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    Lidija dan začne s kavo in Slovenskimi novicami: »Srečo je treba deliti!«

    S hčerko in vnukoma se bo z nagrado odpravila po nakupe v Lidl.
    Lidija Brence rada bere Slovenske novice, zanima jo vse, zlasti tisto, kar se dogaja na Primorskem. FOTO: Moni Černe
    Lidija Brence rada bere Slovenske novice, zanima jo vse, zlasti tisto, kar se dogaja na Primorskem. FOTO: Moni Černe
    Moni Černe
     13. 7. 2026 | 05:45
    4:18
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    Prav na izolski občinski praznik se je 69-letni Lidiji Brence nasmehnila sreča. Izolanka se je razveselila čudovite Lidlove nagrade v vrednosti 200 evrov, ki pa je ne namerava obdržati le zase. Njena prva misel ob prevzemu je bila usmerjena k tistim, ki jih ima najraje. »Srečo je treba deliti. Zato se bomo s hčerko in vnukoma, starima 8 in 20 let, odpravili v Lidl v Kopru v nabavo,« nam je zaupala sogovornica. Želi si, da bi priljubljeno trgovino odprli tudi v Izoli, dokler se to ne zgodi, pa ostaja zvesta koprski poslovalnici. Tja se odpravi po orodje, pohvali tudi njihove mesne izdelke.

    Skromna je in hvaležna za vsako malenkost. Brez ovinkarjenja nam pove, da ima »delavsko penzijo«, zato ji nagrada pomeni veliko, hkrati pa poudari, da tako ali tako ne potrebuje veliko.

    Pri nakupovanju si vsi želimo dobro razmerje med ceno in kakovostjo. Prav na tem temelji Lidlova obljuba »Splača se«, ki kupcem sporoča, da lahko po dostopni ceni dobijo izdelke preverjene kakovosti. To potrjujejo številna priznanja in neodvisna ocenjevanja izdelkov, ki jih redno prejemajo Lidlove blagovne znamke. V ponudbi so tako izdelki, ki navdušujejo z okusom, sestavo in uporabnostjo, hkrati pa ostajajo prijazni do družinskega proračuna. Lidl želi s tem dokazati, da kakovost ni nujno povezana z visoko ceno. Zato lahko kupci pri vsakodnevnih nakupih izbirajo izdelke, pri katerih se dobra izbira preprosto splača.

    Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

    Da je gospa Lidija borka z ogromno življenjske energije, priča njena pestra življenjska pot. Odraščala je v Izoli, v osemdesetih letih pa jo je ljubezen odpeljala na drugi konec Slovenije, saj se je poročila v Kranj. »Pravi čas sem odšla, v devetdesetih so namreč tu začele propadati tovarne. V Delamarisu sem delala šest let, 28 let pa v Iskra števcih v Kranju,« pripoveduje. Na Gorenjskem je živela 35 let let do upokojitve in moževe smrti, potem se je vrnila v rojstni kraj. Življenje jo je močno preizkušalo, pri 47 ji je umrl sin. Požrtvovalnost je kazala v skrbi za družino; ko se je vrnila domov, je vse do leta 2017 povsem sama skrbela za hudo bolno mater, ki ji tako ni bilo treba živeti v domu za starostnike.

    Danes je njen vsakdan miren, a hkrati aktiven in zapolnjen z drobnimi radostmi. Njen dan se začne s kavico in odhodom v trgovino. Potem reši križanko in prebere Slovenske novice, v katerih jo zanima vse, predvsem pa tisto, kaj se dogaja na Primorskem. »Nujno preberem tudi kroniko.« Kar 20 let je bila zvesta naročnica, zdaj pa časnik kupuje in novice prebira na spletu. Njena neizmerna vitalnost se izraža skozi druženje in šport. »V balinarskem športnem klubu Jadran Izola dvakrat tedensko vadimo, kakšnih devet ali deset nas je, potem pa balinamo po Obali.« Rada ima kavice v družbi prijateljev, sprehode po mestu, potopisne oddaje, zelo jo zanima tudi šport. Avanturistični duh jo večkrat popelje na dogodke, kjer poprime za delo. »S sosedo, ki je profesorica telovadbe, hodiva na razne športne prireditve, kot prostovoljki. Lani sva bili prostovoljki Evropskega ekipnega prvenstva v atletiki v Mariboru. Tam sva bili štirinajst dni in sva bili najmlajši,« se pošali prisrčna Lidija.

    Pove, da ima »delavsko penzijo«, zato ji nagrada pomeni veliko. FOTO: Moni Černe
    Pove, da ima »delavsko penzijo«, zato ji nagrada pomeni veliko. FOTO: Moni Černe

    A življenje ni sestavljeno le iz preizkušenj – Lidijo spremlja tudi sreča. »Letos sem bila na dopustu v Portorožu.« Izolanka na dopustu v Portorožu? »Zadela sem nagrado,« v smehu pojasni. Njenih poletnih načrtov pa s tem še zdaleč ni konec. Kmalu jo bo pot znova vodila med drage ljudi in v dobro znane kraje. »Šla bom v Mirno Peč na Dolenjskem in zagotovo tudi v Radence.« 

    Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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