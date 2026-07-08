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    Ljubljanica bo spet v znamenju odbojke

    Na plavajočem igrišču bodo ob vrhunskih odbojkarjih prvič zaigrali tudi rekreativci.
    Plavajoče odbojkarsko igrišče na Ljubljanici vsako leto privabi številne obiskovalce. FOTO: NIK BERTONCELJ

    Plavajoče odbojkarsko igrišče na Ljubljanici vsako leto privabi številne obiskovalce. FOTO: NIK BERTONCELJ

    Obiskovalce poleg tekem čakajo umetniški nastopi, kulinarična ponudba in številne brezplačne aktivnosti. FOTO: NIK BERTONCELJ

    Obiskovalce poleg tekem čakajo umetniški nastopi, kulinarična ponudba in številne brezplačne aktivnosti. FOTO: NIK BERTONCELJ

    Ambasadorja dogodka sta Rok Možič in Alan Košenina. FOTO: NIK BERTONCELJ

    Ambasadorja dogodka sta Rok Možič in Alan Košenina. FOTO: NIK BERTONCELJ

    Dogodek na Ljubljanici je v zadnjih letih prerasel v pravo poletno tradicijo. FOTO: NIK BERTONCELJ

    Dogodek na Ljubljanici je v zadnjih letih prerasel v pravo poletno tradicijo. FOTO: NIK BERTONCELJ

    Plavajoče odbojkarsko igrišče na Ljubljanici vsako leto privabi številne obiskovalce. FOTO: NIK BERTONCELJ
    Obiskovalce poleg tekem čakajo umetniški nastopi, kulinarična ponudba in številne brezplačne aktivnosti. FOTO: NIK BERTONCELJ
    Ambasadorja dogodka sta Rok Možič in Alan Košenina. FOTO: NIK BERTONCELJ
    Dogodek na Ljubljanici je v zadnjih letih prerasel v pravo poletno tradicijo. FOTO: NIK BERTONCELJ
    K. G.
     8. 7. 2026 | 09:16
    3:04
    A+A-

    Ljubljanica bo tudi letos prizorišče enega najbolj atraktivnih športnih dogodkov poletja. V petek, 10., in soboto, 11. julija, se na Novi trg vrača četrta samostojna izvedba priljubljene Odbojke na vodi, ki letos prvič poteka pod mednarodnim imenom Volleyball on Water – powered by Big Bang. Organizatorji obljubljajo dva dneva vrhunske športne akcije, bogatega spremljevalnega programa in več pomembnih novosti.

    Največja letošnja sprememba je, da se turnir prvič odpira tudi rekreativnim igralcem, medtem ko bodo na plavajočem igrišču nastopili tudi povabljeni odbojkarji z več celin. Organizatorji poudarjajo, da želijo dogodek v prihodnje razširiti tudi v tujino, zato letos še bolj izpostavljajo njegovo mednarodno podobo. Po večletnih pripravah je projekt pripravljen na širitev v globalno franšizo, ki bi se lahko preselila na druge reke, jezera in obale po svetu. Dogodek ostaja zvest svojemu prepoznavnemu prizorišču na Ljubljanici, kjer plavajoče odbojkarsko igrišče tudi letos obljublja edinstveno vizualno doživetje. Igralna površina bo obrobljena z LED-osvetlitvijo, ki bo v večernih urah ustvarila vtis, kot da igralci igrajo tik nad gladino.

    V znamenju štirih elementov

    Letošnja rdeča nit dogodka so štirje elementi – zemlja, voda, zrak in ogenj. Zemlja simbolizira tekmovalno platformo, voda prizorišče dogodka, zrak medij, skozi katerega potuje žoga, ogenj pa predstavlja tekmovalni duh in energijo navijačev. Elementi se bodo prepletali skozi celoten program, od športnega dela do večernega šova in kulinarične ponudbe v t. i. fan coni. Obiskovalcem bodo na voljo štiri tematske stojnice s hrano, vsaka posvečena enemu od elementov, za umetniški program pa bo tudi letos skrbel koreograf Miha Krušič.

    Odbojka na vodi je izkušnja, ki jo je težko opisati in jo je treba doživeti.

    Poleg tekem bodo obiskovalci lahko sodelovali v brezplačnih aktivnostih, povezanih z odbojko in vodo, zvečer pa si ogledali umetniške nastope na vodi. Dogodek je v preteklih letih gostil plesne predstave, akrobatske točke in čarovniške nastope, organizatorji pa napovedujejo, da niti letos ne bo manjkalo spektakularnih presenečenj. »Odbojka na vodi je izkušnja, ki jo je težko opisati in jo je treba doživeti. Dogodek je v teh letih prerasel v pravo poletno tradicijo ter postal prepoznaven tako doma kot v tujini,« pravi vodja projekta v podjetju Extrem Kristina Taja Grünfeld.

    Med ambasadorji dogodka ostaja slovenski reprezentant Rok Možič, letos pa se mu pridružuje še Alan Košenina, ki je na vseh dosedanjih izvedbah navduševal občinstvo z atraktivnimi predstavami. Organizatorji upajo, da bo dogodek tudi letos obiskala slovenska moška reprezentanca, ki se bo po tekmovalnih obveznostih tradicionalno srečala z navijači, podpisovala avtograme in se fotografirala z obiskovalci.

    Obiskovalce poleg tekem čakajo umetniški nastopi, kulinarična ponudba in številne brezplačne aktivnosti. FOTO: NIK BERTONCELJ
    Obiskovalce poleg tekem čakajo umetniški nastopi, kulinarična ponudba in številne brezplačne aktivnosti. FOTO: NIK BERTONCELJ

    Ambasadorja dogodka sta Rok Možič in Alan Košenina. FOTO: NIK BERTONCELJ
    Ambasadorja dogodka sta Rok Možič in Alan Košenina. FOTO: NIK BERTONCELJ

    Dogodek na Ljubljanici je v zadnjih letih prerasel v pravo poletno tradicijo. FOTO: NIK BERTONCELJ
    Dogodek na Ljubljanici je v zadnjih letih prerasel v pravo poletno tradicijo. FOTO: NIK BERTONCELJ

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