Na Goriški camino že 3000 pohodnikov (FOTO)

Odkar so junija lani uradno odprli 82 kilometrov dolgo romarsko pot med Oglejem in Sveto Goro, poimenovano Goriški camino, se je po vsaj delu poti podalo že okoli 3000 ljudi. Goriški camino so uradno priznale vse občine, ki jih povezuje, in strateška deželna turistična agencija v Italiji, poroča STA. Prijaznejše temperature v teh dneh ponujajo odlično priložnost pohodnikom, da se podajo na pot.

Razmišljamo tudi o prilagoditvi za kolesarje, saj je kolesarjenje ena najhitreje rastočih oblik trajnostnega turizma.

Zgodovinska in naravoslovna pešpot, ki povezuje Italijo in Slovenijo, je stopila na ključno točko svojega razvoja in prepoznavnosti, so sporočili iz Fundacije So.Co.B.A. iz Ogleja. Pot Iter Goritiense je z odlokom agencije PromoTurismoFVG pridobila tudi status regionalne poti in bila uvrščena v register mreže pešpoti Furlanije - Julijske krajine. Deželni organ Furlanije - Julijske krajine za razvoj turizma je s tem potrdil njen strateški pomen znotraj mreže pešpoti v regiji. »To je zelo pomembno, ker pokrajina zagotavlja finančno podporo, predvsem pa se pridružujemo tudi drugim uveljavljenim potem,« je v teh dneh po poročanju STA povedal Andrea Bellavite iz oglejske bazilike. Novost je tudi mobilna aplikacija, ki dopolnjuje že postavljeno signalizacijo, spletno stran, zemljevide in uradni vodnik.

Nadaljnji razvoj

Potem ko je romarska pot zaživela, nastajajo že zamisli za njen nadaljnji razvoj, pa je povedal eden od njenih snovalcev Nace Novak. »Najprej bi jo radi označili tudi v nasprotni smeri. Marsikdo se namreč sprašuje, zakaj bi hodil iz Ogleja na Sveto goro in se ves čas vzpenjal, če lahko pot začne na Sveti gori in se spušča proti morju. Druga zamisel pa je za izboljšanje dostopnosti za invalide, slepe in druge osebe z oviranostmi. Razmišljamo tudi o prilagoditvi poti za kolesarje, saj je kolesarjenje ena najhitreje rastočih oblik trajnostnega turizma,« je dejal Novak.

82 KILOMETROV dolga pešpot povezuje Oglej in Sveto Goro.

Iter Goritiense ali Goriški camino je torej 82 kilometrov dolga pešpot, ki povezuje baziliko v Ogleju s frančiškanskim samostanom na Sveti gori. Trasa prečka nekatera zgodovinsko in kulturno najbogatejša območja Furlanije - Julijske krajine ter Goriške. Pot poteka skozi oglejsko podeželje, po Krasu, mimo Brestovca in Debele griže skozi Miren ter mesti Gorica in Nova Gorica. Oblikovana je kot trajna dediščina in poklon sporočilu, ki ga je temu prostoru zapustil projekt Evropske prestolnice kulture. Pešpot je nastala v okviru projekta Walk2Spirit. Projekt financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 v sklopu programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021–2027, ki ga upravlja EZTS GO.

Pot se konča na Sveti Gori. FOTO: Dejan Javornik

Označiti jo nameravajo tudi v nasprotni smeri. FOTO: Mattia Vecchi

Mobilna aplikacija dopolnjuje že postavljeno signalizacijo, spletno stran, zemljevide in uradni vodnik. FOTO: Mattia Vecchi

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