Na dopustu nikar ne naredite teh napak, lahko vas drago stanejo

Poletje je idealen čas za potovanja in aktivne počitnice, vendar so za starejše dopustnike potrebni nekoliko drugačen pristop, dobra priprava in nekaj previdnosti. Prav te malenkosti lahko odločajo o tem, ali bo dopust nepozabno doživetje ali neprijetna izkušnja.

Aktivne počitnice so ena najboljših naložb v zdravje. Redno gibanje ohranja mišično maso, krepi srce in ožilje, izboljšuje ravnotežje ter pomaga ohranjati gibljive sklepe. Strokovnjaki poudarjajo, da po 50. letu ni pomembna intenzivnost, temveč rednost in prilagajanje telesnim zmožnostim.

V največji vročini raje počivajte

Med najbolj priporočljivimi dejavnostmi so nordijska hoja, kolesarjenje, še posebej z električnim kolesom, ter plavanje in vodna aerobika. Takšne aktivnosti manj obremenjujejo sklepe, hkrati pa učinkovito krepijo telo.

Največja napaka pa je gibanje sredi dneva. Med 11. in 16. uro, ko je sonce najmočnejše, se je bolje umakniti v senco ali klimatiziran prostor. Sprehode, kolesarske izlete in druge dejavnosti načrtujte zgodaj zjutraj ali pozno popoldne. Če se pojavijo omotica, slabost, močna utrujenost ali mišični krči, takoj prekinite aktivnost, poiščite hladnejši prostor in začnite nadomeščati tekočino.

Brez teh stvari ne odhajajte na pot

Ljudje, ki jemljejo zdravila za kronične bolezni, naj s seboj vzamejo vsaj tretjino več zdravil, kot jih potrebujejo za predvideno dolžino dopusta. Nepričakovane zamude pri vrnitvi niso redkost. Priporočljivo je tudi, da pred odhodom pri osebnem zdravniku pridobijo seznam zdravil z generičnimi imeni učinkovin, saj so trgovska imena zdravil v tujini pogosto drugačna. Vsa zdravila sodijo v ročno prtljago. Če se oddani kovček izgubi, boste tako še vedno imeli dostop do nujno potrebne terapije.

Pomembno je tudi ustrezno turistično zavarovanje. Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja namreč ne krije vseh stroškov zdravljenja v tujini, zato je dodatno zavarovanje z asistenco pogosto zelo dobra odločitev.

Dolga vožnja skriva nevarnost

Večurno sedenje v avtomobilu, avtobusu ali letalu povečuje tveganje za nastanek krvnih strdkov v nogah. Na daljših potovanjih strokovnjaki priporočajo uporabo kompresijskih nogavic, med vožnjo pa postanek približno na vsaki dve uri. Kratek sprehod in nekaj razteznih vaj lahko bistveno zmanjšata utrujenost ter razbremenita hrbtenico. Koristni so tudi preprosti ergonomski pripomočki, kot sta vratna blazina in ledvena opora, ki pomagata ohranjati pravilno držo.

Žeja pride prepozno

Po 50. letu se občutek žeje pogosto pojavi prepozno. To pomeni, da je telo lahko že rahlo dehidrirano, še preden začutimo potrebo po pitju. Zato strokovnjaki svetujejo, da imate steklenico vode vedno pri sebi in pijete redno, tudi če niste žejni. Priporočljiva sta najmanj dva litra tekočine dnevno, v vročini pa še več. Ker se z znojenjem izgubljajo tudi minerali, so na daljših izletih koristni elektrolitski napitki. Ti pomagajo preprečevati mišične krče in zmanjšujejo utrujenost.

Prav tako je priporočljivo posegati po lažji prehrani, veliko sadja, zelenjave, rib in oljčnega olja, medtem ko mastni in težki obroki telo v vročini le dodatno obremenijo.

Dobra priprava je polovica dopusta

Najlepši dopust ni nujno najbolj oddaljen, temveč tisti, s katerega se vrnemo spočiti in zdravi. Z nekaj preprostimi ukrepi, pravilnim načrtovanjem aktivnosti, zadostnim pitjem tekočine, rednim jemanjem zdravil in premišljeno pripravljeno potovalno lekarno, lahko tudi v zrelejših letih brez skrbi uživamo v poletnih dogodivščinah.

Strokovnjaki so si enotni: po 50. letu ni treba potovati manj, temveč predvsem pametneje.