Morski datlji: skrivnostni umetniki skalnih votlin

Morski datelj (Lithophaga lithophaga) je majhen morski mehkužec, ki živi v Sredozemskem in Jadranskem morju, vendar ga večina kopalcev nikoli ne opazi. Skrit je globoko v apnenčastih skalah, kjer je popolnoma zaščiten pred plenilci in zunanjimi vplivi. Njegovo naravno okolje so skalnate obale, kjer valovi in morski tokovi oblikujejo trdo apnenčasto podlago. Ko je še mlad, se ličinka pritrdi na skalo in začne počasen proces vrtanja v kamen. Vrta s posebnimi beljakovinami in mehanskim delovanjem, ne s kislino. Ko kemični izločki zmehčajo skalo, uporabi svojo lupino kot nekakšno pilo in z rahlimi gibi postopoma obrablja apnenec. Tako si zelo počasi ustvari varen življenjski prostor, v katerem ostane vse življenje. V notranjosti skale je popolnoma skrit, kar ga varuje pred večino morskih plenilcev.

Ker živi ujet v skali, so njegov edini stik z zunanjim svetom sifonske cevke, ki jih izteza skozi majhno odprtino, da črpa vodo s planktonom. Ko zazna nevarnost, jih hitro umakne globoko v svoj rov. Njegova lupina je gladka, brez klasičnih zobcev na tečajih, prekrita s trdnim rjavim slojem (periostrakum), njena oblika pa se čez leta popolnoma prilagodi obliki izvrtanega kanala. Notranjost lupine skriva nežne biserne odseve, ki se svetlikajo v belih in vijoličnih tonih.

Kamen najprej zmehča, nato vrta.

Hrani se s filtriranjem morske vode, iz katere izloča drobne organske delce. Tako dobi dovolj hrane za počasno rast in dolgo življenje, vendar je močno odvisen od čistega morskega okolja. Razmnoževanje poteka v vodi z zunanjo oploditvijo. Samci in samice hkrati sprostijo spolne celice v morje, kjer se razvijejo ličinke. Te nekaj časa prosto plavajo v planktonu, dokler jih morski tokovi ne odnesejo do primernih skal, kjer se naselijo in začnejo nov življenjski cikel. Najpogosteje se razmnožujejo pozno poleti, pogosto ob polni luni ali mlaju, ko so razmere v morju stabilnejše in mirnejše.

Morski datelj je znan po zelo počasni rasti – da doseže približno pet centimetrov, lahko potrebuje tudi od 15 do 35 let. V svoji skalni votlini nato ostane vse življenje, pogosto več desetletij. Prav zaradi stalnega vrtanja v apnenec ustvarja dolge, gladke tunele, ki v skali ostanejo še dolgo po njegovi smrti. Njegova posebnost je, da kamna ne oblikuje le mehansko, temveč ga tudi kemično raztaplja, kar mu omogoča prodiranje v zelo trdo skalo. S tem je ena redkih živali, ki dejansko spreminjajo strukturo obalnih skal. Ker je treba za nabiranje morskih datljev lomiti obalne skale, to povzroča veliko škodo obalnim habitatom in uničuje življenjski prostor številnih drugih morskih organizmov. Zato je v Evropski uniji in tudi širše strogo zaščiten.