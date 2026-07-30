Lidlova nagrada bo za nekaj dobrih fasung: dolgoletni naročnik Slovenske novice bere od zadaj naprej

»Za kar nekaj dobrih fasung bo,« sta se 200 evrov vredne kartice poletne nagradne igre Slovenskih novic in Lidla razveselila Sandi in Kristina Ropret iz Tržiča, naša dolgoletna naročnika. 60-letni upokojeni delavec v gumarski industriji in 63-letna nekdanja trgovka sta bila ob novici o nagradi iskreno presenečena, saj nista niti pomislila, da bi se sreča lahko nasmehnila prav njima.

»Res nisem mogel verjeti, da bom kdaj zadel tako lepo nagrado. Doslej sem dobil le kakšno malenkost na kakšnem žrebanju, kaj več pa nikoli,« pripoveduje Sandi. V poletno nagradno igro se je prijavil že prvi dan prek spleta.

Ropretova časopis najprej pogledata na zadnji strani. Najprej se nasmejita šalam v rubriki Kolofoktar, šele nato se lotita preostalih vsebin. Kristina nikoli ne izpusti križank, rešuje jih predvsem za sprostitev. »Nagradnih kuponov pa nikoli ne pošiljam. Rešujem zgolj za svoje veselje,« se nasmehne.

Doslej sem dobil le kakšno malenkost na kakšnem žrebanju.

Vrednostna kartica jo je razveselila še iz enega posebnega razloga. Dolga leta je namreč kot trgovka delala prav v Lidlu, tam se je 13. januarja letos upokojila. »Na delo imam res lepe spomine. Sodelavci so mi pripravili čudovito slovo in me zelo lepo pospremili v upokojitev. Zato bom z velikim veseljem spet odšla po nakupih k svojemu nekdanjemu delodajalcu,« pove.

Kristina in Sandi Ropret sta se zelo razveselila vrednostne kartice.

Dolgčas jima ni nikoli, pravita. Ker imata kot upokojenca brezplačen javni prevoz, rada skočita na kakšen izlet z vlakom ali avtobusom, skoraj vsak dan se odpravita tudi na daljši sprehod po okolici Tržiča. »Tu imamo res lepo naravo. Vsako jutro greva na obvezen sprehod, pogosto peš do Gozda pod Kriško goro ali celo do Brezij. Ko sva še hodila v službo, je bilo treba vsak prosti trenutek načrtovati. Zdaj pa je najlepše to, da se lahko odpraviva, kadar koli nama zapaše,« zadovoljno sklene Sandi.

E-prijavnica za sodelovanje v nagradni igri

Sodelujte v veliki poletni nagradni igri Lidla in Novic: vsak dan priložnost za lep dobitek. Srečneži, ki jih bomo izžrebali, se bodo razveselili privlačne nagrade: Lidlovega darilnega bona v vrednosti 200 evrov!