravnimi kopališči v Mestni občini Kranj. FOTO: Civilna iniciativa za zaščito naravnega rezervata na Bobovku 
    Po trenutnih podatkih tako ostajata Kokra pri Kosorepu in Čukov bajer najbolj varni izbiri za kopanje med naravnimi kopališči v Mestni občini Kranj. FOTO: Civilna iniciativa za zaščito naravnega rezervata na Bobovku 
    Miroslav Cvjetičanin
     7. 7. 2026 | 09:46
    1:57
    A+A-

    Prve letošnje analize kakovosti naravnih kopalnih voda v Mestni občini Kranj kažejo, da sta za kopanje primerna Kokra pri Kosorepu in Čukov bajer na Bobovku. Na Savi pri Savskem otoku pa kopanje trenutno ni priporočljivo.

    Mestna občina Kranj tudi letos spremlja kakovost vode na treh najbolj priljubljenih naravnih kopališčih: v Čukovi jami oziroma Čukovem bajerju v Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev na Bobovku, na Kokri pri Kosorepu ter na Savi pri Savskem otoku.

    Prve analize potrdile dobro kakovost vode

    Prvo letošnje vzorčenje je sredi junija opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Rezultati analiz so pokazali, da kakovost vode v Čukovem bajerju in na Kokri pri Kosorepu ustreza priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), zato sta obe lokaciji primerni za poletno osvežitev.

    Na Savi kopanje trenutno odsvetujejo

    Drugače je na Savi pri Savskem otoku, kjer analize kažejo začasno slabšo kakovost vode. Na Mestni občini Kranj pojasnjujejo, da je vzrok predvsem kratkotrajno onesnaženje zaradi obilnejših padavin in površinskega odtekanja vode v dneh pred vzorčenjem. Zato kopanje na tej lokaciji trenutno ni priporočljivo.

    Novo vzorčenje še pred koncem poletja

    Kakovost vode v rekah in jezerih se lahko zaradi padavin, vodostaja in drugih naravnih dejavnikov hitro spremeni, zato bo Mestna občina Kranj tudi v nadaljevanju poletja opravila novo vzorčenje. Občina bo rezultate spremljanja kakovosti vode objavila po opravljenih analizah, da bodo obiskovalci pravočasno obveščeni o razmerah na priljubljenih naravnih kopališčih.

    Po trenutnih podatkih tako ostajata Kokra pri Kosorepu in Čukov bajer najbolj varni izbiri za kopanje med naravnimi kopališči v Mestni občini Kranj.

    Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

    Več iz teme

    Kranjturizemvodakopališčakakovost vode
    ZADNJE NOVICE
    11:00
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    PREISKAVA

    Študenti v Nemčiji na skrivaj snemali ženske in jih posiljevali

    Osem moških si je posnetke nato izmenjavalo in se med seboj spodbujalo.
    7. 7. 2026 | 11:00
    10:45
    Poletje s SN
    ČASTITLJIVA OBLETNICA

    Moč gasilstva ni v opremi, temveč v ljudeh

    70 let PGD Ravne, ki deluje pod okriljem Gasilske zveze Cerkno.
    7. 7. 2026 | 10:45
    10:25
    Bulvar  |  Suzy
    ŽIVLJENJA SLAVNIH

    Bilo je nekoč: Jerry Hall (Suzy)

    Bila je eden najprepoznavnejših obrazov modnih pist sedemdesetih in osemdesetih let.
    7. 7. 2026 | 10:25
    10:18
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    LEPOTA IN STIL

    To poletje lahko izgledate še bolje

    Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
    Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
    10:15
    Bulvar  |  Glasba in film
    ŽE 60. FESTIVAL

    V tekmi za kristalni globus 12 filmov

    V Karlovih Varih poteka mednarodni filmski festival. Tudi letos se ga bodo udeležili slovenski filmski ustvarjalci.
    7. 7. 2026 | 10:15
    10:13
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    OSEBNE FINANCE

    Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

    Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
    Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    LEPOTA IN STIL

    To poletje lahko izgledate še bolje

    Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
    Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    POČITNICE BREZ SKRBI

    Naj vas po dopustu ne pričaka visoka položnica

    Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
    Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVA NARAVA

    Ste ob nakupu rastline prejeli tudi njen rastlinski potni list?

    Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
    Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PRIJAVE

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
    Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ONAPLUS PODKAST

    Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

    Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
    Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    NA DOPUST

    Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

    Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
    1. 7. 2026 | 13:40
    Promo
    Bulvar  |  Glasba in film
    TV KLASIKE

    Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

    Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
    Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NEPREMIČNINE

    Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

    Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
    1. 7. 2026 | 10:26
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    OSEBNE FINANCE

    Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

    Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
    Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVJE

    Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

    Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
    Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    VRHUNSKOST

    Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

    Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
    Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

    Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

    Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
    Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    ODDIH

    Nova zgodba Rogaške Slatine

    Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
    Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ODDIH NA SLOVENSKI OBALI

    Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 11:52
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VELIK USPEH

    Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

    Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
    Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PONUDBA

    »Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

    Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
    1. 7. 2026 | 09:38
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VEČ IZBIRE

    Kakšno ceno ima izgorelost?

    Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
    6. 7. 2026 | 09:06
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki