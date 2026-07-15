Lidlova vrednostna kartica je pripadla upokojeni podjetnici in gasilki Ireni (FOTO)

Poleg treh krajev z imenom Podgrad v sosednjih območjih, kjer živijo Slovenci, na avstrijskem Koroškem ter v Furlaniji - Julijski krajini v Italiji, je v naši državi še sedem krajev z istim imenom, vse od Divače in Ilirske Bistrice, čez Ljubljano, Novo mesto in Šentjur do Slovenske Bistrice in Gornje Radgone. In prav v Podgrad pri mestu penine in sejmov Gornji Radgoni, kjer so doma Irena Topolovec in sedem vnučkov, je tokrat šla poletna nagrada Slovenskih novic in našega partnerja Lidla Slovenija.

Nagrajenka se je sicer zelo razveselila našega klica, saj doslej še nikoli ni bila deležna kakšne večje nagrade. Kot dolgoletna naročnica Slovenskih novic se je odločila sodelovati v igri in žreb ji je bil naklonjen. Nagrado smo odpeljali le dober streljaj od Gornje Radgone, na obrobje gozdička na izhodu iz Podgrada proti sosednjim Lomanošam, ki ga je pred časom nekoliko oskublo neurje. Tam namreč v hiši, ki je povezana z družinskim podjetjem za izdelovanje PVC-oken in vrat, domuje naša tokratna nagrajenka Irena, ki se je nedavno upokojila. Pokojnino je dočakala v domačem podjetju z možem Miranom, a za upokojenski počitek nima veliko časa. Zdaj jo čakajo predvsem sladke skrbi. Razveseljuje jo kar sedem vnukinj in vnukov, še posebno živahno pa je med počitnicami, ko se občasno vsi zberejo na kupu. A za babico to niso prave skrbi, temveč veliko veselje. Tudi nagrado bo razdelila z malčki, s katerimi so jo razveselili njeni trije otroci, Niko, Tea in Maja. Skupaj se bodo odpravili v Lidl ter si privoščili kaj sladkega in nekaj osvežilnih napitkov.

Njeno največje veselje so vnuki.

Nagrajenka nam je zaupala, da je tesno povezana tako s Slovenskimi novicami, ki jih doma prebirajo že desetletja, kot z Lidlom, saj v trgovini Lidl v Gornji Radgoni nakupuje številne potrebščine, zlasti za gospodinjstvo. Sedaj ima dodaten razlog za še pogostejše obiske omenjene trgovine.

Irena je še vedno aktivna kot gasilka v PGD Gornja Radgona, dejavna je tudi v Koronarnem društvu Radenci. Najbolj je vesela, da ji zdravje dobro služi in da se lahko veliko druži z vnukinjami in vnuki. Veliko časa porabi za izlete, zlati s Podgrajčani, kjer vsi odlično sodelujejo, v veselje so ji druženja s prijateljicami in sprehodi po naravi.

E-prijavnica za sodelovanje v nagradni igri

Sodelujte v veliki poletni nagradni igri Lidla in Novic: vsak dan priložnost za lep dobitek. Srečneži, ki jih bomo izžrebali, se bodo razveselili privlačne nagrade: Lidlovega darilnega bona v vrednosti 200 evrov!