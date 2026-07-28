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    VELIK DEL NAGRADE BO ŠEL ZA MAČJO HRANO

    Lidlova nagradna igra: Jolanda osvojila 200 evrov in razkrila, komu bo namenila del nagrade

    Jolando Grden je na Lidlovo nagradno igro prijavila hčerka. Vitalni upokojenki skrb za vrt in kuhanje nikakor nista v breme.
    Hčerki in sreči se lahko zahvali. FOTOGRAFIJI: Simona Fajfar
    Hčerki in sreči se lahko zahvali. FOTOGRAFIJI: Simona Fajfar
    S. F.
     28. 7. 2026 | 06:14
    2:36
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    Klic, da je nagrajenka letošnje nagradne akcije Slovenskih novic in Lidla, je bil za Jolando Grden presenečenje, tako kot znesek nagrade v višini 200 evrov. Na žrebanje jo je namreč prijavila hčerka, in ko ji je razlagala, za kaj gre, »sem poslušala z enim ušesom«, pravi vitalna upokojenka, ki z možem živi na idilični lokaciji v Občini Dol pri Ljubljani.

    Zato ni presenečenje, da je njen glavni hobi vrt, ki bi skorajda lahko bil idealen slovenski vrt, saj imajo na parceli tudi potoček. Razteza se na okoli 2000 kvadratnih metrih in je razporejena v treh ravninah. Jolanda je sicer prepričana, da je za njuna leta vrt prevelik, ker je preveč dela z njim. Vendar je na vsakem koraku – od takih podrobnosti, kot so doma pletene ograje za hortenzije – videti, da delo na vrtu ni delo, ampak tudi veliko veselje.

    Vrtu je videti, da je vrtnarjema zelo pri srcu.
    Vrtu je videti, da je vrtnarjema zelo pri srcu.

    Prijaznost nič ne stane.

    Ko sta se z možem preselila na to idilično lokacijo, so začeli skrbeti za sedem ali osem mačk. »Prej v bloku nismo imeli živali,« pravi sogovornica. Od takrat jih je vedno nekaj pri hiši, tudi zato, ker obstajajo ljudje, ki se svojih živali rešijo tako, da jih pustijo v bližini drugih ljudi. Kako naj človek ne pomaga? »Zato se mi zdi, da bo kar velik del te nagrade namenjen nakupu mačje hrane,« pravi Jolanda Grden.

    E-prijavnica za sodelovanje v nagradni igri

    Imamo zdravstvo, ki nam ga marsikdo zavida, pravi

    Zadnje čase ne bere; tudi zato, ker knjige ne more izpustiti iz rok, dokler ni prebrana. »Rada kuham, a kaj ko si s kuho običajno vedno vezan na uro,« pravi sogovornica, ki se je z veseljem upokojila: »Vedno sem bila družabna in tudi stranke – delala sem na Intereuropi – so me imele rade. Toda ko sem se upokojila, nisem več toliko med ljudmi, in to me sploh ne moti.«

    Med drugim je še dejala: »Razočarana sem nad tem, kako se ljudje zgražajo nad zdravstvom. A mi imamo zdravstvo, ki nam ga marsikdo zavida. Je pa tudi v zdravstvu tako kot povsod: vse je odvisno od človeka,« pravi nagrajenka in še dodaja: »Prijaznost nič ne stane.«

    Njen glavni hobi je vrt, ki bi skorajda lahko bil idealen slovenski vrt.

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