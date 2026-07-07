Moč gasilstva ni v opremi, temveč v ljudeh

V Ravnah je v soboto potekala slovesnost ob praznovanju 70-letnice prostovoljnega gasilskega društva Ravne, ki so jo združili s praznikom sv. Urha. Gasilke in gasilci ter njihovi podporniki so se skupaj poklonili častitljivi in bogati zgodovini, predvsem pa ljudem, ki so jo soustvarjali in jo še zmeraj, ter vrednotam, ki jih povezujejo že sedem desetletij. Svet se bliskovito spreminja, pred prostovoljno gasilstvo prihajajo vedno novi izzivi, vendar ostajajo vrednote, na katerih temelji vsako prostovoljno gasilsko društvo, enake – pogum, solidarnost, odgovornost in medsebojno spoštovanje. Sedemdeset let vsega omenjenega je izjemen mejnik, na katerega so lahko v PGD Ravne upravičeno ponosni.

Prisotni so ob naravnih nesrečah, prometnih nezgodah in drugih intervencijah.

Častitljivo obletnico so v soboto v Ravnah proslavili s slavnostno parado, na kateri je sodelovalo devet društev Gasilske zveze Cerkno. Parada ni bila le prikaz reda in discipline, temveč tudi spoštovanja do vseh generacij gasilk in gasilcev, ki so čez desetletja nosili uniformo z odgovornostjo in častjo. Vsak korak v paradi je simboliziral povezanost, enotnost in pripadnost skupnemu cilju. V sedmih desetletjih obstoja PGD Ravne so številne generacije gasilk in gasilcev s svojim delom, znanjem in požrtvovalnostjo skrbele za varnost krajanov ter priskočile na pomoč ob požarih, naravnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih. Njihovo delo ni bilo nikoli samoumevno, temveč je temeljilo na srčnosti in pripravljenosti pomagati sočloveku.

PGD Ravne danes šteje 88 članov – od tega je devet pionirjev, šest mladincev, trije pripravniki ter 21 operativnih gasilcev, pa tudi devet veteranov. Vizija in motivi, ki so pred sedmimi desetletji vodili posameznike, da so postavili temelje PGD Ravne, ostajajo enaki tudi pri generacijah, na katerih danes sloni delovanje društva v kraju. »V zadnjih dvajsetih letih smo bili aktivni na več intervencijah na Cerkljanskem in tudi drugod po Sloveniji. Podnebne spremembe nam ne prizanašajo – žled, poplave, vetrolomi in požari, vedno smo gasilci tisti, ki prvi hitimo na pomoč. Ljudje nam zaupajo. Nič nam ni težko, predvsem ko vidimo, kako hvaležni so vsi tisti, ki jim pomagamo,« je v pozdravnem nagovoru dejal predsednik PGD Ravne Luka Pirih. Poudaril je, da je gasilsko društvo pomemben del vaške skupnosti, saj je gasilstvo za marsikoga življenjski slog.

Župan občine Cerkno Gašper Uršič je poudaril, da »je 70-letno obdobje zgodba ljudi, ki so razumeli, da gasilstvo ni le organizacija, temveč način razmišljanja in življenja, ki temelji na solidarnosti, odgovornosti in medsebojni pomoči«. Dodal je, da je delo prostovoljnih gasilcev veliko več kot gašenje požarov – prisotni so ob naravnih nesrečah, prometnih nezgodah in drugih intervencijah.

Vizija in motivi, ki so pred sedmimi desetletji vodili posameznike, da so postavili temelje PGD Ravne, ostajajo enaki tudi pri generacijah, na katerih danes sloni delovanje društva v kraju. FOTO: Anja Intihar