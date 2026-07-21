Maja bo šla z nagrado tudi po pleničke (FOTO)

Tokratna prejemnica poletne nagradne igre Slovenskih novic in Lidla Maja Kuzmič prihaja z obrobja Maribora. S partnerjem Alešem živi v Limbušu, tik pod pohorskimi gozdovi. Ob našem obisku v čudoviti pokrajini, kjer se stikajo ravnica ob reki Dravi in pohorski hribi, skozi njo pa vodi regionalna cesta, ki štajersko prestolnico povezuje z Rušami in Lovrencem na Pohorju, smo hitro izvedeli še eno veselo novico. Majo namreč že kmalu čaka prav posebna življenjska sreča.

Mladi par v prvi polovici avgusta pričakuje prvorojenko, za njeno ime pa se še nista odločila. Bodoča mamica se je naše nagrade zelo razveselila in zatrdila, da bo njenega dela deležna tudi prihajajoča družinska članica. Čeprav v Lidlu največ nabavlja hrano, sadje, zelenjavo in napitke, bo tokrat del sredstev z vrednostne kartice namenila za pleničke. Tudi te namreč spadajo med nepogrešljive potrebščine za najmlajše, ki jih ponujajo v Lidlu.

V Lidlu rada nakupuje.

»Res je, da pogosto izpolnjujem in pošiljam kupone, saj rada sodelujem v različnih nagradnih igrah, vendar je to moja največja praktična nagrada doslej. Sicer pa rada nakupujem v Lidlovih trgovinah, kjer vedno najdem veliko kakovostnih izdelkov. Hvaležna sem tudi Slovenskim novicam, ki jih z veseljem prebiram, predvsem na spletu. Brez njih tudi te nagrade ne bi bilo,« nam je povedala mlada učiteljica, zaposlena na eni od mariborskih šol.

YOU – majhni koraki za bolj trajnosten vsakdan Trajnost se začne pri vsakem posamezniku. Prav zato so v Lidlu razvili iniciativo YOU, s katero svoje zaposlene v 31 državah spodbujajo k bolj trajnostnemu načinu življenja – tako na delovnem mestu kot doma. Pobuda z različnimi aktivnostmi, izzivi in dogodki povezuje skrb za zdravje, odgovorno ravnanje z okoljem, družbeno odgovornost in vsakodnevne trajnostne navade. Cilj ni le ozaveščanje, temveč tudi spodbujanje konkretnih dejanj, s katerimi lahko vsak pripomore k pozitivnim spremembam. V Lidlu verjamejo, da prav številni majhni koraki posameznikov skupaj ustvarjajo velik učinek za ljudi, skupnost in okolje. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

Maja se najraje razvaja v bližnji kavarni oziroma slaščičarni, kjer ponujajo odlične torte, druge sladice in vitaminske napitke. S partnerjem se sicer rada odpravita na počitnice ob morju, vendar bo letos morje moralo počakati. Na prvem mestu je njuna prihajajoča družinska članica.