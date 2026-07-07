  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    ŽIVALSKI SVET

    Morski datlji: skrivnostni umetniki skalnih votlin

    Čeprav jih le redko opazimo, imajo zelo posebno in izjemno vlogo v ekosistemu.
    Izdolbemo jih lahko le, če skalo razbijemo.
    Izdolbemo jih lahko le, če skalo razbijemo.
    A. J.
     7. 7. 2026 | 13:10
    3:05
    A+A-

    Morski datelj (Lithophaga lithophaga) je majhen morski mehkužec, ki živi v Sredozemskem in Jadranskem morju, vendar ga večina kopalcev nikoli ne opazi. Skrit je globoko v apnenčastih skalah, kjer je popolnoma zaščiten pred plenilci in zunanjimi vplivi. Njegovo naravno okolje so skalnate obale, kjer valovi in morski tokovi oblikujejo trdo apnenčasto podlago. Ko je še mlad, se ličinka pritrdi na skalo in začne počasen proces vrtanja v kamen. Vrta s posebnimi beljakovinami in mehanskim delovanjem, ne s kislino. Ko kemični izločki zmehčajo skalo, uporabi svojo lupino kot nekakšno pilo in z rahlimi gibi postopoma obrablja apnenec. Tako si zelo počasi ustvari varen življenjski prostor, v katerem ostane vse življenje. V notranjosti skale je popolnoma skrit, kar ga varuje pred večino morskih plenilcev.

    Ker živi ujet v skali, so njegov edini stik z zunanjim svetom sifonske cevke, ki jih izteza skozi majhno odprtino, da črpa vodo s planktonom. Ko zazna nevarnost, jih hitro umakne globoko v svoj rov. Njegova lupina je gladka, brez klasičnih zobcev na tečajih, prekrita s trdnim rjavim slojem (periostrakum), njena oblika pa se čez leta popolnoma prilagodi obliki izvrtanega kanala. Notranjost lupine skriva nežne biserne odseve, ki se svetlikajo v belih in vijoličnih tonih.

    Kamen najprej zmehča, nato vrta.

    Hrani se s filtriranjem morske vode, iz katere izloča drobne organske delce. Tako dobi dovolj hrane za počasno rast in dolgo življenje, vendar je močno odvisen od čistega morskega okolja. Razmnoževanje poteka v vodi z zunanjo oploditvijo. Samci in samice hkrati sprostijo spolne celice v morje, kjer se razvijejo ličinke. Te nekaj časa prosto plavajo v planktonu, dokler jih morski tokovi ne odnesejo do primernih skal, kjer se naselijo in začnejo nov življenjski cikel. Najpogosteje se razmnožujejo pozno poleti, pogosto ob polni luni ali mlaju, ko so razmere v morju stabilnejše in mirnejše.

    Morski datelj je znan po zelo počasni rasti – da doseže približno pet centimetrov, lahko potrebuje tudi od 15 do 35 let. V svoji skalni votlini nato ostane vse življenje, pogosto več desetletij. Prav zaradi stalnega vrtanja v apnenec ustvarja dolge, gladke tunele, ki v skali ostanejo še dolgo po njegovi smrti. Njegova posebnost je, da kamna ne oblikuje le mehansko, temveč ga tudi kemično raztaplja, kar mu omogoča prodiranje v zelo trdo skalo. S tem je ena redkih živali, ki dejansko spreminjajo strukturo obalnih skal. Ker je treba za nabiranje morskih datljev lomiti obalne skale, to povzroča veliko škodo obalnim habitatom in uničuje življenjski prostor številnih drugih morskih organizmov. Zato je v Evropski uniji in tudi širše strogo zaščiten.

    Imajo nežnejšo lupino kot druge školjke. FOTOGRAFIJI: Chatgpt
    Imajo nežnejšo lupino kot druge školjke. FOTOGRAFIJI: Chatgpt

    Več iz teme

    morješkoljkemorski datljiživalimehkužci
    ZADNJE NOVICE
    13:45
    Bulvar  |  Glasba in film
    OPERA ROCKSTAR

    Jure Počkaj začenja prvo slovensko turnejo

    Z edinstvenim projektom združuje opero in rock.
    Roman Turnšek7. 7. 2026 | 13:45
    13:41
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    SOJENJE

    Svetlana Makarovič zbolela, sojenje v tožbi Možine preklicali

    Jože Možina v tožbi Svetlani Makarovič očita prekoračitev pravice do časti in dobrega imena.
    7. 7. 2026 | 13:41
    13:25
    Bulvar  |  Tuji trači
    PO SPEKTAKLU

    Po poroki se je oglasila tudi mama Travisa Kelceja: podala je pomenljiv komentar

    Donna Kelce po razkošni poroki svojega sina in Taylor Swift ni skrivala navdušenja.
    7. 7. 2026 | 13:25
    13:15
    Novice  |  Svet
    OGROŽENA VRSTA

    Posneli izjemen prizor v Tržaškem zalivu: strokovnjaki osupli, gojitelji pa v skrbeh (VIDEO)

    Ob gojiščih klapavic se je zbralo več deset kritično ogroženih kljunastih morskih golobov.
    7. 7. 2026 | 13:15
    13:10
    Poletje s SN
    ŽIVALSKI SVET

    Morski datlji: skrivnostni umetniki skalnih votlin

    Čeprav jih le redko opazimo, imajo zelo posebno in izjemno vlogo v ekosistemu.
    7. 7. 2026 | 13:10
    13:05
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    KRVAVI OBRAČUN

    Policija aretirala osumljenca streljanja v Čakovcu: med begom se je zadrževal tudi v Sloveniji (FOTO)

    Moški, ki ga policija sumi poskusa umora in povzročitve splošne nevarnosti, se je po večdnevnem begu sam predal.
    7. 7. 2026 | 13:05

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    LEPOTA IN STIL

    To poletje lahko izgledate še bolje

    Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
    Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVA NARAVA

    Ste ob nakupu rastline prejeli tudi njen rastlinski potni list?

    Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
    Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    NA DOPUST

    Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

    Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
    1. 7. 2026 | 13:40
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VEČ IZBIRE

    Kakšno ceno ima izgorelost?

    Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
    6. 7. 2026 | 09:06
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVA NARAVA

    Ste ob nakupu rastline prejeli tudi njen rastlinski potni list?

    Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
    Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    NA DOPUST

    Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

    Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
    1. 7. 2026 | 13:40
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    VEČ IZBIRE

    Kakšno ceno ima izgorelost?

    Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
    6. 7. 2026 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PRIJAVE

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
    Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Stil
    VRHUNSKOST

    Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

    Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
    Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    OSEBNE FINANCE

    Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

    Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
    Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
    PromoPhoto
    Bulvar  |  Glasba in film
    TV KLASIKE

    Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

    Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
    Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NEPREMIČNINE

    Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

    Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
    1. 7. 2026 | 10:26
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    PONUDBA

    »Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

    Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
    1. 7. 2026 | 09:38
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    ODDIH

    Nova zgodba Rogaške Slatine

    Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
    Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    POČITNICE BREZ SKRBI

    Naj vas po dopustu ne pričaka visoka položnica

    Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
    Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVJE

    Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

    Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
    Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VELIK USPEH

    Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

    Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
    Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

    Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

    Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
    Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ONAPLUS PODKAST

    Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

    Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
    Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki